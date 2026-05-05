भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा आती है आंधी? हर साल 120 दिन तक यहां गरज-चमक से जूझते हैं लोग

5 . किस राज्य में सबसे ज्यादा आती हैं धूलभरी आंधियां?

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दूसरी तरफ, अगर धूल भरी आंधियों यानी डस्ट स्टॉर्म्स की बात करें, तो उत्तर-पश्चिमी भारत इस मामले में सबसे ज्यादा प्रभावित रहता है. राजस्थान इसमें टॉप पर है. यहां थार रेगिस्तान का बड़ा हिस्सा मौजूद है. गर्मियों के दौरान खासकर अप्रैल से जून के बीच, यहां तेज गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहा जाता है. ये हवाएं ढीली रेत को उड़ा देती हैं, जिससे धूल भरी आंधियां बनती हैं. कई बार ये आंधियां इतनी तेज होती हैं कि विजिबिलटी काफी कम हो जाती है और जनजीवन प्रभावित होता है.

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