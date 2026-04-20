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दुनिया का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क कौन-सा है? धरती के 'रूफटॉप वाइल्डलाइफ जोन' में इंसानों से ज्यादा पाए जाते हैं जानवर

दुनिया का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क कौन-सा है? धरती के 'रूफटॉप वाइल्डलाइफ जोन' में इंसानों से ज्यादा पाए जाते हैं जानवर

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दुनिया का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क कौन-सा है? धरती के 'रूफटॉप वाइल्डलाइफ जोन' में इंसानों से ज्यादा पाए जाते हैं जानवर

क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क कौन-सा है और यहां कौन-कौन से अनोखे जानवर पाए जाते हैं? अगर आप प्रकृति और जंगली जीवन के शौकीन हैं, या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए.

Jaya Pandey | Apr 20, 2026, 01:56 PM IST

1.दुनिया का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क

दुनिया का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क
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धरती अपने आप में बेहद अनोखी है, यहां हर जगह कुछ खास छिपा है. जब हम प्रकृति को करीब से समझते हैं, तो कई ऐसी चीजें सामने आती हैं जो हमें हैरान कर देती हैं. आज हम आपको एक ऐसे ही अद्भुत नेशनल पार्क के बारे में बता रहे हैं, जो ऊंचाई, खूबसूरती और जैव विविधता के लिए दुनिया भर में मशहूर है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

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2.कहां है सागरमाथा नेशनल पार्क?

कहां है सागरमाथा नेशनल पार्क?
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दुनिया का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान सागरमाथा नेशनल पार्क है. यह हिमालय में, पूर्वी नेपाल के सोलुखुम्बु जिले में स्थित है. इसकी स्थापना साल 1976 में हुई थी और यह लगभग 1,148 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है. इस पार्क की ऊंचाई करीब 2,845 मीटर से लेकर 8,848 मीटर तक जाती है, जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी शामिल है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

3.ऊंचाई जो इसे बनाती है खास

ऊंचाई जो इसे बनाती है खास
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यह नेशनल पार्क समुद्र तल से करीब 2,800 मीटर से लेकर लगभग 8,849 मीटर तक फैला हुआ है. यही वजह है कि इसे दुनिया के सबसे ऊंचे नेशनल पार्कों में गिना जाता है. यहां ल्होत्से जैसे विशाल पर्वत भी मौजूद हैं, जो इसकी भव्यता को और बढ़ाते हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

4.नाम के पीछे छिपा है आध्यात्मिक मतलब

नाम के पीछे छिपा है आध्यात्मिक मतलब
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'सागरमाथा' का मतलब होता है 'आकाश की देवी'. वहीं स्थानीय लोग माउंट एवरेस्ट को 'चोमोलुंगमा' कहते हैं, जिसका मतलब है 'दुनिया की माँ देवी'. यह नाम केवल पहाड़ों को नहीं, बल्कि इस क्षेत्र के आध्यात्मिक महत्व को भी दर्शाता है. यहां की प्रकृति और संस्कृति दोनों ही गहराई से जुड़े हुए हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

TRENDING NOW

5.जानवरों के साथ, यहां लोग भी रहते हैं

जानवरों के साथ, यहां लोग भी रहते हैं
5

आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह उन गिने-चुने नेशनल पार्कों में से एक है, जहां लोग स्थायी रूप से रहते हैं. यहां के मशहूर गांव नामचे बाजार में हमेशा लोगों की चहल-पहल बनी रहती है. यह इलाका खासतौर पर शेरपा समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो पर्वतारोहण में अपनी बहादुरी के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

6.कठिन माहौल में भी जीवों की भरमार

कठिन माहौल में भी जीवों की भरमार
6

पहली नजर में यह जगह बंजर और बेहद ठंडी लग सकती है, लेकिन यहां कई अनोखे वन्यजीव पाए जाते हैं. इस पार्क में आप स्नो लेपर्ड, लाल पांडा और रंग-बिरंगे हिमालयन मोनाल को देख सकते हैं. ये जानवर-पक्षी खुद को इसके कठोर वातावरण में ढाल चुके हैं और यहां की शान हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

7.जलवायु परिवर्तन का असर

जलवायु परिवर्तन का असर
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सागरमाथा राष्ट्रीय उद्यान भी जलवायु परिवर्तन से अछूता नहीं है. यहां के खुंबू ग्लेशियर जैसे हिमनद धीरे-धीरे पिघल रहे हैं. इसका असर न सिर्फ यहां के पर्यावरण पर, बल्कि यहां रहने वाले लोगों और वन्यजीवों पर भी पड़ रहा है. इन बातों के बावजूद, सागरमाथा नेशनल पार्क सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि यह रोमांच, आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सुंदरता का अनोखा संगम है. यहां हर साल दुनिया भर से पर्वतारोही और प्रकृति प्रेमी आते हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

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