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भारत के किस राज्य की पाकिस्तान से लगती है सबसे लंबी सीमा? जानें कौन-सी फोर्स करती है इसकी रक्षा

भारत के किस राज्य की पाकिस्तान से लगती है सबसे लंबी सीमा? जानें कौन-सी फोर्स करती है इसकी रक्षा

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भारत के किस राज्य की पाकिस्तान से लगती है सबसे लंबी सीमा? जानें कौन-सी फोर्स करती है इसकी रक्षा

आज हम आपको बताएंगे कि भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा पाकिस्तान से लगती है और कौन सी फोर्स इस सीमा की रक्षा करती है...

Jaya Pandey | May 18, 2026, 02:07 PM IST

1.भारत के किस राज्य से लगती है पाकिस्तान की सबसे लंबी सीमा?

भारत के किस राज्य से लगती है पाकिस्तान की सबसे लंबी सीमा?
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भारत अपनी पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के साथ लगभग 3,323 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है. यह सीमा जम्मू-कश्मीर से लेकर गुजरात के कच्छ क्षेत्र तक फैली हुई है और रेगिस्तान, उपजाऊ मैदान, नदी और खारे दलदली इलाकों से होकर गुजरती है. यही वजह है कि यह सीमा भौगोलिक और सामरिक दोनों दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा पाकिस्तान से लगी हुई है.
(Image: AI Generated)

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2.कितने किलोमीटर तक फैली है राजस्थान की पाकिस्तान संग सीमा?

कितने किलोमीटर तक फैली है राजस्थान की पाकिस्तान संग सीमा?
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राजस्थान वह राज्य है जिसकी पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है. राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा लगभग 1,037 किलोमीटर लंबी है. यह सीमा उत्तर में श्रीगंगानगर क्षेत्र से शुरू होकर दक्षिण में बाड़मेर और जैसलमेर के रेगिस्तानी इलाकों तक फैली हुई है. भारत-पाकिस्तान सीमा का अधिकांश भाग 1947 में भारत के विभाजन के दौरान खींची गई रेडक्लिफ रेखा का हिस्सा है. राजस्थान में पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बाड़ और चौकियों से बंटी हुई है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

3.राजस्थान के कितने जिलों की पाकिस्तान से लगती है सीमा?

राजस्थान के कितने जिलों की पाकिस्तान से लगती है सीमा?
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राजस्थान के छह जिले पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं. इनमें श्रीगंगानगर, बीकानेर, अनूपगढ़, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर शामिल हैं. पहले जैसलमेर जिले का हिस्सा रहे फलोदी को नया जिला बनाए जाने के बाद इन सीमावर्ती जिलों की संख्या छह हो गई है. इन इलाकों के लोगों को अत्यधिक गर्मी, पानी की कमी और सुरक्षा नियमों जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

4.थार रेगिस्तान में पड़ता है भारत-पाकिस्तान सीमा का सबसे बड़ा हिस्सा

थार रेगिस्तान में पड़ता है भारत-पाकिस्तान सीमा का सबसे बड़ा हिस्सा
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इस सीमा का बड़ा हिस्सा थार रेगिस्तान में पड़ता है. यहां प्रकृति खुद एक बड़ी चुनौती बन जाती है. गर्मियों में तापमान कई बार 48 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि सर्द रातों में तापमान बहुत नीचे गिर जाता है. तेज रेतीले तूफान कई बार विजिबिलटी को कम कर देते हैं. लगातार बदलते रेत के टीले यहां की सुरक्षा व्यवस्था को कठिन बना देते हैं. कई इलाकों में पानी के स्रोत सीमित हैं और आबादी भी बहुत कम है. यहां जीवन जीना आसान नहीं है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

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5.कौन करता है इस सीमा की रक्षा?

कौन करता है इस सीमा की रक्षा?
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इस लंबी सीमा की सुरक्षा सीमा सुरक्षा बल यानी BSF करती है. सीमा पर कई जगहों पर कांटेदार तार की बाड़ लगाई गई है और रात के समय निगरानी के लिए तेज फ्लडलाइटों का इस्तेमाल किया जाता है. सुरक्षा बल गश्ती वाहनों, निगरानी टावरों, आधुनिक सेंसर और कई जगह ऊंटों की मदद से रेगिस्तानी इलाकों में निगरानी करते हैं. रेतीले इलाकों में ऊंट आज भी बेहद उपयोगी हैं क्योंकि जहां वाहन फंस सकते हैं, वहां ऊंट आसानी से लंबी दूरी तय कर लेते हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

6.राजस्थान-पाकिस्तान सीमा के दर्शनीय स्थल

राजस्थान-पाकिस्तान सीमा के दर्शनीय स्थल
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सीमा के पास कई ऐतिहासिक और जाने-माने दर्शनीय स्थल भी मौजूद हैं. जैसलमेर के पास स्थित तनोट माता मंदिर भारत-पाकिस्तान युद्धों के दौरान अपनी खास कहानियों के कारण प्रसिद्ध है और यहां सेना की मौजूदगी भी रहती है. बाड़मेर जिले के पास स्थित मुनाबाव सीमा चौकी कभी भारत और कराची के बीच रेल संपर्क का महत्वपूर्ण केंद्र थी जिसके थार एक्सप्रेस के इतिहास की चर्चा आज भी होती है. वहीं लोंगेवाला युद्धक्षेत्र 1971 के भारत-पाक युद्ध की वीरगाथा के लिए जाना जाता है. यहां भारतीय सैनिकों ने बेहद सीमित संसाधनों में बड़ी जीत हासिल की थी. आज भी वहां युद्ध से जुड़े अवशेष और स्मारक देखे जा सकते हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

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