भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे ऊंचाई पर है? भीषण सर्दी के बीच यहां पढ़ाई किसी एडवेंचर से कम नहीं

भारत में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय ऐसा भी है, जो हिमालयी क्षेत्र में 11,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है. यह संस्थान इस बात का उदाहरण है कि कैसे कठिन भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के बावजूद उच्च शिक्षा को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है. यहां की शैक्षणिक संरचना, परिसर संचालन और छात्र जीवन यह दर्शाते हैं कि भारत शिक्षा को पारंपरिक महानगरीय केंद्रों से आगे ले जाकर दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचा रहा है.