भारत के किस राज्य में रहते हैं सबसे ज्यादा मजदूर? जानें यूपी-बिहार की क्या है स्थिति

2 . दुनिया के सबसे बड़े कार्यबल वाले देशों में से एक है भारत

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भारत दुनिया के सबसे बड़े कार्यबल वाले देशों में शामिल है. अनुमानों के अनुसार देश में करीब 47 से 50 करोड़ के बीच श्रमिक हैं, जिससे यह चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा कार्यबल बनता है. भारत की अर्थव्यवस्था में श्रमिकों का बड़ा हिस्सा अभी भी पारंपरिक क्षेत्रों में काम करता है. लगभग 40 से 45 प्रतिशत लोग कृषि और उससे जुड़े कामों में लगे हैं, जबकि उद्योग और सेवा क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं.

(Image credit: Canva)