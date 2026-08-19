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भारत का National Heritage Animal कौन? बाघ वाला जवाब होगा गलत, जानें सही नाम

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भारत का National Heritage Animal कौन? बाघ वाला जवाब होगा गलत, जानें सही नाम

भारत के राष्ट्रीय पशु की ही तरह हमारे देश का एक राष्ट्रीय धरोहर पशु भी है. अगर आपको इसका जवाब बाघ लग रहा है तो आप गलत हैं. जानें आखिर किस जानवर को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कहते हैं और क्यों...

Jaya Pandey | Aug 19, 2026, 05:49 PM IST

1.भारत का नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन है?

भारत का नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन है?
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भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश का राष्ट्रीय धरोहर पशु या नेशनल हेरिटेज एनिमल किसे कहा जाता है. भारत में यह सम्मान हाथी को मिला हुआ है. हाथी सिर्फ अपनी विशाल कद-काठी और ताकत के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि भारतीय संस्कृति, इतिहास और प्रकृति में भी इसकी बेहद अहम जगह है. भारत सरकार ने साल 2010 में हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया था.
(Image Credit: Canva)

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2.भारत में कितनी है हाथियों की आबादी?

भारत में कितनी है हाथियों की आबादी?
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भारतीय हाथी एशियाई हाथी की उप-प्रजाति है. इसका वैज्ञानिक नाम एलिफस मैक्सिमस इंडिकस है. भारत में पाए जाने वाले हाथी, एशियाई हाथियों की ग्लोबल आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा हैं. ऑल इंडिया सिंक्रोनस एलिफेंट एस्टिमेशन (SAIEEE) 2025 के मुताबिक भारत में हाथियों की आबादी 18,255 से 26,645 के बीच होने का अनुमान लगाया गया था. 

3.भारत में कहां-कहां पाए जाते हैं एशियाई हाथी?

भारत में कहां-कहां पाए जाते हैं एशियाई हाथी?
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भारत में एशियाई हाथी खासतौर से पूर्वोत्तर भारत, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों के साथ-साथ दक्षिण और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं. दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु हाथियों की सबसे ज्यादा आबादी वाले इलाकों में से एक हैं. हाथी भोजन और पानी की तलाश में लंबी दूरी तक घूमते हैं. इस वजह से इनके प्राकृतिक आवास और हाथी गलियारों (एलिफेंट कॉरिडोर) को सुरक्षित रखना इनके संरक्षण के लिए बेहद जरूरी है.

4.अफ्रीकी हाथी और एशियाई हाथी में क्या है अंतर?

अफ्रीकी हाथी और एशियाई हाथी में क्या है अंतर?
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एशियाई हाथी अफ्रीकी हाथी से कई मामलों में अलग होते हैं. एशियाई हाथियों के कान छोटे होते हैं और सामान्य तौर पर उनका शरीर भी अफ्रीकी हाथियों की तुलना में थोड़ा छोटा होता है. इनकी सूंड इनके शरीर का सबसे अहम अंग है, जिसका इस्तेमाल वे सांस लेने, सूंघने, पानी पीने, भोजन उठाने और आसपास की चीजों को छूने के लिए करते हैं. हाथी शाकाहारी होते हैं और घास, पत्तियां, पेड़ की छाल, जड़ें, फल तथा दूसरी वनस्पतियां खाते हैं. भोजन और पानी की जरूरत पूरी करने के लिए इन्हें रोजाना काफी समय सक्रिय रहना पड़ता है.

TRENDING NOW

5.हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत

हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत
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हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित करने का एक बड़ा मकसद इसके संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ाना था. भारत में हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में की गई थी. इसका उद्देश्य जंगली हाथियों की आबादी और उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करना, पारंपरिक हाथी गलियारों को सुरक्षित रखना, अवैध शिकार जैसी चुनौतियों से निपटना और इंसानों और हाथियों के बीच बढ़ते संघर्ष को कम करना है. इसके साथ ही कैद में रखे जाने वाले हाथियों के कल्याण और उनके बेहतर प्रबंधन पर भी फोकस किया जाता है.

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