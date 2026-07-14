हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? जानें कहां से निकलती है और राज्य में कितनी है इसकी लंबाई

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Jaya Pandey | Jul 14, 2026, 12:23 PM IST
1.हरियाणा की सबसे लंबी नदी
भारत के हर राज्य की अपनी खासियत है और हरियाणा उत्तर भारत का एक प्रमुख राज्य है. इसका क्षेत्रफल लगभग 44,212 वर्ग किलोमीटर है. यह राज्य अपनी समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत और कृषि प्रधान इकोनॉमी के लिए जाना जाता है. वैसे तो हरियाणा में कई स्थायी और मौसमी नदियां बहती हैं लेकिन क्या आप हरियाणा की सबसे लंबी के बारे में जानते हैं?
(All Image Credit: Wikimedia Commons)
2.हरियाणा के अलावा और किन राज्यों से होकर बहती है यमुना नदी?
यमुना नदी की कुल लंबाई लगभग 1,376 किलोमीटर है. उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से होकर बहने के बाद यह प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है. यहां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है. त्रिवेणी संगम हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक है. हरियाणा में सिंचाई के लिए पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर जैसी बड़ी नहर प्रणालियां भी इस नदी से निकाली गई हैं जिससे लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि को पानी मिलता है.
3.कहां से निकलती है हरियाणा की सबसे लंबी नदी?
हरियाणा की सबसे लंबी नदी यमुना नदी है. यह न सिर्फ इस राज्य की सबसे बड़ी नदी है बल्कि यह हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा भी बनाती है. यमुना का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री ग्लेशियर से लगभग 6,300 मीटर की ऊंचाई पर होता है. पहाड़ों से निकलने के बाद यह नदी हरियाणा के यमुनानगर जिले के पास कलेसर इलाके से मैदानों में एंट्री करती है और इसके बाद लगभग 320 किलोमीटर तक हरियाणा की पूर्वी सीमा के साथ बहती है.
4.यमुना नदी की सहायक नदियां कौन?
यमुना नदी की कई सहायक नदियां भी हैं. ये नदियां इसके जल प्रवाह को बढ़ाने में मददगार हैं. यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी टोंस है. इसके अलावा गिरि, चंबल, सिंध, बेतवा और केन जैसी नदियां भी यमुना में मिलती हैं. छोटी हिंडन नदी भी यमुना की सहायक नदी है, जो पश्चिमी यूपी से होकर बहती है.
5.हरियाणा की दूसरी सबसे बड़ी नदी
हरियाणा में यमुना के अलावा घग्गर नदी भी काफी अहम है. यह एक मौसमी नदी है, जो हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा और फिर राजस्थान की ओर बहती है. कुछ इतिहासकार घग्गर नदी का संबंध प्राचीन सरस्वती नदी से भी मानते हैं. हरियाणा की दूसरी प्रमुख नदियों में मार्कंडा, साहिबी, तंगरी, कृष्णावती और दोहान शामिल हैं.