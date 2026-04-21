अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? एक-दो नहीं, पूरे 11 देशों में बहती है इसकी जलधारा

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Jaya Pandey | Apr 21, 2026, 03:39 PM IST
1.अफ्रीका की सबसे लंबी नदी
एशिया के बाद अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है. यह महाद्वीप अपनी प्राकृतिक विविधता, वन्यजीवों और विशाल नदियों के लिए जाना जाता है. यहां कई अनोखी चीजें हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आज हम आपको अफ्रीका की सबसे लंबी नदी के बारे में विस्तार से बताएंगे.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
2.नील है अफ्रीका की सबसे लंबी नदी
नील नदी को दुनिया की सबसे लंबी नदी कहा जाता है, हालांकि कुछ स्टडी में अमेजन को नील नदी से थोड़ा ज्यादा लंबा बताया गया है. भले ही दुनिया की सबसे लंबी नदी के मामले में संशय हो लेकिन अफ्रीका की सबसे लंबी नदी के बारे में कोई भी विरोधाभास नहीं है. अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी है.
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3.कहां से कहां तक बहती है नील नदी?
नील नदी उत्तर-पूर्वी अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और आखिर में भूमध्यसागर में गिर जाती है. इसकी लंबाई लगभग 6,650 किलोमीटर मानी जाती है. इस नदी को एक इंटरनेशनल नदी कहा जाता है क्योंकि इसकी जलधारा 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 11 देशों से होकर गुजरती है.
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4.नील नदी किन-किन देशों से होकर बहती है?
नील नदी तंजानिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, इथियोपिया, इरिट्रिया, दक्षिण सूडान, सूडान गणराज्य और मिस्र जैसे देशों से होकर बहती है. नील नदी की दो प्रमुख सहायक नदियां व्हाइट नील और ब्लू नील है.
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5.नील नदी की सहायक नदियां
व्हाइट नील को इसकी सबसे लंबी और मुख्य धारा माना जाता है, जिसे अपना अधिकांश पानी मध्य अफ्रीका के झील लेक विक्टोरिया से मिलता है. वहीं, ब्लू नील का उद्गम टाना झील से होता है और यह इथियोपिया के पहाड़ी क्षेत्रों से बहते हुए सूडान में व्हाइट नील से मिलती है. इन दोनों नदियों का संगम खार्तूम में होता है.
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6.किन नामों से जानी जाती है नील नदी?
मिस्र और सूडान में नील नदी को अल-नील, अल-बहर या बहर अल-नील जैसे नामों से भी जाना जाता है. यह नदी प्राचीन समय में परिवहन का एक मुख्य साधन थी और आज भी कई जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है. बाढ़ के समय में यह परिवहन का मुख्य साधन बन जाती है. हालांकि, आधुनिक समय में हवाई, रेल और सड़क परिवहन के विकास के कारण इसकी भूमिका कुछ कम हो गई है.
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7.मिस्र सभ्यता की जीवनरेखा
नील नदी प्राचीन मिस्र सभ्यता की जीवनरेखा रही है. हर साल आने वाली बाढ़ अपने साथ उपजाऊ गाद लाती थी, जिससे नदी के किनारे की जमीन बेहद उपजाऊ बन जाती थी. इसी कारण रेगिस्तान के बीच भी खेती संभव हो पाई और एक समृद्ध सभ्यता का विकास हुआ. इस नदी के बिना प्राचीन मिस्र की कल्पना करना मुश्किल है.
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8.नील बेसिन में पाए जाने वाले जीव-जंतु
नील बेसिन जैव विविधता से भरपूर है. यहां 800 से अधिक मछली प्रजातियां पाई जाती हैं. इसके अलावा इस नदी और इसके आसपास दरियाई घोड़े , मगरमच्छ और अफ्रीकी भैंस जैसे बड़े जानवर भी पाए जाते हैं. नदी में घोंघे, केकड़े और झींगे जैसे कई छोटे जलीय जीव भी मिलते हैं, जो इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखते हैं.
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