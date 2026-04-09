भारत की 'अमेजन' नदी कौन है? मानसून में क्यों खून की तरह लाल हो जाता है इसका पानी

एजुकेशन
Jaya Pandey | Apr 09, 2026, 10:13 AM IST
1.पानी के आयतन के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी नदी है अमेजन
अमेजन नदी पानी के आयतन के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी नदी है. यह दक्षिण अमेरिका की एक विशाल नदी है जो ब्राजील, पेरू समेत कई देशों से होकर बहती है. इस नदी में पृथ्वी के कुल बहते ताजे पानी का लगभग 20% हिस्सा मिलता है और इसके वर्षावन 'पृथ्वी के फेफड़े' माने जाते हैं क्योंकि वे भारी मात्रा में ऑक्सीजन उत्पादन और कार्बन को सोखते हैं. यहां 30 लाख से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जो इसे दुनिया का सबसे समृद्ध जैव विविधता क्षेत्र बनाती हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
2.किस नदी को कहते हैं भारत का ब्रह्मपुत्र?
इसी तरह भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की तुलना अमेजन नदी से की जाती है. यह नदी असम और अरुणाचल प्रदेश में एक ऐसे क्षेत्र से होकर बहती है जहां कई जगहों पर सालाना 2000 से 3000 मिमी या उससे अधिक वर्षा होती है. इसके किनारे घने हरे-भरे जंगलों और अद्भुत जैव विविधता से भरपूर हैं, जो इसे पारिस्थितिकी की दृष्टि से बेहद खास बनाते हैं.
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3.कहां से कहां तक बहती है ब्रह्मपुत्र नदी?
ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में लगभग 5,300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अंगसी ग्लेशियर से होता है. वहां इसे यारलुंग त्सांगपो कहा जाता है. यह नदी आगे चलकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है जहां इसे सियांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है और फिर असम के विशाल मैदानों में पहुंचकर ब्रह्मपुत्र बन जाती है. इसके बाद यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है और गंगा नदी से मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरता है.
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4.मानसून के समय क्यों लाल हो जाता है इसका पानी?
मानसून के समय इस नदी का पानी कई बार लाल या मटमैला दिखाई देता है, जिसका कारण हिमालय से बहकर आने वाली लौह युक्त मिट्टी और भारी मात्रा में गाद है. यह नदी अपनी तीव्र धारा और भारी जल प्रवाह के लिए जानी जाती है. औसतन इसमें लगभग 19,800 घन मीटर प्रति सेकंड पानी बहता है, जो इसे भारत की सबसे अधिक जल वहन करने वाली नदी बनाता है. मानसून के दौरान इसकी चौड़ाई असम के कुछ हिस्सों में 10 किलोमीटर से भी अधिक हो जाती है, जिससे यह कई बार नदी कम और अंतर्देशीय समुद्र जैसी अधिक लगती है.
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5.इंडो-बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट
ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन इंडो-बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है. इसके किनारों पर घने उष्णकटिबंधीय जंगल पाए जाते हैं, जहां एक सींग वाले गैंडे, रॉयल बंगाल टाइगर और गंगा नदी डॉल्फिन जैसे दुर्लभ जीव रहते हैं. यह नदी माजुली द्वीप का घर भी है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है, हालांकि कटाव के कारण इसका आकार लगातार बदलता रहता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
6.अमेजन और ब्रह्मपुत्र में समानता
अमेजन और ब्रह्मपुत्र दोनों ही नदियां अपने-अपने क्षेत्रों की जीवन रेखा हैं. ब्रह्मपुत्र हिमालय से उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी लाकर असम के मैदानों को बेहद उर्वर बनाती है, ठीक वैसे ही जैसे अमेजन अपने विशाल बेसिन को पोषण देती है. यही कारण है कि ब्रह्मपुत्र को भारत का अमेजन कहा जाता है, क्योंकि यह जल, जंगल और जीवन तीनों का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
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