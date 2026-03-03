भारत की किस नदी में बहता है 'दूध'? जानें इसे गुप्तगामिनी के नाम से क्यों जानते हैं लोग

5 . इसे गुप्तगामिनी नदी क्यों कहा जाता है?

पलार साल के अधिकांश समय सतह पर सूखी दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में इसका जल प्रवाह पूरी तरह समाप्त नहीं होता. मानसून के दौरान नंदी हिल्स और आसपास के क्षेत्रों में होने वाली वर्षा का पानी इसके रेतीले तल में समा जाता है और भूमिगत धारा के रूप में आगे बढ़ता है. यह रेतीला तल एक प्राकृतिक जलभंडार की तरह काम करता है, जो आसपास के इलाकों में भूजल स्तर को बनाए रखने में मदद करता है. तमिलनाडु के सूखाग्रस्त जिलों में कुएं और बोरवेल काफी हद तक इसी भूमिगत प्रवाह पर निर्भर रहे हैं. ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के कोलार गोल्ड फील्ड्स क्षेत्र ने भी पानी की जरूरतों के लिए इस नदी तंत्र पर निर्भरता दिखाई थी. सतह पर शांत और कई बार सूखी दिखने के बावजूद यह नदी भीतर ही भीतर जीवन को पोषित करती रहती है इसलिए इसे गुप्तगामिनी कहा जाता है.

(Image: AI Generated)