एजुकेशन

भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट? जानें किस नंबर पर आता है आपका स्टेट

क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे ज्यादा UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाला राज्य कौन सा है? डिटेल में जानें...

जया पाण्डेय | Feb 14, 2026, 10:24 AM IST

1.किस राज्य में है सबसे ज्यादा UNESCO साइट?

किस राज्य में है सबसे ज्यादा UNESCO साइट?
1

भारत दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन सांस्कृतिक और प्राकृतिक खजानों का घर है. प्राचीन गुफाओं से लेकर भव्य किलों, ऐतिहासिक शहरों और जीवंत मंदिरों तक देश की विविधता यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बढ़ती सूची में साफ दिखाई देती है. 

2.क्या होती है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट?

क्या होती है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट?
2

यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वह स्थान होता है जिसे मानवता के लिए उसके असाधारण सार्वभौमिक महत्व के कारण UNESCO द्वारा मान्यता दी जाती है. ये स्थल सांस्कृतिक जैसे स्मारक, मंदिर, शहर और पुरातात्विक स्थल, प्राकृतिक जैसे जंगल, पर्वत, जैव विविधता क्षेत्र, या मिश्रित श्रेणी के हो सकते हैं. सूची में शामिल होने के बाद इन स्थलों को अंतरराष्ट्रीय पहचान, संरक्षण के दिशा-निर्देश और वैश्विक पर्यटन का लाभ मिलता है ताकि उन्हें भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जा सके.

3.टॉप पर है महाराष्ट्र

टॉप पर है महाराष्ट्र
3

अगर भारत के उस राज्य की बात करें जहां सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्थल स्थित हैं तो अग्रणी राज्यों में Maharashtra का नाम प्रमुख रूप से आता है. महाराष्ट्र भारत की स्थापत्य कला, बौद्ध और हिंदू धार्मिक इतिहास, औपनिवेशिक कालीन विरासत और अद्भुत शिल्प परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है. यहां कई विश्व-प्रसिद्ध स्थल मौजूद हैं जैसे Ajanta Caves जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर गुप्त काल तक की बौद्ध भित्ति चित्रकला के लिए मशहूर हैं, Ellora Caves जहां बौद्ध, हिंदू और जैन गुफाएं एक ही परिसर में धार्मिक सहिष्णुता का अद्भुत उदाहरण पेश करती हैं, और Elephanta Caves जो भगवान शिव से जुड़ी विशाल शिल्पकला के लिए जानी जाती हैं. 

4.महाराष्ट्र में हैं ये यूनेस्को साइट्स

महाराष्ट्र में हैं ये यूनेस्को साइट्स
4

मुंबई में स्थित ऐतिहासिक रेलवे भवन Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus विक्टोरियन गोथिक और भारतीय स्थापत्य शैली के अनूठे मिश्रण का प्रतीक है. इसके अलावा जैव विविधता से भरपूर Western Ghats का एक बड़ा हिस्सा भी महाराष्ट्र में फैला है, जिसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक क्षेत्रों में गिना जाता है.

5.इन राज्यों में भी हैं सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट्स

इन राज्यों में भी हैं सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट्स
5

भारत के दूसरे राज्यों जैसे राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी बड़ी संख्या में यूनेस्को सूचीबद्ध स्थल मौजूद हैं. पूरे भारत में कुल 40 से अधिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं और यह संख्या समय-समय पर बढ़ती रहती है. यूनेस्को स्थलों की अधिक संख्या किसी भी राज्य और देश के लिए पर्यटन को बढ़ावा देती है, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है, विरासत संरक्षण को संस्थागत समर्थन देती है और वैश्विक स्तर पर पहचान बढ़ाती है. 

6.देश की समृद्ध और सभ्यतागत गाथा

देश की समृद्ध और सभ्यतागत गाथा
6

ये स्थल केवल इमारतें या प्राकृतिक क्षेत्र नहीं होते बल्कि सदियों से विकसित सभ्यता, कला, आस्था, विज्ञान और सामाजिक जीवन की जीवित कहानी को भी संजोकर रखते हैं. इस दृष्टि से महाराष्ट्र सहित भारत के विभिन्न राज्यों की विरासत मिलकर देश की समृद्ध और बहुस्तरीय सभ्यतागत गाथा को दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है.

