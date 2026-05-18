भारत के किस राज्य की पाकिस्तान से लगती है सबसे लंबी सीमा? जानें कौन-सी फोर्स करती है इसकी रक्षा

6 . राजस्थान-पाकिस्तान सीमा के दर्शनीय स्थल

6

सीमा के पास कई ऐतिहासिक और जाने-माने दर्शनीय स्थल भी मौजूद हैं. जैसलमेर के पास स्थित तनोट माता मंदिर भारत-पाकिस्तान युद्धों के दौरान अपनी खास कहानियों के कारण प्रसिद्ध है और यहां सेना की मौजूदगी भी रहती है. बाड़मेर जिले के पास स्थित मुनाबाव सीमा चौकी कभी भारत और कराची के बीच रेल संपर्क का महत्वपूर्ण केंद्र थी जिसके थार एक्सप्रेस के इतिहास की चर्चा आज भी होती है. वहीं लोंगेवाला युद्धक्षेत्र 1971 के भारत-पाक युद्ध की वीरगाथा के लिए जाना जाता है. यहां भारतीय सैनिकों ने बेहद सीमित संसाधनों में बड़ी जीत हासिल की थी. आज भी वहां युद्ध से जुड़े अवशेष और स्मारक देखे जा सकते हैं.

(Image Credit: Wikimedia Commons)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.