राजनाथ सिंह का राहुल गांधी पर निशाना- कांग्रेस सेना को जाति में बांट रही, जाति-धर्म की राजनीति से देश को नुकसान

एजुकेशन

उत्तर की तरफ भारत का आखिरी गांव कौन सा है? चीन से है महज 24 किलोमीटर दूर

क्या आपने कभी सोचा है कि उत्तर भारत का कौन सा गांव आबाद होने वाला आखिरी गांव है? यहां जानें जवाब...

जया पाण्डेय | Nov 05, 2025, 10:42 AM IST

1.भारत का आखिरी गांव कौन सा है?

भारत का आखिरी गांव कौन सा है?
1

उत्तर में बर्फ से ढके हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र की लहरों तक भारत विविधताओं वाला देश है. अपने रीति-रिवाजों और संस्कृति से लेकर ऐतिहासिक स्थलों और प्राकृतिक अजूबों तक इस विशाल देश के हर हिस्से में कुछ न कुछ खास जरूर है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उत्तर भारत का कौन सा गांव आबाद होने वाला आखिरी गांव है?

2.भारत-चीन सीमा के पास बसा है यह गांव

भारत-चीन सीमा के पास बसा है यह गांव
2

भारत-चीन सीमा के पास गर्व से बसा यह गांव सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है. यह गांव दुनिया भर से पर्यटकों और आध्यात्मिक साधकों को आकर्षित करता है क्योंकि यह राजसी पहाड़ों, शांत नदियों और ऐतिहासिक मंदिरों से घिरा हुआ है. स्थानीय लोग मेहमानों का गर्मजोशी और गर्व से स्वागत करते हैं और एक सादगीपूर्ण, पारंपरिक जीवन जीते हैं.

3.देशभक्ति, आस्था और प्रकृति का संगम है यह गांव

देशभक्ति, आस्था और प्रकृति का संगम है यह गांव
3

अपनी सौंदर्यात्मक सुंदरता के अलावा यह गांव भारत की सबसे उत्तरी मानव बस्ती का प्रतिनिधित्व करता है, जो देशभक्ति, आस्था और प्रकृति का एक संगम है. माणा को आधिकारिक तौर पर भारत-चीन सीमा के पास स्थित अंतिम भारतीय गांव माना जाता है जिससे यह देश का सबसे उत्तरी गांव बन जाता है.
 

4.भारत-चीन सीमा से 24 किलोमीटर दूर है यह गांव

भारत-चीन सीमा से 24 किलोमीटर दूर है यह गांव
4

समुद्र तल से लगभग 10,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित माणा प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर से केवल 3 किलोमीटर और भारत-चीन सीमा से 24 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है. पहले इसे तुरतुक, थांग और दूसरे उत्तरी गांवों के समान माना जाता था लेकिन भारत सरकार ने 2022 में इसे औपचारिक रूप से आखिरी भारतीय गांव घोषित किया.

5.इस गांव की है पौराणिक मान्यता

इस गांव की है पौराणिक मान्यता
5

भारतीय पौराणिक कथाओं का माणा से गहरा नाता है. ऐसा माना जाता है कि महाभारत के पांडवों ने स्वर्गारोहिणी यात्रा के दौरान माणा गांव की यात्रा की थी जो उनकी स्वर्ग की अंतिम यात्रा थी. यहां का भीम पुल, व्यास गुफा और गणेश गुफा आध्यात्मिक मान्यता रखते हैं.

6. लोकप्रिय पर्यटन स्थल है भारत का यह गांव

लोकप्रिय पर्यटन स्थल है भारत का यह गांव
6

माणा में रहने वाले भोटिया लोग अपने कुशल हस्तशिल्प और मैत्रीपूर्ण आतिथ्य के लिए प्रसिद्ध हैं. वे पर्यटकों को स्थानीय मसाले, शॉल और सुंदर ऊनी वस्त्र प्रदान करते हैं. माणा के मनमोहक प्राकृतिक दृश्य, ऐतिहासिक महत्व और शांत वातावरण ने इसे हाल के वर्षों में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बना दिया है.

