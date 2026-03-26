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रेगिस्तान के बीच पानी का चमत्कार, जानें इजरायल की जीवनदायिनी नदी कौन सी है

इजरायल में पानी की अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि देश का बड़ा हिस्सा सूखा है और यहां औसतन बारिश भी काफी कम होती है. ऐसे में क्या आप जानते हैं कि इजरायल की जीवनरेखा किस नदी को कहा जाता है और क्यों?

Jaya Pandey | Mar 26, 2026, 03:27 PM IST

1.किस नदी को कहते हैं इजरायल की जीवनरेखा?

किस नदी को कहते हैं इजरायल की जीवनरेखा?
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दुनिया के कई देशों में नदियां सिर्फ पानी का साधन नहीं होतीं, बल्कि वे वहां की सभ्यता, अर्थव्यवस्था और इतिहास की आधारशिला भी होती हैं. इजरायल के संदर्भ में भी यह बात पूरी तरह सही बैठती है. हालांकि आज के समय में इजरायल अपनी उन्नत जल प्रबंधन तकनीकों जैसे डीसैलिनेशन (समुद्री पानी को मीठा बनाना) और वॉटर रीसाइक्लिंग के लिए भी जाना जाता है, लेकिन प्राकृतिक स्रोतों में सबसे अहम जगह जॉर्डन नदी को मिली हुई है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

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2.जॉर्डन नदी क्यों है इजरायल की जीवनरेखा?

जॉर्डन नदी क्यों है इजरायल की जीवनरेखा?
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जॉर्डन नदी को इजरायल की जीवनरेखा कहा जाता है. यह इस पूरे क्षेत्र की सबसे प्रमुख और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण नदी है, जो शुष्क जलवायु के बीच मीठे पानी का अहम स्रोत प्रदान करती है. यह नदी सिर्फ पीने के पानी के लिए ही नहीं, बल्कि खेती, पारिस्थितिकी संतुलन और धार्मिक मान्यताओं के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण रही है. ईसाई धर्म में इसी नदी में यीशु मसीह के बपतिस्मा (ईसाई धर्म में पानी के इस्तेमाल से किया जाने वाला एक प्रमुख दीक्षा संस्कार है) का उल्लेख मिलता है, जिससे इसकी धार्मिक अहमियत भी बढ़ जाती है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

3.कहां से निकलती है इजरायल की जॉर्डन नदी?

कहां से निकलती है इजरायल की जॉर्डन नदी?
3

जॉर्डन नदी की शुरुआत उत्तर में माउंट हर्मोन के पास होती है. यह दान, बनियास और हसबानी नाम की तीन छोटी नदियों के संगम से बनती है. यहां से यह दक्षिण की ओर बहते हुए उपजाऊ हुला घाटी से गुजरती है और फिर गैलील सागर में प्रवेश करती है, जो इजरायल का सबसे बड़ा प्राकृतिक मीठे पानी का स्रोत है. इस झील से निकलने के बाद नदी आगे जॉर्डन रिफ्ट वैली से गुजरती है और कई हिस्सों में इजरायल और जॉर्डन के बीच प्राकृतिक सीमा का काम करती है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

4.जॉर्डन नदी की लंबाई कितनी है?

जॉर्डन नदी की लंबाई कितनी है?
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हालांकि जॉर्डन नदी की सीधी दूरी ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका रास्ता काफी घुमावदार है, जिसकी वजह से इसकी कुल लंबाई लगभग 251 किलोमीटर मानी जाती है. यह नदी पूरे साल पानी का एक स्थिर स्रोत बनी रहती है. हालांकि आज के समय में इसके पानी का बड़ा हिस्सा सिंचाई और घरेलू इस्तेमाल के लिए मोड़ लिया जाता है, जिससे इसका प्राकृतिक प्रवाह पहले की तुलना में कम हो गया है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

TRENDING NOW

5.आखिर में कहां गिरती है जॉर्डन नदी?

आखिर में कहां गिरती है जॉर्डन नदी?
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आखिर में जॉर्डन नदी डेड सी में जाकर मिलती है, जो पृथ्वी का सबसे निचला स्थल माना जाता है. डेड सी की खास बात यह है कि इसका कोई निकास नहीं है यानी इसमें आने वाला पानी बाहर नहीं निकलता. यहां पानी धीरे-धीरे वाष्पित होता रहता है, जिससे उसमें नमक और खनिजों की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और यही कारण है कि डेड सी का पानी बेहद खारा होता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

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