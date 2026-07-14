हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? जानें कहां से निकलती है और राज्य में कितनी है इसकी लंबाई

2 . हरियाणा के अलावा और किन राज्यों से होकर बहती है यमुना नदी?

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यमुना नदी की कुल लंबाई लगभग 1,376 किलोमीटर है. उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से होकर बहने के बाद यह प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है. यहां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है. त्रिवेणी संगम हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक है. हरियाणा में सिंचाई के लिए पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर जैसी बड़ी नहर प्रणालियां भी इस नदी से निकाली गई हैं जिससे लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि को पानी मिलता है.