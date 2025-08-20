भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? ये रही 5 Oldest Banks की लिस्ट

Baby Girl Names: बेटी के लिए A अक्षर से रखना है नाम, यहां देखें मीनिंगफुल प्यारे नाम की लिस्ट
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Aug 20, 2025, 02:53 PM IST
1.भारतीय बैंकिंग सिस्टम का पुराना है इतिहास
भारत में बैंकिंग का एक लंबा और दिलचस्प इतिहास है जो दो शताब्दियों से भी ज्यादा पुराना है. भारत में बैंकों की स्थापना अंग्रेजों ने व्यापारियों और सरकारी अधिकारियों की सेवा के लिए की थी. समय के साथ ये बैंक विकसित हुए और कुछ का विलय भी हुआ. आज ये भारत की वित्तीय प्रणाली को आकार दे रहे हैं.
2.भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है?
लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के किस बैंक को सबसे पुराना होने का खिताब हासिल है? दरअसल 1683 में स्थापित मद्रास बैंक को भारत का पहला बैंक माना जाता है. इसकी स्थापना मद्रास प्रेसीडेंसी (अब चेन्नई) में ब्रिटिश व्यापारियों और ईस्ट इंडिया कंपनी की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई थी.
3.कई बार हुआ मद्रास बैंक का विलय
यह बैंक एक शताब्दी से भी अधिक समय तक चलता रहा और उसके बाद 1843 में इसका बैंक ऑफ मद्रास में विलय हो गया. बाद में कई विलयों के माध्यम से यह इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का हिस्सा बन गया, जो आखिरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के रूप में विकसित हुआ.
4.एसबीआई में जीवित है विरासत
यद्यपि मद्रास बैंक आज अस्तित्व में नहीं है लेकिन इसकी विरासत भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एसबीआई में जीवित है. मद्रास बैंक के बाद विभिन्न प्रेसिडेंसियों में कई दूसरे बैंक अस्तित्व में आए. कुछ थोड़े समय तक ही टिके रहे जबकि कई बैंक बड़े संस्थानों में विलय हो गए.
5.ये हैं भारत के 5 सबसे पुराने बैंक
भारत के 5 सबसे पुराने बैंकों की लिस्ट में बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार और बंगाल बैंक शामिल हैं जिनकी स्थापना क्रमश: 1683, 1720, 1770, 1773 और 1784 में हुई थी.
6.तीन प्रमुख प्रेसीडेंसी बैंक
19वीं शताब्दी तक तीन प्रमुख प्रेसीडेंसी बैंक बैंक ऑफ बंगाल (1806, कलकत्ता), बैंक ऑफ बॉम्बे (1840, बॉम्बे) और बैंक ऑफ मद्रास (1843, मद्रास) अस्तित्व में आए थे. ये बैंक शक्तिशाली वित्तीय संस्थान थे और आरबीआई के गठन से पहले ही अपनी मुद्रा भी जारी करते थे.
7.इंपीरियल बैंक के बाद बना एसबीआई
साल 1921 में तीनों प्रेसीडेंसी बैंकों का विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया, जो बाद में 1955 में भारतीय स्टेट बैंक बन गया. भारत के शुरुआती बैंक सिर्फ वित्तीय संस्थान ही नहीं थे बल्कि वे व्यापार, ऋण और औपनिवेशिक प्रशासन में भी प्रमुख भूमिका निभाते थे.
