धरती की सबसे लंबी घास कौन सी है? कई महीनों नहीं बल्कि कुछ ही दिनों में बढ़ जाती है लंबाई

5 . किस काम आती है यह बांस?

इसके मजबूत तनों का इस्तेमाल मचान, घर और पुल जैसी हल्की संरचनाओं फर्नीचर, कागज, हस्तशिल्प और कई ग्रामीण उद्योगों में किया जाता है. यही वजह है कि इसे कई देशों में ग्रीन स्टील भी कहा जाता है. हालांकि इसे विशाल बांस कहा जाता है फिर भी यह दूसरी बड़ी बांस प्रजातियों जैसे Phyllostachys edulis से आकार, बढ़ने के तरीके और प्राकृतिक आवास के मामले में अलग होता है. इस तरह बांस न सिर्फ दुनिया की सबसे लंबी घास है बल्कि मानव उपयोग और पर्यावरण दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण पौधा भी है.

