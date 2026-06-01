भारत के किस शहर को कहते हैं Milk City of India? यहां आजादी से पहले शुरू हुई थी डेयरी क्रांति की कहानी

4 . भारत की श्वेत क्रांति यहीं से हुई थी शुरू

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आनंद का नाम भारत की श्वेत क्रांति से भी जुड़ा हुआ है. इस बदलाव के सूत्रधार डॉ. वर्गीज कुरियन थे. उन्हें भारत की श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है. उनके नेतृत्व में डेयरी सहकारी आंदोलन को नई गति मिली और 1970 में शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड नाम के प्रोग्राम ने भारत की मिल्क इंडस्ट्री में क्रांतिकारी बदलाव लाया. इसने देशभर में दूध को इकट्ठा करने, उनके प्रसंस्करण, परिवहन और बेचने की आधुनिक व्यवस्था का विकास किया. इससे भारत धीरे-धीरे दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बना और बाद में दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया.

(Image Credit: Canva)