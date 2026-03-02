FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

साइप्रस में ब्रिटिश एयरबेस खाली कराया गया, लेबनान की यात्रा करने से बचें-साइप्रस

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
RRB Group D Last Date: RRB ग्रुप डी आवेदन करने की आखिरी तारीख बढ़ी, जानें अब कब तक भर पाएंगे फॉर्म

RRB Group D Last Date: RRB ग्रुप डी आवेदन करने की आखिरी तारीख बढ़ी, जानें अब कब तक भर पाएंगे फॉर्म

ये हेल्दी फूड्स हैं Ozempic जैसी दवाओं का विकल्प! नेचुरल तरीके से Weight Loss करना है तो डाइट में कर लें शामिल

ये हेल्दी फूड्स हैं Ozempic जैसी दवाओं का विकल्प! नेचुरल तरीके से Weight Loss करना है तो डाइट में कर लें शामिल

फोन बंद-सोशल मीडिया से दूरी... मैच जिताने के बाद Sanju Samson ने खोला बड़ा राज, बताया कैसा हुआ बेहतरनी कमबैक

फोन बंद-सोशल मीडिया से दूरी... मैच जिताने के बाद Sanju Samson ने खोला बड़ा राज, बताया कैसा हुआ बेहतरनी कमबैक

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20 वर्ल्ड कप इतिहास के 5 सबसे बड़े रन चेज, इस टीम ने किया था 230 रनों का पीछा

T20 वर्ल्ड कप इतिहास के 5 सबसे बड़े रन चेज, इस टीम ने किया था 230 रनों का पीछा

ईरान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जानें मिडिल ईस्ट के इस देश की अर्थव्यवस्था में क्या है इसकी भूमिका

ईरान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जानें मिडिल ईस्ट के इस देश की अर्थव्यवस्था में क्या है इसकी भूमिका

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा सेमीफाइनल खेलने वाली 5 टीमें, देखें किस नंबर पर है टीम इंडिया

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा सेमीफाइनल खेलने वाली 5 टीमें, देखें किस नंबर पर है टीम इंडिया

HomePhotos

एजुकेशन

ईरान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जानें मिडिल ईस्ट के इस देश की अर्थव्यवस्था में क्या है इसकी भूमिका

इजरायल-ईरान जंग के बीच पूरी दुनिया की नजरें इन दोनों देशों पर हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि ईरान की सबसे लंबी नदी कौन सी है और यह इसकी इकोनॉमी में कैसे अहम भूमिका निभाती है...

Jaya Pandey | Mar 02, 2026, 04:45 PM IST

1.ईरान की सबसे लंबी नदी

ईरान की सबसे लंबी नदी
1

मिडिल ईस्ट के दो देशों इजरायल और ईरान के बीच जंग छिड़ी हुई है. काफी समय से दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति है. इजरायल के हमलों में ईरान के सुप्रीम कमांडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हो चुकी है और ईरान भी इजरायल के ठिकानों का निशाना बना रहा है. आज हम जानेंगे कि ईरान की सबसे लंबी नदी कौन सी है.
(Photo: Wikimedia Commons)

Advertisement

2.कहां है करुण नदी का उद्गम स्थल?

कहां है करुण नदी का उद्गम स्थल?
2

ईरान की सबसे लंबी और सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी करुण है. इसकी लंबाई लगभग 950 किलोमीटर है. करुण नदी का उद्गम जाग्रोस पर्वतमाला की ऊंची चोटियों से होता है, खासतौर से यह ज़र्दकुह क्षेत्र से निकलती है.मार्ग में देज़ और कुहरंग जैसी महत्वपूर्ण सहायक नदियां इसमें मिलती हैं जिससे इसका जल प्रवाह और अधिक बढ़ जाता है.
(Photo: Wikimedia Commons)

3.करुण नदी के तट पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर

करुण नदी के तट पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर
3

यह नदी ईरान के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में स्थित खुज़ेस्तान प्रांत से होकर बहती है. प्रांत की राजधानी अहवाज इसी नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है. आगे चलकर यह नदी शत्त-अल-अरब जलमार्ग में मिलती है, जिसे ईरान में अरवंद रुद कहा जाता है और आखिरकार इसका जल फारस की खाड़ी में जाकर गिरता है. डेल्टा क्षेत्र में इसकी दो प्रमुख शाखाएं बहमनशीर और हफ़्फ़ार कहलाती हैं. खोर्रमशहर और अबादान क्षेत्र इसी नदी तंत्र के पास स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह इलाके हैं.
(Photo: Wikimedia Commons)

4.करुण नदी का इतिहास

करुण नदी का इतिहास
4

प्राचीन काल में करुण नदी को पासीतिग्रिस के नाम से जाना जाता था. मध्यकालीन अरब और फारसी भूगोलविद इसे दुजैल भी कहते थे, जिसका अर्थ छोटी टाइग्रिस माना जाता है. इतिहासकार जे. जी. लोरिमर ने अपने गजेटियर में इस नाम का उल्लेख किया है. करुण नाम को कुछ विद्वान कुहरंग नदी से जुड़ा मानते हैं, जो इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है.
(Photo: Wikimedia Commons)

TRENDING NOW

5.करुण नदी का जल प्रवाह

करुण नदी का जल प्रवाह
5

करुण नदी का औसत जल प्रवाह लगभग 575 घन मीटर प्रति सेकंड है, हालांकि मौसम और वर्षा के अनुसार इसमें बदलाव आता रहता है. इस नदी के किनारे कई ऐतिहासिक और औद्योगिक शहर बसे हैं, जिनमें शुश्तर, मस्जिद-ए-सुलेमान और इज़ेह भी शामिल हैं. 20वीं सदी की शुरुआत में मस्जिद-ए-सुलेमान क्षेत्र में तेल की खोज के बाद यह नदी परिवहन और औद्योगिक गतिविधियों के लिए और भी महत्वपूर्ण हो गई.
(Photo: Wikimedia Commons)

6.करुण नदी का क्या है महत्व?

करुण नदी का क्या है महत्व?
6

इतिहास की दृष्टि से भी करुण नदी का विशेष महत्व है. ससानिद काल में शुश्तर क्षेत्र में एक विशाल पुल और बांध का निर्माण किया गया था जिसे आज बंद-ए-कैसर कहा जाता है. माना जाता है कि इसे रोमन कैदियों की मदद से बनवाया गया था जिनमें रोमन सम्राट वैलेरियन के सैनिक भी शामिल थे. यह संरचना प्राचीन इंजीनियरिंग का अनूठा उदाहरण है और आज भी ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जानी जाती है. इस तरह करुण नदी केवल ईरान की सबसे लंबी नदी ही नहीं है, बल्कि यह देश के इतिहास, अर्थव्यवस्था और सभ्यता से गहराई से जुड़ी हुई है.
(Photo: Wikimedia Commons)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20 वर्ल्ड कप इतिहास के 5 सबसे बड़े रन चेज, इस टीम ने किया था 230 रनों का पीछा
T20 वर्ल्ड कप इतिहास के 5 सबसे बड़े रन चेज, इस टीम ने किया था 230 रनों का पीछा
ईरान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जानें मिडिल ईस्ट के इस देश की अर्थव्यवस्था में क्या है इसकी भूमिका
ईरान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जानें मिडिल ईस्ट के इस देश की अर्थव्यवस्था में क्या है इसकी भूमिका
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा सेमीफाइनल खेलने वाली 5 टीमें, देखें किस नंबर पर है टीम इंडिया
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा सेमीफाइनल खेलने वाली 5 टीमें, देखें किस नंबर पर है टीम इंडिया
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को न लें For Granted! सच्चा और गहरा होता है इनका प्यार 
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को न लें For Granted! सच्चा और गहरा होता है इनका प्यार
पृथ्वी की सबसे गहरी गुफा कहां है? जानें यहां अंधेरे में कैसे सांस लेता है जीवन
पृथ्वी की सबसे गहरी गुफा कहां है? जानें यहां अंधेरे में कैसे सांस लेता है जीवन
MORE
Advertisement
धर्म
Chandra Grahan Effects On Zodiac: साल का पहला चंद्र ग्रहण किन राशियों को देगा लाभ और किन राशियों के लिए बना रहा हानि योग  
साल का पहला चंद्र ग्रहण किन राशियों को देगा लाभ और किन राशियों के लिए बना रहा हानि योग
Numerology: 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे हैं आप? मार्च का महीना बनेगा Turning Point, जबरदस्त Comeback होगा!
Numerology: 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे हैं आप? मार्च का महीना बनेगा Turning Point, जबरदस्त Comeback होगा!
Holika Dahan Date Confusion: 2 या 3 मार्च किस दिन जलेगी होलिका? जानिए चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा से होली में 1 दिन का गैप होगा?
2 या 3 मार्च किस दिन जलेगी होलिका? जानिए चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा से होली में 1 दिन का गैप होगा?
Holika Dahan 2026: इन 5 लोगों को होलिका जलते कभी नहीं देखना चाहिए, वरना छीन जाएगी घर की खुशियां
इन 5 लोगों को होलिका जलते कभी नहीं देखना चाहिए, वरना छीन जाएगी घर की खुशियां
Numerology: कहीं आपका मोबाइल नंबर ही तो नहीं बन रहा तरक्की का दुश्मन? जन्मतिथि से चुनिए अपना पर्सनालाइज्ड ‘लकी नंबर’
कहीं आपका मोबाइल नंबर ही तो नहीं बन रहा तरक्की का दुश्मन? जन्मतिथि से चुनिए अपना पर्सनालाइज्ड ‘लकी नंबर’
MORE
Advertisement