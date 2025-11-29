भारत के किस राज्य में है 'आंसुओं की झील'? यहां है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क

3 . लोककथाएं और आंसुओं की झील का सांस्कृतिक महत्व

लोकटक झील पुरानी मणिपुरी किंवदंतियों से जुड़ी है जहां लोग युद्धों और प्राकृतिक आपदाओं में खोए अपनों के लिए शोक मनाते थे. इन कहानियों में इस झील का वर्णन उनके दर्द को चुपचाप समेटे हुए किया गया है और इसे प्रतीकात्मक रूप से आंसुओं का झील नाम दिया गया है. पीढ़ियों से इसका भावनात्मक मूल्य मजबूत बना रहा और आज इस झील को सिर्फ एक जलस्रोत के रूप में नहीं बल्कि मणिपुर के सांस्कृतिक हृदय के एक जीवंत हिस्से के रूप में देखा जाता है जो दुःख और सहनशीलता की स्मृतियां समेटे हुए है.