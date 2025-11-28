दुनिया का सबसे नमकीन समुद्र कौन सा है? जहां 1 सेकेंड भी जिंदा नहीं रह सकते जलीय जीव

6 . लोग मृत सागर में बिना मेहनत के कैसे तैरते हैं?

मृत सागर का पानी इतना खारा और घना है कि यह स्वाभाविक रूप से मानव शरीर को सहारा देता है जिससे कोई भी बिना किसी प्रयास के तैर सकता है. यह पानी शरीर को ऊपर की ओर धकेलता है और लोग यहां दूर-दूर से तैरने आते हैं. इसके अलावा मृत सागर की मिट्टी खनिजों से भरपूर होती है और इसका उपयोग त्वचा की देखभाल के लिए किया जाता है क्योंकि यह त्वचा को साफ करने, पोषण देने और फिर से जीवंत करने में मदद करती है.