पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी

1 . पंजाब के 5 नदियों की बड़ी बहन

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भारत में पंजाब को 'पांच नदियों की धरती' कहा जाता है. सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम मिलकर इस राज्य की पहचान बनाती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन पांचों नदियों में बड़ी बहन किसे कहा जाता है. दिलचस्प बात यह है कि पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ की नई फिल्म भी इस नदी के नाम पर है. आज हम आपको इस नदी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं.

(All Image: Wikimedia Commons)