भारत की किस यूनिवर्सिटी को कहा जाता है Oxford of East? इसने भारत ही नहीं नेपाल को भी दिया है प्रधानमंत्री

1 . इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को कहा जाता है पूर्व का ऑक्सफोर्ड

भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों की जब चर्चा होती है तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम जरूर आता है. इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है. हालांकि इस यूनिवर्सिटी के लिए यह सिर्फ एक उपाधि नहीं है बल्कि अपने लंबे इतिहास, बेस्ट एजुकेशन और अपने छात्रों को नेता, लेखक, विचारक, प्रशासक और पेशेवर के रूप में विकसित करने वाले वातावरण के कारण यह ख्याति मिली है.