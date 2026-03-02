ईरान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जानें मिडिल ईस्ट के इस देश की अर्थव्यवस्था में क्या है इसकी भूमिका

एजुकेशन
Jaya Pandey | Mar 02, 2026, 04:45 PM IST
1.ईरान की सबसे लंबी नदी
मिडिल ईस्ट के दो देशों इजरायल और ईरान के बीच जंग छिड़ी हुई है. काफी समय से दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति है. इजरायल के हमलों में ईरान के सुप्रीम कमांडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हो चुकी है और ईरान भी इजरायल के ठिकानों का निशाना बना रहा है. आज हम जानेंगे कि ईरान की सबसे लंबी नदी कौन सी है.
(Photo: Wikimedia Commons)
2.कहां है करुण नदी का उद्गम स्थल?
ईरान की सबसे लंबी और सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी करुण है. इसकी लंबाई लगभग 950 किलोमीटर है. करुण नदी का उद्गम जाग्रोस पर्वतमाला की ऊंची चोटियों से होता है, खासतौर से यह ज़र्दकुह क्षेत्र से निकलती है.मार्ग में देज़ और कुहरंग जैसी महत्वपूर्ण सहायक नदियां इसमें मिलती हैं जिससे इसका जल प्रवाह और अधिक बढ़ जाता है.
(Photo: Wikimedia Commons)
3.करुण नदी के तट पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर
यह नदी ईरान के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में स्थित खुज़ेस्तान प्रांत से होकर बहती है. प्रांत की राजधानी अहवाज इसी नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है. आगे चलकर यह नदी शत्त-अल-अरब जलमार्ग में मिलती है, जिसे ईरान में अरवंद रुद कहा जाता है और आखिरकार इसका जल फारस की खाड़ी में जाकर गिरता है. डेल्टा क्षेत्र में इसकी दो प्रमुख शाखाएं बहमनशीर और हफ़्फ़ार कहलाती हैं. खोर्रमशहर और अबादान क्षेत्र इसी नदी तंत्र के पास स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह इलाके हैं.
(Photo: Wikimedia Commons)
4.करुण नदी का इतिहास
प्राचीन काल में करुण नदी को पासीतिग्रिस के नाम से जाना जाता था. मध्यकालीन अरब और फारसी भूगोलविद इसे दुजैल भी कहते थे, जिसका अर्थ छोटी टाइग्रिस माना जाता है. इतिहासकार जे. जी. लोरिमर ने अपने गजेटियर में इस नाम का उल्लेख किया है. करुण नाम को कुछ विद्वान कुहरंग नदी से जुड़ा मानते हैं, जो इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है.
(Photo: Wikimedia Commons)
5.करुण नदी का जल प्रवाह
करुण नदी का औसत जल प्रवाह लगभग 575 घन मीटर प्रति सेकंड है, हालांकि मौसम और वर्षा के अनुसार इसमें बदलाव आता रहता है. इस नदी के किनारे कई ऐतिहासिक और औद्योगिक शहर बसे हैं, जिनमें शुश्तर, मस्जिद-ए-सुलेमान और इज़ेह भी शामिल हैं. 20वीं सदी की शुरुआत में मस्जिद-ए-सुलेमान क्षेत्र में तेल की खोज के बाद यह नदी परिवहन और औद्योगिक गतिविधियों के लिए और भी महत्वपूर्ण हो गई.
(Photo: Wikimedia Commons)
6.करुण नदी का क्या है महत्व?
इतिहास की दृष्टि से भी करुण नदी का विशेष महत्व है. ससानिद काल में शुश्तर क्षेत्र में एक विशाल पुल और बांध का निर्माण किया गया था जिसे आज बंद-ए-कैसर कहा जाता है. माना जाता है कि इसे रोमन कैदियों की मदद से बनवाया गया था जिनमें रोमन सम्राट वैलेरियन के सैनिक भी शामिल थे. यह संरचना प्राचीन इंजीनियरिंग का अनूठा उदाहरण है और आज भी ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जानी जाती है. इस तरह करुण नदी केवल ईरान की सबसे लंबी नदी ही नहीं है, बल्कि यह देश के इतिहास, अर्थव्यवस्था और सभ्यता से गहराई से जुड़ी हुई है.
(Photo: Wikimedia Commons)
