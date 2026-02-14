भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट? जानें किस नंबर पर आता है आपका स्टेट

3 . टॉप पर है महाराष्ट्र

अगर भारत के उस राज्य की बात करें जहां सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्थल स्थित हैं तो अग्रणी राज्यों में Maharashtra का नाम प्रमुख रूप से आता है. महाराष्ट्र भारत की स्थापत्य कला, बौद्ध और हिंदू धार्मिक इतिहास, औपनिवेशिक कालीन विरासत और अद्भुत शिल्प परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है. यहां कई विश्व-प्रसिद्ध स्थल मौजूद हैं जैसे Ajanta Caves जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर गुप्त काल तक की बौद्ध भित्ति चित्रकला के लिए मशहूर हैं, Ellora Caves जहां बौद्ध, हिंदू और जैन गुफाएं एक ही परिसर में धार्मिक सहिष्णुता का अद्भुत उदाहरण पेश करती हैं, और Elephanta Caves जो भगवान शिव से जुड़ी विशाल शिल्पकला के लिए जानी जाती हैं.