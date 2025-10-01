भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा Railway Station? ये State है रेलवे प्रेमियों का स्वर्ग

1 . भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन?

भारत में रेल मार्ग लंबी दूरी के लिए सबसे पसंदीदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है. भारत में लगभग एक विशाल रेलवे नेटवर्क है और रेलवे स्टेशनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है. इसमें 2024 की शुरुआत में 7,325 से अधिक स्टेशन और 2023 तक 7,349 स्टेशन शामिल हैं. भारतीय रेलवे इन स्टेशनों के माध्यम से प्रतिदिन लाखों यात्रियों और माल की सेवा करता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन हैं?