ईरान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जानें मिडिल ईस्ट के इस देश की अर्थव्यवस्था में क्या है इसकी भूमिका

6 . करुण नदी का क्या है महत्व?

6

इतिहास की दृष्टि से भी करुण नदी का विशेष महत्व है. ससानिद काल में शुश्तर क्षेत्र में एक विशाल पुल और बांध का निर्माण किया गया था जिसे आज बंद-ए-कैसर कहा जाता है. माना जाता है कि इसे रोमन कैदियों की मदद से बनवाया गया था जिनमें रोमन सम्राट वैलेरियन के सैनिक भी शामिल थे. यह संरचना प्राचीन इंजीनियरिंग का अनूठा उदाहरण है और आज भी ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जानी जाती है. इस तरह करुण नदी केवल ईरान की सबसे लंबी नदी ही नहीं है, बल्कि यह देश के इतिहास, अर्थव्यवस्था और सभ्यता से गहराई से जुड़ी हुई है.

(Photo: Wikimedia Commons)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से