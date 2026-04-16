भारत की पारदर्शी नदी कौन सी है? कांच से भी साफ पानी में आर-पार देख सकते हैं आप

2 . कहां बहती है भारत की पारदर्शी नदी?

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इस नदी का नाम उमंगोट है जिसे दावकी नदी के नाम से भी जाना जाता है. यह खूबसूरत नदी मेघालय के पश्चिम जयंतिया हिल्स जिले में स्थित दावकी कस्बे के पास बहती है. मेघालय अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और उमंगोट नदी उसकी सबसे अनोखी पहचान में से एक है. यह नदी शिलांग क्षेत्र की पहाड़ियों से निकलती है और साफ-सुथरे पर्यावरण और मेघालय में न के बराबर इंडस्ट्रीज की वजह से आज भी अपनी स्वच्छता बनाए हुए है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)