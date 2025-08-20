भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? ये रही 5 Oldest Banks की लिस्ट

1 . भारतीय बैंकिंग सिस्टम का पुराना है इतिहास

भारत में बैंकिंग का एक लंबा और दिलचस्प इतिहास है जो दो शताब्दियों से भी ज्यादा पुराना है. भारत में बैंकों की स्थापना अंग्रेजों ने व्यापारियों और सरकारी अधिकारियों की सेवा के लिए की थी. समय के साथ ये बैंक विकसित हुए और कुछ का विलय भी हुआ. आज ये भारत की वित्तीय प्रणाली को आकार दे रहे हैं.

