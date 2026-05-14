भारत के किस राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है नेपाली? जानिए और कहां-कहां बोली जाती है यह भाषा

एजुकेशन
Jaya Pandey | May 14, 2026, 03:58 PM IST
1.भाषाई विविधता के मामले में टॉप देशों में से एक है भारत
भारत भाषाई विविधता के मामले में दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में गिना जाता है. देश में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं, जो इसकी सांस्कृतिक विविधता का उदाहरण हैं. हिंदी और अंग्रेजी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषाएं हैं, जबकि भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 अनुसूचित भाषाओं को मान्यता दी गई है. ये भाषाएं प्रशासन, शिक्षा और सांस्कृतिक समावेशन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
2.भारत का वो राज्य जहां की ऑफिशियल लैंग्वेज है नेपाली
आपको यह जानकर हैरानी जरूर होगी कि भारत का एक ऐसा राज्य है जिसने हमारे पड़ोसी देश नेपाल की आधिकारिक भाषा नेपाली को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया हुआ है. नेपाली भाषा भारत की प्रमुख मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक है और इसे भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 20 अगस्त 1992 को शामिल किया गया था. इसके बाद से इस दिन को कई नेपाली भाषी समुदाय भाषा सम्मान दिवस के रूप में भी याद करते हैं.
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3.यहां के आधे से अधिक लोग बोलते हैं नेपाली
दरअसल, नेपाली भाषा को सिक्किम में आधिकारिक भाषा का दर्जा हासिल है . सिक्किम में अंग्रेजी प्रशासनिक कामों में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन नेपाली राज्य की संपर्क भाषा मानी जाती है और बड़ी आबादी इसे अपनी मातृभाषा के रूप में बोलती है. विभिन्न रिपोर्टों के मुताबिक सिक्किम के आधे से अधिक लोग नेपाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं.
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4.भारत के इन राज्यों में भी बोली जाती है नेपाली
सिक्किम के अलावा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और गोरखालैंड क्षेत्र में भी इसे बोला जाता है. वहीं, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी नेपाली बोलने वाली आबादी अच्छी संख्या में मौजूद है. सिक्किम ने सिक्किम आधिकारिक भाषा अधिनियम, 1977 के तहत नेपाली के साथ भूटिया और लेप्चा भाषाओं को भी आधिकारिक मान्यता दी थी.
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5.भारत की भाषा नीति का उद्देश्य
भारत में भाषा नीति का उद्देश्य देश की विविध क्षेत्रीय संस्कृतियों की रक्षा करते हुए प्रशासनिक संतुलन बनाए रखना है. संविधान के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी आधिकारिक भाषाएं चुनने का अधिकार मिला हुआ है. यही वजह है कि अलग-अलग राज्यों में स्थानीय जरूरतों और जनसंख्या के आधार पर भाषाओं को मान्यता दी जाती है. इससे लोगों के लिए सरकारी सेवाओं और प्रशासन तक पहुंच आसान होती है और साथ ही स्थानीय भाषाओं और सांस्कृतिक विरासत को भी संरक्षण मिलता है.
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