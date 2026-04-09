भारत की 'अमेजन' नदी कौन है? मानसून में क्यों खून की तरह लाल हो जाता है इसका पानी

4 . मानसून के समय क्यों लाल हो जाता है इसका पानी?

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मानसून के समय इस नदी का पानी कई बार लाल या मटमैला दिखाई देता है, जिसका कारण हिमालय से बहकर आने वाली लौह युक्त मिट्टी और भारी मात्रा में गाद है. यह नदी अपनी तीव्र धारा और भारी जल प्रवाह के लिए जानी जाती है. औसतन इसमें लगभग 19,800 घन मीटर प्रति सेकंड पानी बहता है, जो इसे भारत की सबसे अधिक जल वहन करने वाली नदी बनाता है. मानसून के दौरान इसकी चौड़ाई असम के कुछ हिस्सों में 10 किलोमीटर से भी अधिक हो जाती है, जिससे यह कई बार नदी कम और अंतर्देशीय समुद्र जैसी अधिक लगती है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)