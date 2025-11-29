भारत के किस राज्य में है 'आंसुओं की झील'? यहां है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Nov 29, 2025, 11:57 AM IST
1.भारत में कहां है आंसुओं की झील?
मणिपुर की लोकटक झील को अक्सर 'आंसुओं की झील' कहा जाता है. इसे यह नाम इसकी गहरी सांस्कृतिक कहानियों, भावनात्मक किंवदंतियों और स्थानीय लोगों के इस प्राचीन झील के साथ गहरे जुड़ाव की वजह से मिला है.
2.एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील
लोकटक एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो फुमदी नामक तैरते हुए बायोमास से बनी है. कई लोककथाएं इस झील को हानि, प्रेम और भावनात्मक इतिहास के स्थान के रूप में वर्णित करती हैं जिसके कारण इसका नाम 'आंसुओं की झील' पड़ा.
3.लोककथाएं और आंसुओं की झील का सांस्कृतिक महत्व
लोकटक झील पुरानी मणिपुरी किंवदंतियों से जुड़ी है जहां लोग युद्धों और प्राकृतिक आपदाओं में खोए अपनों के लिए शोक मनाते थे. इन कहानियों में इस झील का वर्णन उनके दर्द को चुपचाप समेटे हुए किया गया है और इसे प्रतीकात्मक रूप से आंसुओं का झील नाम दिया गया है. पीढ़ियों से इसका भावनात्मक मूल्य मजबूत बना रहा और आज इस झील को सिर्फ एक जलस्रोत के रूप में नहीं बल्कि मणिपुर के सांस्कृतिक हृदय के एक जीवंत हिस्से के रूप में देखा जाता है जो दुःख और सहनशीलता की स्मृतियां समेटे हुए है.
4.पूर्वोत्तर भारत की आजीविका का केंद्र
लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो इसे एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक आकर्षण का केंद्र बनाती है. यह झील मछली पकड़ने, खेती और पर्यटन पर निर्भर हजारों लोगों का भरण-पोषण करती है. इसके तैरते द्वीप झील के पार धीरे-धीरे तैरते हैं जिससे एक ऐसा परिदृश्य बनता है जो भारत की किसी भी अन्य झील से बिल्कुल अलग दिखता है. इसका आकार और विशिष्टता लोकटक को जैव विविधता, स्थानीय आय और पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण बनाती है.
5.दुनिया का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान
केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील के अंदर स्थित है. यह दुर्लभ पारिस्थितिकी तंत्र फुमदी पर आधारित है जो प्राकृतिक रूप से तैरते हुए पिंड हैं जो वन्यजीवों का पोषण करते हैं. यह लुप्तप्राय संगाई हिरणों का अंतिम प्राकृतिक निवास भी है, जिन्हें अक्सर मणिपुर का नृत्य करने वाला हिरण कहा जाता है. इस उद्यान का अस्तित्व झील को भावनात्मक और पारिस्थितिक महत्व प्रदान करता है जिससे इसकी पहचान दुर्लभ सुंदरता और नाजुक जीवन के स्थान के रूप में और मजबूत होती है.
