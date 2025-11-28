दुनिया का सबसे नमकीन समुद्र कौन सा है? जहां 1 सेकेंड भी जिंदा नहीं रह सकते जलीय जीव

अयोध्या में सड़क चौड़ीकरण विवाद पर SDM सोहावल श्रुति का बयान- मस्जिद की पैमाइश के आदेश दिए हैं, रिपोर्ट PWD को भेजी जाएगी | यूपी- अयोध्या में रौनाही-ड्योढ़ी संपर्क मार्ग के चौड़ीकरण पर विवाद, मस्जिद का हिस्सा हटाने की मांग की गई, VHP और बजरंग दल के कार्यकर्ता सक्रिय हुए | उत्तर और उत्तर-पश्चिमी दिशा में बढ़ रहा है तूफान दितवाह, 30 नवंबर को आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की संभावना | रायसेन रेप केसः बीजेपी नेता उमा भारती ने आरोपी सलमान के एनकाउंटर की मांग की | J&K: सुरक्षाबलों ने अवंतीपोरा से जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकी नजीर अहमद को पकड़ा, खुफिया ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद
जया पाण्डेय | Nov 28, 2025, 05:35 PM IST
1.दुनिया का सबसे नमकीन समुद्र
हमारी धरती का 71% भाग पानी से ढका हुआ है. इसमें से समुद्र ही पानी का अधिकांश स्रोत हैं. लेकिन क्या आपने कभी दुनिया के सबसे नमकीन समुद्र के बारे में सुना है? आज हम आपको उस समुद्र के बारे में बताएंगे जिसे धरती का सबसे खारा सागर माना जाता है और यहां का आलम यह है कि इस सागर में जलीय जीवों का जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है.
2.बाकी के समुद्र से 34% ज्यादा खारा है मृत सागर
मृत सागर दुनिया का सबसे खारा समुद्र है क्योंकि इसमें नमक की मात्रा लगभग 34% है जो सामान्य समुद्री जल से लगभग दस गुना ज्यादा है. ऐसा इसलिए है क्योंकि मृत सागर का कोई निकास नहीं है इसलिए जो पानी अंदर आता है वह कभी बाहर नहीं निकलता जिससे हजारों साल से यहां खनिज जमा होते जा रहे हैं. इसका अनोखा घनत्व, खनिजों की प्रचुरता और चिकित्सीय गुण इसे पृथ्वी के सबसे आकर्षक जल निकायों में से एक बनाते हैं.
3.कहां है यह मृत सागर?
मृत सागर पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच स्थित है. यह पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु भी है जो समुद्र तल से लगभग 430 मीटर नीचे है. यह सागर लाखों साल पहले टेक्टॉनिक शिफ्ट के कारण बना था और इसका एक लंबा इतिहास है जिसका उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों और सभ्यताओं में मिलता है. इसका स्थान, ऐतिहासिक महत्व और अद्वितीय भूगोल इसे एक प्राकृतिक आश्चर्य और एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण दोनों बनाते हैं.
4.मृत सागर इतना खारा क्यों है?
मृत सागर एक रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है जहां तापमान बहुत अधिक है जिससे साल भर तीव्र वाष्पीकरण होता रहता है. जैसे-जैसे पानी वाष्पित होता है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम जैसे खनिज उसमें बने रहते हैं, इससे धीरे-धीरे इसकी लवणता बढ़ती जाती है. इसमें जॉर्डन नदी सीमित मात्रा में ही ताजा पानी उपलब्ध कराती है इसलिए समय के साथ लवण जमा होते जाते हैं.
5.क्या मृत सागर में कुछ भी जीवित रह सकता है?
मृत सागर में नमक की अत्यधिक मात्रा के कारण अधिकांश समुद्री जीव जीवित नहीं रह पाते. मछलियां, पौधे और शैवाल ऐसी कठोर परिस्थितियों में जीवित नहीं रह सकते क्योंकि लवणता कोशिकाओं से नमी सोख लेती है. ये सूक्ष्म जीव चरम जीवन रूपों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के लिए मूल्यवान हैं और यह भी बता सकते हैं कि अन्य ग्रहों पर जीवन कैसे मौजूद हो सकता है.
6.लोग मृत सागर में बिना मेहनत के कैसे तैरते हैं?
मृत सागर का पानी इतना खारा और घना है कि यह स्वाभाविक रूप से मानव शरीर को सहारा देता है जिससे कोई भी बिना किसी प्रयास के तैर सकता है. यह पानी शरीर को ऊपर की ओर धकेलता है और लोग यहां दूर-दूर से तैरने आते हैं. इसके अलावा मृत सागर की मिट्टी खनिजों से भरपूर होती है और इसका उपयोग त्वचा की देखभाल के लिए किया जाता है क्योंकि यह त्वचा को साफ करने, पोषण देने और फिर से जीवंत करने में मदद करती है.