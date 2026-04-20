दुनिया का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क कौन-सा है? धरती के 'रूफटॉप वाइल्डलाइफ जोन' में इंसानों से ज्यादा पाए जाते हैं जानवर

7 . जलवायु परिवर्तन का असर

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सागरमाथा राष्ट्रीय उद्यान भी जलवायु परिवर्तन से अछूता नहीं है. यहां के खुंबू ग्लेशियर जैसे हिमनद धीरे-धीरे पिघल रहे हैं. इसका असर न सिर्फ यहां के पर्यावरण पर, बल्कि यहां रहने वाले लोगों और वन्यजीवों पर भी पड़ रहा है. इन बातों के बावजूद, सागरमाथा नेशनल पार्क सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि यह रोमांच, आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सुंदरता का अनोखा संगम है. यहां हर साल दुनिया भर से पर्वतारोही और प्रकृति प्रेमी आते हैं.

(Image Credit: Wikimedia Commons)



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