धरती की सबसे ठंडी नदी कौन-सी है? जानें किन देशों को छूती है इसकी बर्फीली धारा

6 . बाहरी मछलियां भी बन रहीं इस नदी के लिए खतरा

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एक और बड़ी समस्या आक्रामक प्रजातियों की है. पाइक पर्च जैसी बाहरी मछलियां इस नदी में फैल चुकी हैं. ये स्थानीय मछलियों के लिए खतरा बन रही हैं. इनकी वजह से कई देशी प्रजातियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है. नेरेत्वा नदी सिर्फ अपनी ठंडक के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता, साफ जल, अनोखी भू-रचना और समृद्ध जैव विविधता के लिए भी जानी जाती है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)



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