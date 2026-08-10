बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? लंबाई में भारत की गंगा को भी देती है टक्कर

1 . बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन?

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भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश फिलहाल पूर्व पीएम शेख हसीना के भारत से दिए गए वर्चुवली राजनीतिक बयान के बाद से चर्चा में है. उन्होंने दिसंबर में देश वापसी का ऐलान किया है और इससे राजनीतिक हलचल बढ़ गई है. ऐसे में लोगों के मन में इस देश की भौगोलिक स्थिति को लेकर भी दिलचस्पी बढ़ी है. आज हम आपको बताएंगे कि बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन-सी है और लंबाई के मामले में यह भारत की गंगा को कहां तक मात देती है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)

