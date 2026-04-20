एशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? अपना देश नहीं छोड़ती इसकी विशाल जलधारा

5 . यांग्त्ज़ी नदी की सहायक नदियां

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इस नदी की कई प्रमुख सहायक नदियां भी हैं, जो इसके विशाल जल नेटवर्क को और मजबूत बनाती हैं. बाएं किनारे की प्रमुख सहायक नदियों में यालुंग, मिन, जियालिंग और हान नदियां शामिल हैं, जबकि दाएं किनारे पर वू, युआन, जियांग और गान नदियां मिलती हैं. इस विशाल नदी तंत्र के किनारे कई बड़े शहर बसे हैं, जिनमें शंघाई, वुहान और चोंगकिंग जैसे प्रमुख महानगर शामिल हैं.

(Image Credit: Wikimedia Commons)



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