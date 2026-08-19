भारत का National Heritage Animal कौन? बाघ वाला जवाब होगा गलत, जानें सही नाम

4 . अफ्रीकी हाथी और एशियाई हाथी में क्या है अंतर?

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एशियाई हाथी अफ्रीकी हाथी से कई मामलों में अलग होते हैं. एशियाई हाथियों के कान छोटे होते हैं और सामान्य तौर पर उनका शरीर भी अफ्रीकी हाथियों की तुलना में थोड़ा छोटा होता है. इनकी सूंड इनके शरीर का सबसे अहम अंग है, जिसका इस्तेमाल वे सांस लेने, सूंघने, पानी पीने, भोजन उठाने और आसपास की चीजों को छूने के लिए करते हैं. हाथी शाकाहारी होते हैं और घास, पत्तियां, पेड़ की छाल, जड़ें, फल तथा दूसरी वनस्पतियां खाते हैं. भोजन और पानी की जरूरत पूरी करने के लिए इन्हें रोजाना काफी समय सक्रिय रहना पड़ता है.