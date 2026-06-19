एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

एजुकेशन
Jaya Pandey | Jun 19, 2026, 02:43 PM IST
1. एआई-नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर्स में दूसरे पोजीशन पर बेंगलुरु
बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है और एक बार फिर से इस शहर ने ग्लोबल स्टार्टअप मैप पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है. ग्लोबल स्टार्टअप रिपोर्ट 2026 में कर्नाटक के बेंगलुरु शहर को एआई-नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर्स में दूसरी पोजीशन मिली है. इस लिस्ट में चीन की राजधानी बीजिंग पहले नंबर पर है.
(Image: AI)
2.दुनिया के टॉप स्टार्टअप इकोसिस्टम में 15वें नंबर पर बेंगलुरु
इस रिपोर्ट में बेंगलुरु को दुनिया के टॉप 40 स्टार्टअप इकोसिस्टम में 15वीं रैंक मिली है. बेंगलुरु के स्टार्टअप इकोसिस्टम की कुल अनुमानित वैल्यू 153 अरब डॉलर आंकी गई है. एआई इकोसिस्टम के कई मानकों पर बेंगलुरु को परखा गया. एआई नेटिव क्लस्टर फैक्टर में इस शहर को 10 में से 8 नंबर मिले जबकि प्रदर्शन और अनुसंधान एवं विकास में इसे 9 नंबर मिले. फंडिंग और ग्लोबल मार्केट में पहुंच के मामले में बेंगलुरु को 7 नंबर मिले.
3.दुनिया के इन 5 शहरों का दबदबा
दुनिया के टॉप 5 एआई-नेटिव स्टार्टअप वाले शहरों में सिलिकॉन वैली, न्यूयॉर्क सिटी, लंदन, ते-अवीव और बॉस्टन ने जगह बनाई है. रिपोर्ट के मुताबिक 17 जून 2026 तक बेंगलुरु के स्टार्टअप इकोसिस्टम में 30 यूनिकॉर्न कंपनियां मौजूद थीं. यूनिकॉर्न उन प्राइवेट स्टार्टअप कंपनियों को कहा जाता है जिनका वैल्यूएशन 1 अरब डॉलर या उससे अधिक होता है. बेंगलुरु के स्टार्टअप्स ने साल 2021 से 2025 के बीच लगभग 39 अरब डॉलर का वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हासिल किया जो इन्वेस्टर्स के मजबूत भरोसे को दिखाता है.
4.एआई और मशीन लर्निंग के सेक्टर में मजबूत है भारत की स्थिति
एआई और मशीन लर्निंग के सेक्टर में बेंगलुरु की स्थिति काफी मजबूत है. रिपोर्ट के अनुसार यह शहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े एआई टैलेंट हब के रूप में उभरा है. यहां लगभग 6 लाख एआई और मशीन लर्निंग प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं. 10 जनवरी 2026 तक बेंगलुरु में 606 एआई-बेस्ड स्टार्टअप एक्टिव थे जिससे 239 स्टार्टअप्स को इन्वेस्टमेंट मिल चुका था. ऐसे में यह बात साफ होता है कि यह शहर न सिर्फ तकनीकी प्रतिभा का केंद्र है बल्कि इनोवेशन और उद्यमिता को भी बढ़ावा देता है.
5.एआई-नेटिव स्टार्टअप क्या होते हैं?
रिपोर्ट के अनुसार 63 एआई-बेस्ड स्टार्टअप्स ने सीरीज A या उससे आगे की फंडिंग हासिल की. वहीं साल 2021 से 2025 के बीच इस शहर ने लगभग 46 अरब डॉलर के स्टार्टअप एग्जिट दर्ज किए. यह निवेशकों और उद्यमियों के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम का संकेत है. एआई-नेटिव स्टार्टअप वे कंपनियां होती हैं जिनके उत्पाद, सेवाएं या बिजनेस मॉडल खासतौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड होते हैं. ऐसे स्टार्टअप स्वास्थ्य, शिक्षा, फिनटेक, साइबर सुरक्षा, ई-कॉमर्स और ऑटोमेशन जैसे सेक्टर में इनोवेशन कर रहे हैं.