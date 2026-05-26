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उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन कौन-सा है? यहां से मिलती है RRTS और लोकल मेट्रो की डबल कनेक्टिविटी

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उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन कौन-सा है? यहां से मिलती है RRTS और लोकल मेट्रो की डबल कनेक्टिविटी

उत्तर प्रदेश के शहरी परिवजन व्यवस्था में तेजी से बदलाव आया है और इसके कई शहरों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हुआ है, जानें यूपी का सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन कौन-सा है और इसकी खासियत क्या है...

Jaya Pandey | May 26, 2026, 03:36 PM IST

1.यूपी का सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन

यूपी का सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन
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उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा और क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा राज्य है. यह लगभग 2.4 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. बीते कुछ साल में यहां की शहरी परिवहन व्यवस्था में तेजी से बदलाव आया है और कई शहरों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हुआ है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन कौन-सा है और इसकी खासियत क्या है?
(Image Credit: Wikimedia Commons)

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2.एक हाइब्रिड स्टेशन है बेगमपुल

एक हाइब्रिड स्टेशन है बेगमपुल
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उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन मेरठ का बेगमपुल स्टेशन है. यह दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) का प्रमुख स्टेशन है. इसकी सबसे खास बात यह है कि यह एक हाइब्रिड स्टेशन है, जहां रैपिड रेल और स्थानीय मेरठ मेट्रो दोनों सेवाएं संचालित होती हैं. इस स्टेशन से यात्रियों को हाई-स्पीड क्षेत्रीय परिवहन और शहर के भीतर चलने वाली मेट्रो दोनों तरह की सुविधाएं मिलती हैं. 
(Image Credit: Wikimedia Commons)

3.नॉर्मल मेट्रो स्टेशन से कैसे अलग है बेगमपुल स्टेशन?

नॉर्मल मेट्रो स्टेशन से कैसे अलग है बेगमपुल स्टेशन?
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बेगमपुल स्टेशन की संरचना भी सामान्य मेट्रो स्टेशनों से अलग है. यह मल्टी-लेवल अंडरग्राउंड स्टेशन है, जिसे भारी यात्री संख्या को आसानी से संभालने के लिए कई स्तरों पर विकसित किया गया है. स्ट्रेशन में एंट्री, टिकटिंग, सिक्योरिटी चेक, कॉनकोर्स और प्लेटफॉर्म अलग-अलग लेवल पर बनाए गए हैं. यहां यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक लिफ्ट, एस्केलेटर, डिजिटल इन्फॉर्मेशन सिस्टम और सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
 

4.यात्रियों की सुविधा का रखा गया खास ख्याल

यात्रियों की सुविधा का रखा गया खास ख्याल
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बेगमपुल मेरठ का सबसे व्यस्त व्यावसायिक इलाका है. यहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग आते-जाते हैं. शहर के प्रमुख बाजार, कारोबारी इलाके और घनी आबादी वाले इलाकों को ध्यान में रखते हुए स्टेशन के कई एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाए गए हैं जिससे अलग-अलग दिशाओं से आने वाले यात्रियों को आसानी हो. इसका डिजाइन इस तरह तैयार किया गया है कि भविष्य में बढ़ने वाली यात्री संख्या को भी संभाला जा सके.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

TRENDING NOW

5.जमीन के 25 मीटर नीचे बना है यह स्टेशन

जमीन के 25 मीटर नीचे बना है यह स्टेशन
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बेगमपुल स्टेशन की एक और बड़ी विशेषता इसकी गहराई है. यह जमीन से काफी नीचे बनाया गया है और उत्तर प्रदेश के सबसे गहरे मेट्रो स्टेशनों में भी गिना जाता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी गहराई लगभग 20 से 25 मीटर के आसपास है. घनी आबादी वाले मार्केट प्लेस में इतनी गहराई वाला मेट्रो स्टेशन बनाना इतना भी आतान नहीं था. ऐसे में इतनी गहराई में स्टेशन बनाने के लिए अत्याधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया गया.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

6.नमो भारत रैपिड रेल की तेज स्पीड के हिसाब से किया गया है डिजाइन

नमो भारत रैपिड रेल की तेज स्पीड के हिसाब से किया गया है डिजाइन
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दिल्ली-मेरठ RRTS कॉरिडोर पर चलने वाली नमो भारत (रैपिड रेल) ट्रेनें तेज गति के लिए डिजाइन की गई हैं. इन ट्रेनों का मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, हालांकि इसकी ऑपरेशनल स्पीड इससे कम रहती है. इतनी तेज स्पीड वाली ट्रेनों को चलाने के लिए यह स्टेशन सामान्य मेट्रो स्टेशनों की तुलना में लंबे और अधिक आधुनिक बनाया गया है.
(Image Credit: Wikimedia Commons) 

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