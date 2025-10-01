FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा Railway Station? ये State है रेलवे प्रेमियों का स्वर्ग

क्या आपको पता है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन हैं? जानें उस राज्य के बारे में सबकुछ डिटेल में...

जया पाण्डेय | Oct 01, 2025, 12:58 PM IST

1.भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन?

भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन?
1

भारत में रेल मार्ग लंबी दूरी के लिए सबसे पसंदीदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है. भारत में लगभग एक विशाल रेलवे नेटवर्क है और रेलवे स्टेशनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है. इसमें 2024 की शुरुआत में 7,325 से अधिक स्टेशन और 2023 तक 7,349 स्टेशन शामिल हैं. भारतीय रेलवे इन स्टेशनों के माध्यम से प्रतिदिन लाखों यात्रियों और माल की सेवा करता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन हैं?

2.यूपी में हैं सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन

यूपी में हैं सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन
2

भारत में सबसे ज़्यादा रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में हैं, जहां 1,200 से ज़्यादा स्टेशन इसके विशाल भूभाग में फैले हुए हैं. यह इसे देश का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत रेलवे नेटवर्क वाला राज्य बनाता है. राज्य का रेल बुनियादी ढांचा प्रमुख महानगरों, औद्योगिक केंद्रों, तीर्थ स्थलों और दूरदराज के गांवों को जोड़ता है, जिससे देश भर में यात्रियों और माल का सुगम परिवहन सुनिश्चित होता है.

3.कई अहम रेलवे स्टेशनों का घर है यूपी

कई अहम रेलवे स्टेशनों का घर है यूपी
3

उत्तर प्रदेश भारत के कुछ सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों का घर भी है, जो यात्रियों और माल ढुलाई दोनों के लिए प्रमुख परिवहन केंद्र के रूप में कार्य करते हैं. ये स्टेशन न केवल परिवहन केंद्र हैं बल्कि इंजीनियरिंग के चमत्कार भी हैं, जो अपने आकार, क्षमता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाने जाते हैं.

4.प्रयागराज जंक्शन (ALD)

प्रयागराज जंक्शन (ALD)
4

उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक प्रयागराज जंक्शन (पूर्व में इलाहाबाद जंक्शन), दिल्ली-हावड़ा और जबलपुर-हावड़ा मुख्य लाइनों को जोड़ने वाला एक प्रमुख रेलवे लाइन है. यह प्रतिदिन सैकड़ों ट्रेनों का संचालन करता है और पूर्वी तथा मध्य भारत को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है. कुंभ मेले के दौरान भी यह महत्वपूर्ण होता है, जब लाखों तीर्थयात्रियों के लिए विशेष ट्रेनें चलती हैं.

5.कानपुर सेंट्रल (CNB)

कानपुर सेंट्रल (CNB)
5

कानपुर सेंट्रल भारत के पांच सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है, जहाँ प्रतिदिन 2.5 लाख से ज़्यादा यात्री आते-जाते हैं. दिल्ली-हावड़ा मार्ग पर स्थित यह लखनऊ, झांसी, वाराणसी और पटना की ओर जाने वाली ट्रेनों के लिए एक प्रमुख जंक्शन है. अपने विशाल प्लेटफार्मों और आधुनिक सुविधाओं के लिए प्रसिद्ध, कानपुर सेंट्रल लंबी दूरी की ट्रेनों और क्षेत्रीय यात्री सेवाओं, दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है.

6.लखनऊ चारबाग (LKO)

लखनऊ चारबाग (LKO)
6

अपनी प्रतिष्ठित इंडो-अरबी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध लखनऊ चारबाग भारत के सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशनों में से एक है. यह दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और गुवाहाटी की ओर जाने वाली ट्रेनों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है. यह स्टेशन उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे ज़ोन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और नए प्लेटफ़ॉर्म और सुविधाओं के साथ बढ़ती यात्री मांग को पूरा करने के लिए इसका विस्तार किया जा रहा है.

7.वाराणसी जंक्शन (BSB)

वाराणसी जंक्शन (BSB)
7

दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे शहरों में से एक वाराणसी जंक्शन पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख स्टेशन है. यह भारत की आध्यात्मिक राजधानी को दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई से जोड़ता है और धार्मिक पर्यटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. हर साल लाखों तीर्थयात्री और पर्यटक काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा के घाटों के दर्शन के लिए इस स्टेशन से यात्रा करते हैं.

8.गोरखपुर जंक्शन (GKP)

गोरखपुर जंक्शन (GKP)
8

गोरखपुर जंक्शन दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्मों में से एक होने के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जिसकी लंबाई लगभग 1,366.33 मीटर है. यह पूर्वोत्तर रेलवे ज़ोन का मुख्यालय है और उत्तर प्रदेश को बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और यहां तक कि नेपाल से भी जोड़ता है. यह स्टेशन राज्य के पूर्वी हिस्से में माल ढुलाई और क्षेत्रीय संपर्क के लिए महत्वपूर्ण है.

