भारत के किस राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है नेपाली? जानिए और कहां-कहां बोली जाती है यह भाषा

5 . भारत की भाषा नीति का उद्देश्य

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भारत में भाषा नीति का उद्देश्य देश की विविध क्षेत्रीय संस्कृतियों की रक्षा करते हुए प्रशासनिक संतुलन बनाए रखना है. संविधान के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी आधिकारिक भाषाएं चुनने का अधिकार मिला हुआ है. यही वजह है कि अलग-अलग राज्यों में स्थानीय जरूरतों और जनसंख्या के आधार पर भाषाओं को मान्यता दी जाती है. इससे लोगों के लिए सरकारी सेवाओं और प्रशासन तक पहुंच आसान होती है और साथ ही स्थानीय भाषाओं और सांस्कृतिक विरासत को भी संरक्षण मिलता है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)



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