उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन कौन-सा है? यहां से मिलती है RRTS और लोकल मेट्रो की डबल कनेक्टिविटी

6 . नमो भारत रैपिड रेल की तेज स्पीड के हिसाब से किया गया है डिजाइन

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दिल्ली-मेरठ RRTS कॉरिडोर पर चलने वाली नमो भारत (रैपिड रेल) ट्रेनें तेज गति के लिए डिजाइन की गई हैं. इन ट्रेनों का मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, हालांकि इसकी ऑपरेशनल स्पीड इससे कम रहती है. इतनी तेज स्पीड वाली ट्रेनों को चलाने के लिए यह स्टेशन सामान्य मेट्रो स्टेशनों की तुलना में लंबे और अधिक आधुनिक बनाया गया है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)



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