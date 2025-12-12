भारत की किस यूनिवर्सिटी को कहा जाता है Oxford of East? इसने भारत ही नहीं नेपाल को भी दिया है प्रधानमंत्री

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Dec 12, 2025, 09:30 AM IST
1.इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को कहा जाता है पूर्व का ऑक्सफोर्ड
भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों की जब चर्चा होती है तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम जरूर आता है. इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है. हालांकि इस यूनिवर्सिटी के लिए यह सिर्फ एक उपाधि नहीं है बल्कि अपने लंबे इतिहास, बेस्ट एजुकेशन और अपने छात्रों को नेता, लेखक, विचारक, प्रशासक और पेशेवर के रूप में विकसित करने वाले वातावरण के कारण यह ख्याति मिली है.
2.इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की क्यों होती है ऑक्सफोर्ड से तुलना?
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी औपनिवेशिक शैली की इमारतों, ऐतिहासिक पुस्तकालयों और विशाल प्रांगणों से भरपूर है और यही वजह है कि इसकी तुलना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की जाती है. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना 23 सितंबर 1887 को हुई थी , जिससे यह मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता विश्वविद्यालयों के बाद भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय बन गया है.
3.किसने करवाया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का निर्माण?
संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर विलियम मुइर को इलाहाबाद में एक विशाल केंद्रीय महाविद्यालय स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है जो बाद में एक विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने बड़ी संख्या में विद्वानों, न्यायाधीशों और राजनेताओं को जन्म दिया है, जो पश्चिम में ऑक्सफोर्ड की प्रतिष्ठा के समान है.
4.इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का परिसर है बेहद खूबसूरत
इलाहाबाद विश्वविद्यालय की उत्कृष्ट वास्तुकला अक्सर अभिभावकों और छात्रों का ध्यान सबसे पहले आकर्षित करती है. विश्वविद्यालय का परिसर आधुनिक स्टील और कांच की इमारतों वाले परिसरों से बिल्कुल अलग ब्रिटिश शैली का है. इसके मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही आपको लाल ईंटों से बनी इमारतें, मेहराबदार प्रवेश द्वार, पत्थर के खंभे और विशाल बरामदे दिखाई देंगे.
5.इस वजह से है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा
किसी विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा केवल उसकी इमारत से ही नहीं, बल्कि उसके अकादमिक माहौल, छात्रों के सीखने, सोचने और विकास से भी तय होती है. इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने पाठ्यपुस्तकों के अलावा दूसरे विषयों पर जोर देकर मान्यता प्राप्त की.
6.इस यूनिवर्सिटी ने दिए हैं कई दिग्गज
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही चंद्र शेखर, गुलजारी लाल नंदा, वीपी सिंह जैसे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री निकले हैं. इसके अलावा नेपाल के पूर्व पीएम सूर्य बहादुर थापा भी यहीं से पढ़े हैं. इसके अलावा हरिवंश राय बच्चन, विजय बहुगुणा, शांति भूषण जैसे दिग्गजों ने भी यहीं से पढ़ाई की है.
7.इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अद्भुत है इतिहास
इलाहाबाद विश्वविद्यालय का लंबा इतिहास, मजबूत शैक्षणिक विरासत, प्रख्यात पूर्व छात्रों की सूची और पारंपरिक परिसर का वातावरण इसे 'पूर्व का ऑक्सफोर्ड' उपनाम दिलाता है. यह आधुनिक समय में भी देश के सबसे प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थानों में से एक बना हुआ है.
