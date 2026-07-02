भारत की किस नदी को कहते हैं घड़ियालों का स्वर्ग? दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी रहती है यहां

एजुकेशन
Jaya Pandey | Jul 02, 2026, 02:46 PM IST
1.दुनिया की सबसे ज्यादा घड़ियालों की आबादी वाली नदी
दुनियाभर की हर नदी की अपनी अलग पहचान और खासियत होती है. अमेजन नदी अपनी विशाल जलराशि और लंबाई के लिए मशहूर है, जबकि डेन्यूब नदी सबसे अधिक देशों से होकर बहने वाली नदी है. भारत में भी एक ऐसी नदी है, जिसकी पहचान उसकी स्वच्छता और जैव विविधता के साथ-साथ दुनिया में सबसे ज्यादा घड़ियालों के सुरक्षित आवास के रूप में है. यह नदी है चंबल.
(All Image: Wikimedia Commons)
2.कहां से कहां तक बहती है चंबल नदी?
घड़ियाल केवल एक दुर्लभ वन्यजीव नहीं हैं, बल्कि वे नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में भी बेहद अहम भूमिका निभाते हैं. दुनिया में सबसे अधिक घड़ियाल चंबल नदी में पाए जाते हैं. यह नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू के पास स्थित जनपाव पहाड़ियों से निकलती है. इसके बाद यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है और उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पास पचनदा में यमुना नदी से मिल जाती है. चंबल नदी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह भारत की सबसे स्वच्छ नदियों में गिनी जाती है. लंबे समय तक औद्योगिक प्रदूषण और बड़े शहरों के अभाव के कारण इसका प्राकृतिक स्वरूप काफी हद तक सुरक्षित रहा है. इस वजह से यह घड़ियालों के लिए आदर्श आवास बन गई है.
3.यहां रहती है घड़ियालों की 80 फीसदी से ज्यादा आबादी
चंबल नदी प्रणाली में दुनिया की जंगली घड़ियाल आबादी का लगभग 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा रहता है. नेशनल चंबल सेंचुरी के आंकड़ों के मुताबिक यहां करीब 2,026 घड़ियाल मौजूद हैं. इस वजह से चंबल को दुनिया में घड़ियालों का सबसे बड़ा प्राकृतिक आवास माना जाता है. इनकी सुरक्षा के लिए साल 1979 में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की स्थापना की गई थी, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमाओं में फैला हुआ है.
4.मगरमच्छों से कैसे अलग होते हैं घड़ियाल?
घड़ियाल मगरमच्छ परिवार के सबसे अनोखे और दुर्लभ सरीसृपों में से एक हैं. इनकी लंबी और बेहद पतली थूथन इन्हें दूसरे मगरमच्छों से अलग बनाती है. यह थूथन पानी में तेजी से तैरती मछलियों को पकड़ने के अनुकूल होता है. घड़ियाल अपना अधिकतर समय पानी में ही बिताते हैं और सिर्फ धूप सेंकने, आराम करने या अंडे देने के लिए नदी किनारे की रेतीली सतह पर आते हैं. दूसरे मगरमच्छों की तरह वे जमीन पर तेजी से चल नहीं सकते क्योंकि उनके पैर शरीर का पूरा भार उठाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होते इसलिए वे पेट के बल रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं.
5.नर और मादा कैसे होती हैं अलग?
वयस्क नर घड़ियाल की सबसे खास पहचान उसकी नाक के सिरे पर बना गोल उभार होता है. इसे 'घड़ा' या 'घरा' कहा जाता है. यह संरचना केवल नर में विकसित होती है और इसकी मदद से वह तेज आवाज निकालता है और प्रजनन काल में मादाओं को आकर्षित करता है. घड़ियाल मगरमच्छ परिवार की उन कुछ प्रजातियों में शामिल हैं जिनमें नर और मादा के शरीर में साफ अंतर दिखाई देता है.
6.घड़ियाल के दांतों की खासियत
घड़ियाल के मुंह में लगभग 100 से 110 बेहद नुकीले और आपस में सटे हुए दांत होते हैं. ये दांत खासतौर से मछलियों को पकड़ने के लिए बने होते हैं. उनका मुख्य भोजन मछलियां ही होती हैं और वे सामान्य परिस्थितियों में इंसानों के लिए खतरा नहीं माने जाते. उनकी पतली थूथन बड़े शिकार को पकड़ने के लिए उपयुक्त नहीं होती.
7.घड़ियालों का ग्लोबल कैपिटल है चंबल
आज घड़ियाल मुख्य रूप से भारत की उत्तरी और मध्य भारत की कुछ नदियों में पाए जाते हैं. इनकी सबसे बड़ी आबादी राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में रहती है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कतरनियाघाट वन्यजीव अभयारण्य में बहने वाली गिरवा नदी, बिहार की गंडक नदी, उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की रामगंगा नदी, पंजाब की ब्यास नदी के साथ सोन और महानदी नदी के कुछ हिस्सों में भी घड़ियालों की आबादी मौजूद है. लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा घड़ियाल चंबल नदी में ही पाए जाते हैं इसलिए इसे घड़ियालों का ग्लोबल कैपिटल कहा जाता है.