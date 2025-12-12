FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Adhik Maas 2026: 12 नहीं 13 महीने का होगा नया साल 2026, इन दुर्लभ संयोग और तिथियों की वजह से बढ़ा पूरा 1 महीना

12 नहीं 13 महीने का होगा नया साल 2026, इन दुर्लभ संयोग और तिथियों की वजह से बढ़ा पूरा 1 महीना

मध्य प्रदेश के विवादित IAS संतोष वर्मा पर गिरी गाज, मोहन यादव सरकार ने छीने सभी पद, केंद्र को भेजा बर्खास्तगी का प्रस्ताव

मध्य प्रदेश के विवादित IAS संतोष वर्मा पर गिरी गाज, मोहन यादव सरकार ने छीने सभी पद, केंद्र को भेजा बर्खास्तगी का प्रस्ताव

पूर्व गृहमंत्री और लोकसभा स्पीकर शिवराज पाटिल का 90 साल की उम्र में निधन, लंबे समय से थे बीमार 

पूर्व गृहमंत्री और लोकसभा स्पीकर शिवराज पाटिल का 90 साल की उम्र में निधन, लंबे समय से थे बीमार

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत की किस यूनिवर्सिटी को कहा जाता है Oxford of East? इसने भारत ही नहीं नेपाल को भी दिया है प्रधानमंत्री

भारत की किस यूनिवर्सिटी को कहा जाता है Oxford of East? इसने भारत ही नहीं नेपाल को भी दिया है प्रधानमंत्री

क्यों चर्चा में हैं पुडुचेरी की लेडी सिंघम IPS ईशा सिंह? कोर्टरूम से खाकी तक का यूं रहा सफर

क्यों चर्चा में हैं पुडुचेरी की लेडी सिंघम IPS ईशा सिंह? कोर्टरूम से खाकी तक का यूं रहा सफर

समुद्र की वो लुटेरी जिससे कांपती थी चीन की सेना, 80,000 डाकुओं को साथ लेकर चलती थी

समुद्र की वो लुटेरी जिससे कांपती थी चीन की सेना, 80,000 डाकुओं को साथ लेकर चलती थी

HomePhotos

एजुकेशन

भारत की किस यूनिवर्सिटी को कहा जाता है Oxford of East? इसने भारत ही नहीं नेपाल को भी दिया है प्रधानमंत्री

क्या आप जानते हैं कि भारत की किस यूनिवर्सिटी को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? जानें आखिर इस विश्वविद्यालय को क्यों मिली है इतनी ख्याति...

जया पाण्डेय | Dec 12, 2025, 09:30 AM IST

1.इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को कहा जाता है पूर्व का ऑक्सफोर्ड

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को कहा जाता है पूर्व का ऑक्सफोर्ड
1

भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों की जब चर्चा होती है तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम जरूर आता है. इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है. हालांकि इस यूनिवर्सिटी के लिए यह सिर्फ एक उपाधि नहीं है बल्कि अपने लंबे इतिहास, बेस्ट एजुकेशन और अपने  छात्रों को नेता, लेखक, विचारक, प्रशासक और पेशेवर के रूप में विकसित करने वाले वातावरण के कारण यह ख्याति मिली है.

Advertisement

2.इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की क्यों होती है ऑक्सफोर्ड से तुलना?

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की क्यों होती है ऑक्सफोर्ड से तुलना?
2

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी औपनिवेशिक शैली की इमारतों, ऐतिहासिक पुस्तकालयों और विशाल प्रांगणों से भरपूर है और यही वजह है कि इसकी तुलना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की जाती है. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना 23 सितंबर 1887 को हुई थी , जिससे यह मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता विश्वविद्यालयों के बाद भारत का  चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय बन गया है.

3.किसने करवाया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का निर्माण?

किसने करवाया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का निर्माण?
3

संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर विलियम मुइर को इलाहाबाद में एक विशाल केंद्रीय महाविद्यालय स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है जो बाद में एक विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने बड़ी संख्या में विद्वानों, न्यायाधीशों और राजनेताओं को जन्म दिया है, जो पश्चिम में ऑक्सफोर्ड की प्रतिष्ठा के समान है.

4.इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का परिसर है बेहद खूबसूरत

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का परिसर है बेहद खूबसूरत
4

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की उत्कृष्ट वास्तुकला अक्सर अभिभावकों और छात्रों का ध्यान सबसे पहले आकर्षित करती है. विश्वविद्यालय का परिसर आधुनिक स्टील और कांच की इमारतों वाले परिसरों से बिल्कुल अलग ब्रिटिश शैली का है. इसके मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही आपको लाल ईंटों से बनी इमारतें, मेहराबदार प्रवेश द्वार, पत्थर के खंभे और विशाल बरामदे दिखाई देंगे.

TRENDING NOW

5.इस वजह से है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा

इस वजह से है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा
5

किसी विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा केवल उसकी इमारत से ही नहीं, बल्कि उसके अकादमिक माहौल, छात्रों के सीखने, सोचने और विकास से भी तय होती है. इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने पाठ्यपुस्तकों के अलावा दूसरे विषयों पर जोर देकर मान्यता प्राप्त की.

6.इस यूनिवर्सिटी ने दिए हैं कई दिग्गज

इस यूनिवर्सिटी ने दिए हैं कई दिग्गज
6

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही चंद्र शेखर, गुलजारी लाल नंदा, वीपी सिंह जैसे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री निकले हैं. इसके अलावा नेपाल के पूर्व पीएम सूर्य बहादुर थापा भी यहीं से पढ़े हैं. इसके अलावा हरिवंश राय बच्चन, विजय बहुगुणा, शांति भूषण जैसे दिग्गजों ने भी यहीं से पढ़ाई की है.

7.इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अद्भुत है इतिहास

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अद्भुत है इतिहास
7

इलाहाबाद विश्वविद्यालय का लंबा इतिहास, मजबूत शैक्षणिक विरासत, प्रख्यात पूर्व छात्रों की सूची और पारंपरिक परिसर का वातावरण इसे 'पूर्व का ऑक्सफोर्ड' उपनाम दिलाता है. यह आधुनिक समय में भी देश के सबसे प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थानों में से एक बना हुआ है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत की किस यूनिवर्सिटी को कहा जाता है Oxford of East? इसने भारत ही नहीं नेपाल को भी दिया है प्रधानमंत्री
भारत की किस यूनिवर्सिटी को कहा जाता है Oxford of East? इसने भारत ही नहीं नेपाल को भी दिया है प्रधानमंत्री
क्यों चर्चा में हैं पुडुचेरी की लेडी सिंघम IPS ईशा सिंह? कोर्टरूम से खाकी तक का यूं रहा सफर
क्यों चर्चा में हैं पुडुचेरी की लेडी सिंघम IPS ईशा सिंह? कोर्टरूम से खाकी तक का यूं रहा सफर
समुद्र की वो लुटेरी जिससे कांपती थी चीन की सेना, 80,000 डाकुओं को साथ लेकर चलती थी
समुद्र की वो लुटेरी जिससे कांपती थी चीन की सेना, 80,000 डाकुओं को साथ लेकर चलती थी
अग्रिम जमानत, अंतरिम जमानत और नियमित जमानत में क्या अतंर होता है?
अग्रिम जमानत, अंतरिम जमानत और नियमित जमानत में क्या अतंर होता है?
भारत के किस शहर को कहा जाता है ‘City Of Temples’? वास्तुकला के लिए दुनियाभर में है फेमस
भारत के किस शहर को कहा जाता है ‘City Of Temples’? वास्तुकला के लिए दुनियाभर में है फेमस
MORE
Advertisement
धर्म
Kalashtami Vrat 2025: इस दिन है साल का आखिरी कालाष्टमी व्रत, जानें क्यों की जाती है काल भैरव की पूजा
इस दिन है साल का आखिरी कालाष्टमी व्रत, जानें क्यों की जाती है काल भैरव की पूजा
Money line in Palm: अमीर लोगों की हाथ में होती हैं ये खास रेखाएं, अपनी हथेली में देखें क्या बना रहा है राजयोग?
Money line in Palm: अमीर लोगों की हाथ में होती हैं ये खास रेखाएं, अपनी हथेली में देखें क्या बना रहा है राजयोग?
Mesh Rashifal 2026: मेष राशि वालों के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएगा 2026, जानें कैसा रहेगा करियर, स्वास्थ्य और फाइनेंस
मेष राशि वालों के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएगा 2026, जानें कैसा रहेगा करियर, स्वास्थ्य और फाइनेंस
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के खून में होती है वफ़ादारी, परफेक्ट पार्टनर बन मजबूती से निभाते हैं रिश्ता
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के खून में होती है वफ़ादारी, परफेक्ट पार्टनर बन मजबूती से निभाते हैं रिश्ता
Mulank 2 Horoscope 2026: मूलांक 2 के लिए कैसा होगा नया साल? 2026 में पैसा, नौकरी और सेहत-संबंध में क्या आएगा बड़ा बदलाव?
मूलांक 2 के लिए कैसा होगा नया साल? 2026 में पैसा, नौकरी और सेहत-संबंध में क्या आएगा बड़ा बदलाव?
MORE
Advertisement