एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

4 . एआई और मशीन लर्निंग के सेक्टर में मजबूत है भारत की स्थिति

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एआई और मशीन लर्निंग के सेक्टर में बेंगलुरु की स्थिति काफी मजबूत है. रिपोर्ट के अनुसार यह शहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े एआई टैलेंट हब के रूप में उभरा है. यहां लगभग 6 लाख एआई और मशीन लर्निंग प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं. 10 जनवरी 2026 तक बेंगलुरु में 606 एआई-बेस्ड स्टार्टअप एक्टिव थे जिससे 239 स्टार्टअप्स को इन्वेस्टमेंट मिल चुका था. ऐसे में यह बात साफ होता है कि यह शहर न सिर्फ तकनीकी प्रतिभा का केंद्र है बल्कि इनोवेशन और उद्यमिता को भी बढ़ावा देता है.