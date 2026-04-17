UAE का सबसे बड़ा अमीरात कौन सा है? जो कभी मोतियों के लिए दुनियाभर में था मशहूर, आज वहीं बहता है तेल का खजाना

6 . दुनिया के सुरक्षित शहरों में से एक है अबू धाबी

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आज के समय में अबू धाबी न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत है बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी दुनिया के टॉप शहरों में गिना जाता है. ऑनलाइन डेटाबेस नुम्बेओ के मुताबिक, यह दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में अपनी जगह बनाए हुए है. यहां की आधुनिक नीतियां और बेहतर प्रशासन इसे दुनिया के सुरक्षित शहरों में से एक बनाते हैं.

(Image Credit: Wikimedia Commons)



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