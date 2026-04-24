भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा Ramsar Sites? जानें किस पायदान पर आते हैं यूपी-बिहार

7 . रामसर साइट के मामले में टॉप पर कौन-सा देश?

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दुनिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स यूनाइटेड किंगडम में हैं, जबकि मेक्सिको दूसरे स्थान पर है. वहीं भारत तीसरे नंबर पर आता है. लेकिन एशिया के लिहाज से भारत टॉप पर है. भारत के वेट लैंड्स सुंदरबन के मैंग्रोव से लेकर दक्षिण भारत के तटीय और मीठे पानी के झील क्षेत्रों तक फैली हुई हैं, जो हजारों प्रजातियों के जीव-जंतुओं और पौधों को जीवन देती हैं और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं.

(Image Credit: Canva)

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