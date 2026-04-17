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UAE का सबसे बड़ा अमीरात कौन सा है? जो कभी मोतियों के लिए दुनियाभर में था मशहूर, आज वहीं बहता है तेल का खजाना

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UAE का सबसे बड़ा अमीरात कौन सा है? जो कभी मोतियों के लिए दुनियाभर में था मशहूर, आज वहीं बहता है तेल का खजाना

क्या आप जानते हैं कि UAE का सबसे बड़ा अमीरात कौन सा है और यह किस चीज के लिए मशहूर है?

Jaya Pandey | Apr 17, 2026, 07:04 PM IST

1.UAE में क्या है खास?

UAE में क्या है खास?
1

कई लोग संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE को एक सामान्य सा देश समझ लेते हैं, जबकि असल में यह सात अमीरातों का एक संघ है. इन अमीरातों में अबू धाबी , दुबई, अजमान, शारजाह, रस अल खैमाह, उम्म अल कुवैन और फुजैराह आते हैं. ये सभी मिलकर एक संघीय देश बनाते हैं, जहां हर अमीरात की अपनी अलग पहचान और प्रशासनिक व्यवस्था होती है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

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2.UAE का सबसे बड़ा अमीरात

UAE का सबसे बड़ा अमीरात
2

अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर इनमें से सबसे बड़ा अमीरात कौन सा है. तो आपको बता दें कि अबू धाबी इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है. यह क्षेत्रफल के लिहाज से यूएई का लगभग 85-87% हिस्सा कवर करता है. यही नहीं, अबू धाबी शहर इस अमीरात की राजधानी होने के साथ-साथ पूरे देश की भी राजधानी है. इससे अबु धाबी की राजनीतिक और आर्थिक अहमियत और बढ़ जाती है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
 

3.यूएई का इतिहास

यूएई का इतिहास
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इतिहास को समझने की कोशिश करें तो यूएई बनने से पहले यूएई के अमीरातों को ट्रूशियल स्टेस्ट के नाम से जाना जाता था. उस वक्त इस पर अंग्रेजों का राज था. 20वीं सदी में जब ब्रिटेन का इस पर से नियंत्रण हटा, तब 1971 में इन अमीरातों ने मिलकर एक स्वतंत्र देश UAE का गठन किया. बहरीन और कतर ने भी इसी दौरान अलग स्वतंत्र देश बनने का फैसला किया.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

4.मैप में कहां है अबू धाबी?

मैप में कहां है अबू धाबी?
4

अबू धाबी फारस की खाड़ी के दक्षिणी तट पर स्थित है. इसका कुछ हिस्सा द्वीपों पर है, जबकि ज्यादातर क्षेत्र मुख्य भूमि पर फैला हुआ है. तेल की खोज से पहले यहां की इकोनॉमी मछली पकड़ने और मोती निकालने पर टिकी हुई थी. उस समय फारस की खाड़ी को दुनिया के बेहतरीन प्राकृतिक मोतियों के लिए जाना जाता था.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

TRENDING NOW

5.अबू धाबी नाम का मतलब

अबू धाबी नाम का मतलब
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अबू धाबी नाम का अर्थ अरबी में 'हिरण का पिता' माना जाता है. पुराने समय में इस क्षेत्र को 'मिल्ह' कहा जाता था जिसका मतलब नमक होता है. इसे यह नाम यहां मिलने वाले खारे पानी की वजह से दिया गया होगा. समय के साथ यह अमीरात एक छोटे व्यापारिक इलाके से बदलकर दुनिया के सबसे समृद्ध शहरों में शामिल हो चुका है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

6.दुनिया के सुरक्षित शहरों में से एक है अबू धाबी

दुनिया के सुरक्षित शहरों में से एक है अबू धाबी
6

आज के समय में अबू धाबी न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत है बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी दुनिया के टॉप शहरों में गिना जाता है. ऑनलाइन डेटाबेस नुम्बेओ के मुताबिक, यह दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में अपनी जगह बनाए हुए है. यहां की आधुनिक नीतियां और बेहतर प्रशासन इसे दुनिया के सुरक्षित शहरों में से एक बनाते हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

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