भारत की किस नदी को कहते हैं घड़ियालों का स्वर्ग? दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी रहती है यहां

2 . कहां से कहां तक बहती है चंबल नदी?

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घड़ियाल केवल एक दुर्लभ वन्यजीव नहीं हैं, बल्कि वे नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में भी बेहद अहम भूमिका निभाते हैं. दुनिया में सबसे अधिक घड़ियाल चंबल नदी में पाए जाते हैं. यह नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू के पास स्थित जनपाव पहाड़ियों से निकलती है. इसके बाद यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है और उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पास पचनदा में यमुना नदी से मिल जाती है. चंबल नदी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह भारत की सबसे स्वच्छ नदियों में गिनी जाती है. लंबे समय तक औद्योगिक प्रदूषण और बड़े शहरों के अभाव के कारण इसका प्राकृतिक स्वरूप काफी हद तक सुरक्षित रहा है. इस वजह से यह घड़ियालों के लिए आदर्श आवास बन गई है.