भारत के किन राज्यों की सरकारी भाषा है संस्कृत? जानें विदेश में कहां-कहां पढ़ाई जा रही है देववाणी

3 . ज्ञान और परंपरा की धरोहर है संस्कृत

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आज के समय में संस्कृत को केवल एक प्राचीन भाषा नहीं, बल्कि ज्ञान और परंपरा की धरोहर के रूप में देखा जाता है. इसे देशभर के स्कूलों में पढ़ाया जाता है और सीबीएसई जैसे बड़े स्कूल बोर्डों में यह अक्सर तीसरी भाषा के रूप में शामिल होती है. आमतौर पर कक्षा 6 से 8 तक के स्टूडेंट्स को संस्कृत पढ़ाई जाती है, जबकि कुछ स्कूलों में इसे ऊपर की कक्षाओं में दूसरी भाषा के रूप में भी चुना जा सकता है.

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