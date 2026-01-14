दुनिया की सबसे बुजुर्ग नदी कौन सी है? डायनासोर से भी पुराना है इसका इतिहास

3 . ऑस्ट्रेलिया में कहां बहती है यह नदी?

फिंके नदी का उद्गम ऑस्ट्रेलिया के मैकडोनेल पर्वतमाला से होता है जो एलिस स्प्रिंग्स के पश्चिम में स्थित है. यह नदी मध्य ऑस्ट्रेलिया से होते हुए दक्षिण-पूर्व दिशा में बहती है और अंत में सिम्पसन रेगिस्तान की रेत में विलीन हो जाती है. यह नदी सामान्य नदियों की तरह साल भर नहीं बहती बल्कि एक मौसमी नदी है, जो मुख्य रूप से भारी बारिश के बाद ही एक्टिव होती है. लंबे समय तक सूखी रहने के बावजूद इसका भूवैज्ञानिक मार्ग करोड़ों सालों से लगभग अपरिवर्तित माना जाता है.