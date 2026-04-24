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भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा Ramsar Sites? जानें किस पायदान पर आते हैं यूपी-बिहार

आज हम आपको बताएंगे कि भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट किस राज्य में हैं और यूपी-बिहार की स्थिति क्या है?

Jaya Pandey | Apr 24, 2026, 02:49 PM IST

1.भारत को मिला 99वां रामसर साइट

भारत को मिला 99वां रामसर साइट
1

भारत को हाल ही में 99वां रामसर साइट मिलने के बाद वेट लैंड्स को  लेकर चर्चा शुरू हो गई है. उत्तर प्रदेश के शेखा झील बर्ड सेंचुरी को नया रामसर साइट घोषित किया गया है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट किस राज्य में हैं और यूपी-बिहार की स्थिति क्या है? 
(Image: AI Generated)

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2.क्या होते हैं रामसर साइट?

क्या होते हैं रामसर साइट?
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रामसर साइट ऐसे वेट लैंड्स (आर्द्रभूमि) होते हैं, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय महत्व के रूप में मान्यता मिली हुई है. यह मान्यता रामसर कन्वेंशन के तहत दी जाती है, जिसे 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था और यह 1975 में यह लागू हुआ.
(Image Credit: Canva) 

3.कब मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे?

कब मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे?
3

इस समझौते का उद्देश्य आर्द्रभूमियों का समझदारी से इस्तेमाल सुनिश्चित करना है. उनका ऐसा संरक्षण और इस्तेमाल हो जिससे प्रकृति और इंसान दोनों को फायदा मिले. भारत ने इस संधि पर 1982 में हस्ताक्षर किए थे और हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है.
(Image Credit: Canva) 

4.भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा रामसर साइट?

भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा रामसर साइट?
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भारत में रामसर साइट की संख्या के मामले में तमिलनाडु टॉप पर है. यहां सबसे ज्यादा, 20 रामसर साइट्स हैं. ये वेट लैंड्स न सिर्फ जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि स्थानीय लोगों की आजीविका, मत्स्य पालन और पर्यावरण संतुलन में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं. तमिलनाडु के पिचावरम मैंग्रोव, वेदान्थंगल और कूनथंकुलम जैसे पक्षी अभयारण्य इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर हैं और हजारों प्रवासी पक्षियों का घर हैं.
(Image Credit: Canva) 

TRENDING NOW

5.यूपी-बिहार की क्या है स्थिति?

यूपी-बिहार की क्या है स्थिति?
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तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है, जहां लगभग 12 रामसर स्थल हैं. इनमें नवाबगंज, संदी, समसपुर और अब शेखा झील जैसे अहम वेटलैंड्स शामिल हैं. तीसरे नंबर पर पंजाब, ओडिशा और बिहार जैसे राज्य हैं, जहां करीब 6-6 रामसर साइट्स मौजूद हैं. बिहार की आर्द्रभूमियां भी प्रवासी पक्षियों और स्थानीय पारिस्थितिकी के लिए बेहद अहम मानी जाती हैं.
(Image Credit: Canva) 

6.भारत में कितने रामसर साइट हैं?

भारत में कितने रामसर साइट हैं?
6

भारत में कुल 99 रामसर साइट हैं, जो मिलकर लगभग 13.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हैं. आर्द्रभूमि संरक्षण के मामले में भारत एशिया में टॉप देशों में शामिल है और वैश्विक स्तर पर भी इसका टॉप देशों में गिना जाता है.
(Image Credit: Canva) 

7.रामसर साइट के मामले में टॉप पर कौन-सा देश?

रामसर साइट के मामले में टॉप पर कौन-सा देश?
7

दुनिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स यूनाइटेड किंगडम में हैं, जबकि मेक्सिको दूसरे स्थान पर है. वहीं भारत तीसरे नंबर पर आता है. लेकिन एशिया के लिहाज से भारत टॉप पर है. भारत के वेट लैंड्स सुंदरबन के मैंग्रोव से लेकर दक्षिण भारत के तटीय और मीठे पानी के झील क्षेत्रों तक फैली हुई हैं, जो हजारों प्रजातियों के जीव-जंतुओं और पौधों को जीवन देती हैं और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं.
(Image Credit: Canva) 

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