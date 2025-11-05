उत्तर की तरफ भारत का आखिरी गांव कौन सा है? चीन से है महज 24 किलोमीटर दूर

1 . भारत का आखिरी गांव कौन सा है?

उत्तर में बर्फ से ढके हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र की लहरों तक भारत विविधताओं वाला देश है. अपने रीति-रिवाजों और संस्कृति से लेकर ऐतिहासिक स्थलों और प्राकृतिक अजूबों तक इस विशाल देश के हर हिस्से में कुछ न कुछ खास जरूर है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उत्तर भारत का कौन सा गांव आबाद होने वाला आखिरी गांव है?