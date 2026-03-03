FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ICAI Result Jan 2026: कब जारी होंगे सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट के रिजल्ट? नोट कर लें डेट और टाइम

ICAI Result Jan 2026: कब जारी होंगे सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट के रिजल्ट? नोट कर लें डेट और टाइम

NIOS Exam Date 2026: कब से शुरू होंगी 10वीं-12वीं की परीक्षाएं? जानें कब जारी होगी डेटशीट

NIOS Exam Date 2026: कब से शुरू होंगी 10वीं-12वीं की परीक्षाएं? जानें कब जारी होगी डेटशीट

Pretraj Chalisa: मंगलवार के दिन जरूर करें इस चालीसा का पाठ, जाग जाएगी सोई किस्मत

मंगलवार के दिन जरूर करें इस चालीसा का पाठ, जाग जाएगी सोई किस्मत

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया के किस देश में बोली जाती हैं सबसे ज्यादा भाषाएं? जानें किस नंबर पर आता है भारत

दुनिया के किस देश में बोली जाती हैं सबसे ज्यादा भाषाएं? जानें किस नंबर पर आता है भारत

Holi Hacks: फेवरेट कपड़े पर लग गया है होली का पक्का रंग? तो दाग हटाने के लिए अपनाएं ये इन 5 जादुई ट्रिक्स

Holi Hacks: फेवरेट कपड़े पर लग गया है होली का पक्का रंग? तो दाग हटाने के लिए अपनाएं ये इन 5 जादुई ट्रिक्स

Chandra Grahan 2026 Numerology: चंद्र ग्रहण पर मूलांक के अनुसार करें ये खास उपाय, नहीं तो संकटों से भर जाएगा आपका जीवन

चंद्र ग्रहण पर मूलांक के अनुसार करें ये खास उपाय, नहीं तो संकटों से भर जाएगा आपका जीवन

HomePhotos

एजुकेशन

भारत की किस नदी में बहता है 'दूध'? जानें इसे गुप्तगामिनी के नाम से क्यों जानते हैं लोग

भारत की इस नदी को क्षीर नदी यानी दूध की नदी कहते हैं और इसे ऐसा कहने के पीछे की वजह क्या है? साल में अधिकतर समय यह रेत के नीचे छिपी हुई बहती है इसलिए इसे गुप्तगामिनी के नाम से भी जाना जाता है...

Jaya Pandey | Mar 03, 2026, 10:58 AM IST

1.भारत में बहने वाली 'दूध की नदी'

भारत में बहने वाली 'दूध की नदी'
1

भारत में सैकड़ों नदियां बहती हैं, लेकिन दक्षिण भारत की एक नदी ऐसी भी है जिसके दो नाम भारतीय भूगोल के सबसे काव्यात्मक नामों में गिने जाते हैं. यह है पलार नदी, जिसे स्थानीय लोग सदियों से क्षीर नदी यानी दूध की नदी और गुप्तगामिनी यानी छिपी हुई नदी के नाम से जानते हैं. यह लगभग 348 किलोमीटर लंबी नदी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से होकर बहती है और दक्षिण भारत के शुष्क इलाकों में जीवन की महत्वपूर्ण धारा मानी जाती है.

(Image: AI Generated)

Advertisement

2.किन-किन जगहों से होकर बहती है पलार नदी?

किन-किन जगहों से होकर बहती है पलार नदी?
2

पलार नदी का उद्गम कर्नाटक की नंदी हिल्स में होता है. यही पहाड़ियां बेंगलुरु के पास स्थित हैं और यहीं से अर्कावती नदी भी निकलती है. नंदी हिल्स से निकलकर पलार लगभग 93 किलोमीटर कर्नाटक में बहती है, फिर करीब 33 किलोमीटर आंध्र प्रदेश की सीमा को छूती है और उसके बाद लगभग 222 किलोमीटर तमिलनाडु से होकर गुजरती है. तमिलनाडु में यह वेल्लोर, रानीपेट और कांचीपुरम जिलों से बहती हुई चेन्नई से लगभग 75 किलोमीटर दक्षिण में वायलूर-कदलूर गांव के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है.

(Image: AI Generated)

3.भारत के महत्वपूर्ण नदी तंत्र का हिस्सा है पलार

भारत के महत्वपूर्ण नदी तंत्र का हिस्सा है पलार
3

हालांकि पलार को आज एक मौसमी नदी माना जाता है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से यह दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण नदी तंत्र का हिस्सा रही है. इसके किनारों पर कई राजवंशों का उत्थान और पतन हुआ. पल्लव राजाओं ने इसके तट पर मंदिर स्थापत्य को बढ़ावा दिया. जिंजी के नायकों और अरकोट के नवाबों ने भी इस क्षेत्र में शासन और व्यापार किया. औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस क्षेत्र के जल संसाधनों और व्यापार मार्गों का उपयोग किया. इस तरह यह नदी केवल जलधारा नहीं रही, बल्कि इतिहास की साक्षी भी बनी.

(Image: AI Generated)

4.इसे दूध की नदी क्यों कहा जाता है?

इसे दूध की नदी क्यों कहा जाता है?
4

पलार नाम तमिल शब्द 'पाल' यानी दूध और 'आरू' यानी नदी से मिलकर बना है. इसका एक कारण इसका रेतीला तल है, जो मुख्य रूप से क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार जैसे खनिजों से बना है. शुष्क मौसम में जब पानी सतह पर दिखाई नहीं देता, तब इसकी चौड़ी धारा सफेद और चमकीली रेत से ढकी रहती है. दूर से देखने पर यह दृश्य दूधिया विस्तार जैसा लगता है. यही वजह है कि इसे क्षीर नदी कहा गया. इसके अलावा यह नदी चूना पत्थर और कैल्शियम युक्त क्षेत्रों से होकर बहती है, जिससे इसके पानी में स्वाभाविक स्पष्टता पाई जाती है. स्थानीय मान्यताओं और पुराने शिलालेखों में भी इसके जल को शुद्ध और जीवनदायी बताया गया है.

(Image: AI Generated)

TRENDING NOW

5.इसे गुप्तगामिनी नदी क्यों कहा जाता है?

इसे गुप्तगामिनी नदी क्यों कहा जाता है?
5

पलार साल के अधिकांश समय सतह पर सूखी दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में इसका जल प्रवाह पूरी तरह समाप्त नहीं होता. मानसून के दौरान नंदी हिल्स और आसपास के क्षेत्रों में होने वाली वर्षा का पानी इसके रेतीले तल में समा जाता है और भूमिगत धारा के रूप में आगे बढ़ता है. यह रेतीला तल एक प्राकृतिक जलभंडार की तरह काम करता है, जो आसपास के इलाकों में भूजल स्तर को बनाए रखने में मदद करता है. तमिलनाडु के सूखाग्रस्त जिलों में कुएं और बोरवेल काफी हद तक इसी भूमिगत प्रवाह पर निर्भर रहे हैं. ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के कोलार गोल्ड फील्ड्स क्षेत्र ने भी पानी की जरूरतों के लिए इस नदी तंत्र पर निर्भरता दिखाई थी. सतह पर शांत और कई बार सूखी दिखने के बावजूद यह नदी भीतर ही भीतर जीवन को पोषित करती रहती है इसलिए इसे गुप्तगामिनी कहा जाता है.

(Image: AI Generated)

6.पलार नदी के तट पर इतिहास और संस्कृति की गहरी छाप

पलार नदी के तट पर इतिहास और संस्कृति की गहरी छाप
6

पलार नदी के किनारे इतिहास और संस्कृति की गहरी छाप दिखाई देती है. तीसरी से नौवीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत में प्रभावशाली रहे पल्लव राजाओं ने इसके आसपास कई मंदिरों का निर्माण कराया. कांचीपुरम क्षेत्र, जो कभी पल्लव राजधानी रहा, इसी नदी तंत्र के प्रभाव क्षेत्र में आता है. वासवसमुद्रम में स्थित श्री कैलाशनाथर कोविल जैसे प्राचीन शिव मंदिर नदी के सांस्कृतिक महत्व को दर्शाते हैं. मानसून के बाद जब आसपास के खेतों में हरियाली छा जाती है और नदी में पानी भरता है, तब यह क्षेत्र अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है.

(Image: AI Generated)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया के किस देश में बोली जाती हैं सबसे ज्यादा भाषाएं? जानें किस नंबर पर आता है भारत
दुनिया के किस देश में बोली जाती हैं सबसे ज्यादा भाषाएं? जानें किस नंबर पर आता है भारत
Holi Hacks: फेवरेट कपड़े पर लग गया है होली का पक्का रंग? तो दाग हटाने के लिए अपनाएं ये इन 5 जादुई ट्रिक्स
Holi Hacks: फेवरेट कपड़े पर लग गया है होली का पक्का रंग? तो दाग हटाने के लिए अपनाएं ये इन 5 जादुई ट्रिक्स
Chandra Grahan 2026 Numerology: चंद्र ग्रहण पर मूलांक के अनुसार करें ये खास उपाय, नहीं तो संकटों से भर जाएगा आपका जीवन
चंद्र ग्रहण पर मूलांक के अनुसार करें ये खास उपाय, नहीं तो संकटों से भर जाएगा आपका जीवन
भारत की किस नदी में बहता है 'दूध'? जानें इसे गुप्तगामिनी के नाम से क्यों जानते हैं लोग
भारत की किस नदी में बहता है 'दूध'? जानें इसे गुप्तगामिनी के नाम से क्यों जानते हैं लोग
Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण के बाद राशि अनुसार जरूर करें इन चीजों का दान, घर आएंगी मां लक्ष्मी और बढ़ेगी सुख समृद्धि
चंद्र ग्रहण के बाद राशि अनुसार जरूर करें इन चीजों का दान, घर आएंगी मां लक्ष्मी और बढ़ेगी सुख समृद्धि
MORE
Advertisement
धर्म
March Festival List 2026: मार्च महीने में होली से लेकर नवरात्रि-रामनवमी तक कौन-कौन से त्योहार पड़ रहे हैं, यहां देखें पूरा त्योहारी कलेंडर
मार्च महीने में होली से लेकर नवरात्रि-रामनवमी तक कौन-कौन से त्योहार पड़ रहे हैं, यहां देखें पूरा त्योहारी कलेंडर
चंद्र ग्रहण का सूतकाल 3 मार्च को कब से होगा शुरू? क्यों चंद्रमा का 9 और सूर्य का 12 घंटे पहले शुरू होता है सूतक
चंद्र ग्रहण का सूतकाल 3 मार्च को कब से होगा शुरू? क्यों चंद्रमा का 9 और सूर्य का 12 घंटे पहले शुरू होता है सूतक
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी बेटियां पिता के लिए यूनिवर्स का आशीर्वाद होती हैं? कार्मिक बंधन का हक अदा करने आती हैं
इन तारीखों पर जन्मी बेटियां पिता के लिए यूनिवर्स का आशीर्वाद होती हैं? कार्मिक बंधन का हक अदा करने आती हैं
Horoscope 2 March: कैसा रहेगा आपके लिए आज सोमवार का दिन? यहां पढ़ें आज का राशिफल
Horoscope 2 March: कैसा रहेगा आपके लिए आज सोमवार का दिन? यहां पढ़ें आज का राशिफल
स्ट्रेस-ओवरथिंकिंग और गुस्से से भरे हैं तो शिवजी के इन 7 नाम को जापें, जानें माइंडफुलनेस टेक्निक से कैसे जुड़ा है ‘महादेव’ का नाम
स्ट्रेस-ओवरथिंकिंग और गुस्से से भरे हैं तो शिवजी के इन 7 नाम को जापें, जानें माइंडफुलनेस टेक्निक से कैसे जुड़ा है ‘महादेव’ का नाम
MORE
Advertisement