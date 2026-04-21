अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? एक-दो नहीं, पूरे 11 देशों में बहती है इसकी जलधारा

8 . नील बेसिन में पाए जाने वाले जीव-जंतु

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नील बेसिन जैव विविधता से भरपूर है. यहां 800 से अधिक मछली प्रजातियां पाई जाती हैं. इसके अलावा इस नदी और इसके आसपास दरियाई घोड़े , मगरमच्छ और अफ्रीकी भैंस जैसे बड़े जानवर भी पाए जाते हैं. नदी में घोंघे, केकड़े और झींगे जैसे कई छोटे जलीय जीव भी मिलते हैं, जो इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखते हैं.

(Image Credit: Wikimedia Commons)



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