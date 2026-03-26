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भारत के किन राज्यों की सरकारी भाषा है संस्कृत? जानें विदेश में कहां-कहां पढ़ाई जा रही है देववाणी

भारत के किन राज्यों की सरकारी भाषा है संस्कृत? जानें विदेश में कहां-कहां पढ़ाई जा रही है देववाणी

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भारत के किन राज्यों की सरकारी भाषा है संस्कृत? जानें विदेश में कहां-कहां पढ़ाई जा रही है देववाणी

दुनिया की सबसे प्राचीन और प्रभावशाली भाषाओं में से संस्कृत एक है लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के किन राज्यों ने देववाणी को अपनी आधिकारिक भाषा बनाया है...

Jaya Pandey | Mar 26, 2026, 05:03 PM IST

1.दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है संस्कृत

दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है संस्कृत
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संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीन और प्रभावशाली भाषाओं में से एक मानी जाती है. इसका भारत की संस्कृति, धर्म और ज्ञान परंपरा में बेहद महत्वपूर्ण स्थान रहा है. वेद, उपनिषद, पुराण और कई शास्त्रीय ग्रंथ इसी भाषा में लिखे गए हैं. भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में संस्कृत को भी मान्यता मिली हुई है. 
(Image: AI Generated)

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2.भारत के किन राज्यों की ऑफिशियल लैंग्वेज है संस्कृत?

भारत के किन राज्यों की ऑफिशियल लैंग्वेज है संस्कृत?
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उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने साल 2010 में संस्कृत को दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया. इसके बाद हिमाचल प्रदेश ने 2019 में इसे अपनाया. इन कदमों का मुख्य उद्देश्य संस्कृत भाषा के संरक्षण, प्रचार और इसके अध्ययन को बढ़ावा देना था. हालांकि प्रशासनिक कामकाज में इसका इस्तेमाल अभी भी सीमित ही है, लेकिन शैक्षणिक दृष्टि से यह महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है.
(Image Credit: Canva)

3.ज्ञान और परंपरा की धरोहर है संस्कृत

ज्ञान और परंपरा की धरोहर है संस्कृत
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आज के समय में संस्कृत को केवल एक प्राचीन भाषा नहीं, बल्कि ज्ञान और परंपरा की धरोहर के रूप में देखा जाता है. इसे देशभर के स्कूलों में पढ़ाया जाता है और सीबीएसई जैसे बड़े स्कूल बोर्डों में यह अक्सर तीसरी भाषा के रूप में शामिल होती है. आमतौर पर कक्षा 6 से 8 तक के स्टूडेंट्स को संस्कृत पढ़ाई जाती है, जबकि कुछ स्कूलों में इसे ऊपर की कक्षाओं में दूसरी भाषा के रूप में भी चुना जा सकता है.
(Image Credit: Canva)

4.संस्कृत को लोकप्रिय बनाने में इन संगठनों की भी है भूमिका

संस्कृत को लोकप्रिय बनाने में इन संगठनों की भी है भूमिका
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औपचारिक शिक्षा के अलावा संस्कृत भारती जैसे संगठनों ने बोलचाल की संस्कृत को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई है. यह संगठन देशभर में शिविरों और ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए लोगों को सरल तरीके से संस्कृत बोलना सिखाता है. हाल के सालों में इनके प्रयासों से हजारों संस्कृत भाषी परिवार और गांव विकसित हुए हैं, जहां रोजमर्रा की बातचीत में संस्कृत का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे यह भाषा केवल किताबों तक सीमित न रहे.
(Image Credit: Canva)
 

TRENDING NOW

5.कितने भारतीयों की मातृभाषा है संस्कृत?

कितने भारतीयों की मातृभाषा है संस्कृत?
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भारत की जनगणना 2011 के अनुसार करीब 24 हजार से अधिक लोगों ने संस्कृत को अपनी मातृभाषा बताया, जबकि इससे अधिक लोगों ने इसे दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में सीखा है. यह अंतर दिखाता है कि संस्कृत को सीखने में रुचि तो है, लेकिन दैनिक जीवन में इसका इस्तेमाल अभी भी सीमित है.
(Image Credit: Canva)

6.दुनिया के ये देश भी पढ़ा रहे संस्कृत

दुनिया के ये देश भी पढ़ा रहे संस्कृत
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संस्कृत का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं है. दुनिया के कई देशों जैसे जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका और दूसरे देशों के विश्वविद्यालयों में भी संस्कृत पढ़ाई जाती है. यह भाषा भाषाविज्ञान, दर्शन और प्राचीन ज्ञान के अध्ययन के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. डिजिटल युग में भी इसकी प्रासंगिकता बढ़ी है और गूगल ट्रांसलेट में 2022 में संस्कृत को शामिल किया गया, जिससे यह ऑनलाइन दुनिया में भी अधिक सुलभ हो गई है.
(Image Credit: Canva)

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