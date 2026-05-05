धरती की सबसे ठंडी नदी कौन-सी है? जानें किन देशों को छूती है इसकी बर्फीली धारा

एजुकेशन
Jaya Pandey | May 05, 2026, 01:06 PM IST
1.दुनिया की सबसे सर्द नदी कौन-सी है?
दुनिया की सभी नदियां अपने आप में खास होती हैं. नील नदी अपनी लंबाई के लिए जानी जाती है, वहीं अमेजन नदी अपने विशाल जलप्रवाह और गर्म, आर्द्र क्षेत्र के लिए मशहूर है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ठंडी नदी कौन-सी है और इस नदी की खासियत सर्द पानी के अलावा और क्या है?
(Image Credit: Wikimedia Commons)
2.कहां से कहां तक बहती है नेरेत्वा नदी?
दुनिया की सबसे ठंडी नदी नेरेत्वा नदी है. यह नदी बोस्निया और हर्जेगोविना से निकलकर क्रोएशिया तक बहती है और आखिर में एड्रियाटिक सागर में जाकर मिलती है. यह नदी डिनारिक आल्प्स की ऊंचाइयों से निकलती है, जहां बर्फ और हिमनदों का पिघला पानी इसमें मिलता है. इसी वजह से इसका पानी बेहद ठंडा रहता है. गर्मियों में भी इसका तापमान लगभग 7 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है. यह इसे यूरोप के साथ-साथ दुनिया की सबसे ठंडी नदियों में शामिल करता है.
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3.कितनी है नेरेत्वा नदी की लंबाई?
यह नदी करीब 225 किलोमीटर लंबी है. इसका पानी बेहद साफ और हरे-नीले रंग का दिखाई देता है. यह नदी चूना पत्थर और डोलोमाइट चट्टानों वाले इलाके से होकर गुजरती है, जिसे कार्स्ट भू-आकृति कहा जाता है. इस कारण यहां गुफाएं, दरारें और भूमिगत जलधाराएं भी पाई जाती हैं, जो इसके प्रवाह को और खास बनाती हैं.
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4.नेरेत्वा नदी की जैव विविधता
नेरेत्वा नदी का ऊपरी हिस्सा जैव विविधता के लिए भी बेहद अहम है. यहां यूरोप में पाई जाने वाली मछलियों की कई दुर्लभ प्रजातियां मिलती हैं. खासकर मार्बल ट्राउट, नेरेत्वन सॉफ्टमाउथ ट्राउट और टूथ ट्राउट जैसी प्रजातियां इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं. इनमें से कई मछलियों की ये प्रजातियां सिर्फ यहीं मिलती हैं. हालांकि अब इस प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है.
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5.इंसानी गतिविधियों ने कैसे किया प्रभावित?
इंसानी गतिविधियों ने इस नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को काफी प्रभावित किया है. जलविद्युत परियोजनाओं के लिए बनाए गए बांध नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बदल रहे हैं. इससे जलीय जीवों के आवास प्रभावित हो रहे हैं. इसके अलावा अपर होराइजन्स जैसी प्रोजेक्ट्स भूजल के प्रवाह को मोड़ते हैं जिससे नदी के जल स्तर और पारिस्थितिकी पर असर पड़ता है.
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6.बाहरी मछलियां भी बन रहीं इस नदी के लिए खतरा
एक और बड़ी समस्या आक्रामक प्रजातियों की है. पाइक पर्च जैसी बाहरी मछलियां इस नदी में फैल चुकी हैं. ये स्थानीय मछलियों के लिए खतरा बन रही हैं. इनकी वजह से कई देशी प्रजातियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है. नेरेत्वा नदी सिर्फ अपनी ठंडक के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता, साफ जल, अनोखी भू-रचना और समृद्ध जैव विविधता के लिए भी जानी जाती है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
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