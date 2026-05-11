भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन-सा है? जानें कितनी है इसकी लंबाई और क्यों है खास

5 . क्यों इतना छोटा है यह हाईवे?

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इस हाईवे के इतना छोटा होने के पीछे की सबसे बड़ी वजह इसकी भौगोलिक जरूरत है. दरअसल, यह मार्ग केवल मेन लैंड और विलिंगडन द्वीप के बीच कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था. इसका मकसद किसी लंबे शहरी नेटवर्क को जोड़ना नहीं, बल्कि बंदरगाह क्षेत्र को राष्ट्रीय सड़क नेटवर्क से सीधा संपर्क देना था.

(Image Credit: Wikimedia Commons)



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