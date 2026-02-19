धरती की सबसे लंबी घास कौन सी है? कई महीनों नहीं बल्कि कुछ ही दिनों में बढ़ जाती है लंबाई

AI को दिशा देना हमारी जिम्मेदारी-PM, AI का इस्तेमाल मानव कल्याण में हो, भारत को AI में भाग्य दिखता है-PM मोदी, भारत AI का नेचुरल हब बन रहा है, AI की मदद से बेहतर फैसले ले जाएंगे, कुछ लोगों को AI से भय लगता है, AI से मानवता के लिए अवसर बढ़ेंगे- PM | 'अगर ऐसे ही फ्री बांटा तो खर्च कौन उठाएगा', 'मुफ्त की जगह रोजगार पर ध्यान दें सरकारें', मुफ्त योजनाओं पर SC की सख्त टिप्पणी, ऐसी फिजूलखर्ची से आर्थिक विकास बाधित-CJI, CJI ने कहा- 'ये कब तक चलता रहेगा?'
एजुकेशन
Jaya Pandey | Feb 19, 2026, 01:48 PM IST
1.दुनिया की सबसे लंबी घास कौन सी है?
घास को अक्सर साधारण पौधा समझ लिया जाता है लेकिन वास्तव में यह धरती के सबसे महत्वपूर्ण पौधों के समूहों में से एक है. घास सिर्फ देखने में हरी वनस्पति नहीं है, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने, मिट्टी को कटाव से बचाने, पशुओं और कई जगहों पर इंसानों के भोजन का आधार बनने तथा निर्माण सामग्री और जैव-ऊर्जा जैसे उत्पादों के लिए कच्चा माल देने में भी बड़ी भूमिका निभाती है.
(नोट-सभी तस्वीरें AI जनरेटेड हैं.)
2.बांस है दुनिया की सबसे लंबी घास
दुनिया के उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण लगभग हर जलवायु क्षेत्र में घास परिवार के पौधों की बहुत बड़ी विविधता मिलती है. इसी परिवार में अनाज जैसे गेहूं-चावल भी आते हैं और विशाल आकार वाला बांस भी. बहुत कम लोग जानते हैं कि वनस्पति विज्ञान के अनुसार बांस वास्तव में पेड़ नहीं बल्कि घास परिवार का सदस्य है और यही कारण है कि इसे दुनिया की सबसे लंबी घास माना जाता है.
3.बांस की ये प्रजाति होती है घास में सबसे लंबी
बांस की कई प्रजातियां होती हैं, लेकिन उनमें Dendrocalamus giganteus को दुनिया की सबसे ऊंची बांस प्रजातियों में गिना जाता है. इसे आम भाषा में जायंट बैंबू या विशाल बांस भी कहा जाता है. इसकी ऊंचाई सामान्य तौर पर 25 से 30 मीटर तक पहुंचती है, जबकि अनुकूल परिस्थितियों में यह लगभग 40 मीटर या उससे थोड़ा अधिक तक भी बढ़ सकता है. दक्षिण-पूर्व एशिया इसका मूल क्षेत्र माना जाता है और भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित नम, गर्म इलाकों में यह अच्छी तरह पनपता है.
4.भारत के अरुणाचल प्रदेश में है सबसे लंबा बांस
यह बांस मोटे, सीधे और मजबूत लेकिन लचीले तनों के झुंड में उगता है. इसके तने धूसर-हरे रंग के होते हैं और व्यास लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर तक पहुंच सकता है. कुछ जगहों पर जैसे भारत के अरुणाचल प्रदेश में, इसके बहुत ऊंचे झुंड दर्ज किए गए हैं जो 40 मीटर से अधिक तक बढ़े पाए गए. इसकी तेजी से बढ़ने की क्षमता भी खास है क्योंकि बांस दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधों में शामिल है.
5.किस काम आती है यह बांस?
इसके मजबूत तनों का इस्तेमाल मचान, घर और पुल जैसी हल्की संरचनाओं फर्नीचर, कागज, हस्तशिल्प और कई ग्रामीण उद्योगों में किया जाता है. यही वजह है कि इसे कई देशों में ग्रीन स्टील भी कहा जाता है. हालांकि इसे विशाल बांस कहा जाता है फिर भी यह दूसरी बड़ी बांस प्रजातियों जैसे Phyllostachys edulis से आकार, बढ़ने के तरीके और प्राकृतिक आवास के मामले में अलग होता है. इस तरह बांस न सिर्फ दुनिया की सबसे लंबी घास है बल्कि मानव उपयोग और पर्यावरण दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण पौधा भी है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से