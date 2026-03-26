रेगिस्तान के बीच पानी का चमत्कार, जानें इजरायल की जीवनदायिनी नदी कौन सी है

2 . जॉर्डन नदी क्यों है इजरायल की जीवनरेखा?

2

जॉर्डन नदी को इजरायल की जीवनरेखा कहा जाता है. यह इस पूरे क्षेत्र की सबसे प्रमुख और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण नदी है, जो शुष्क जलवायु के बीच मीठे पानी का अहम स्रोत प्रदान करती है. यह नदी सिर्फ पीने के पानी के लिए ही नहीं, बल्कि खेती, पारिस्थितिकी संतुलन और धार्मिक मान्यताओं के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण रही है. ईसाई धर्म में इसी नदी में यीशु मसीह के बपतिस्मा (ईसाई धर्म में पानी के इस्तेमाल से किया जाने वाला एक प्रमुख दीक्षा संस्कार है) का उल्लेख मिलता है, जिससे इसकी धार्मिक अहमियत भी बढ़ जाती है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)