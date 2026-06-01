FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
बिहार CSBC का सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी, इस तारीख से डाउनलोड करें जेल प्रहरी परीक्षा का एडमिट कार्ड

बिहार CSBC का सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी, इस तारीख से डाउनलोड करें जेल प्रहरी परीक्षा का एडमिट कार्ड

दूध छोड़ने का ट्रेंड बढ़ रहा है, लेकिन क्या यह सही है? नकली दूध और बदलती आदतों के बीच सेहत पर मंडरा रहा बड़ा खतरा

दूध छोड़ने का ट्रेंड बढ़ रहा है, लेकिन क्या यह सही है? नकली दूध और बदलती आदतों के बीच सेहत पर मंडरा रहा बड़ा खतरा

माता-पिता को समय नहीं दे रहे बच्चे? Global Day of Parents पर सामने आई रिश्तों की सबसे बड़ी चुनौती

माता-पिता को समय नहीं दे रहे बच्चे? Global Day of Parents पर सामने आई रिश्तों की सबसे बड़ी चुनौती

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत के किस शहर को कहते हैं Milk City of India? यहां आजादी से पहले शुरू हुई थी डेयरी क्रांति की कहानी

भारत के किस शहर को कहते हैं Milk City of India? यहां आजादी से पहले शुरू हुई थी डेयरी क्रांति की कहानी

1 जून से देश में लागू हुए 5 बड़े बदलाव, LPG सिलेंडर महंगा, कारों के बढ़े दाम, जानिए क्या-क्या बदला

1 जून से देश में लागू हुए 5 बड़े बदलाव, LPG सिलेंडर महंगा, कारों के बढ़े दाम, जानिए क्या-क्या बदला

Numerology: ये 3 मूलांक सात पीढ़ियों का भाग्य बदल के रख देते हैं, इनकी मेहनत का फल कई जेनरेशन बैठकर खाती है

ये 3 मूलांक सात पीढ़ियों का भाग्य बदल के रख देते हैं, इनकी मेहनत का फल कई जेनरेशन बैठकर खाती है

HomePhotos

एजुकेशन

भारत के किस शहर को कहते हैं Milk City of India? यहां आजादी से पहले शुरू हुई थी डेयरी क्रांति की कहानी

भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के किस शहर को मिल्क सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? जानें इस शहर का डेयरी इतिहास और क्यों इसे मिला यह खास ताज...

Jaya Pandey | Jun 01, 2026, 11:15 AM IST

1.मिल्क सिटी ऑफ इंडिया

मिल्क सिटी ऑफ इंडिया
1

दुनिया में दूध उत्पादन के मामले में भारत टॉप पर है. जिन जगहों ने भारत को यह उपलब्धि दिलाई है, उसमें गुजरात का आनंद शहर पहले नंबर पर आता है. इस वजह से इस शहर को मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. सिर्फ दूध उत्पादन ही नहीं बल्कि भारत में सहकारी डेयरी आंदोलन, अमूल ब्रांड के विकास और श्वेत क्रांति की सफलता में इस शहर की ऐतिहासिक भूमिका रही है. 
(Image: AI Generaated)

Advertisement

2.आनंद का डेयरी इतिहास

आनंद का डेयरी इतिहास
2

आनंद का डेयरी इतिहास 1946 में शुरू हुआ. यह खेड़ा जिले के दूध का उत्पादन करने वाले किसानों के बिचौलियों के शोषण के खिलाफ एक सहकारी आंदोलन की शुरुआत थी. इस आंदोलन से खेड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की स्थापना हुई. इसने बाद में अमूल ब्रांड को जन्म दिया. किसानों के स्वामित्व वाली इस सहकारी व्यवस्था ने उन्हें अपने दूध की बेहतर कीमत दिलाने में अहम भूमिका निभाई और इससे किसानों की आय भी बढ़ा. इस मॉडल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और देशभर में डेयरी विकास के लिए एक नई दिशा दी.
(Image Credit: Canva)

3.भारत के सबसे बड़े डेयरी ब्रांड अमूल से आनंद का कनेक्शन

भारत के सबसे बड़े डेयरी ब्रांड अमूल से आनंद का कनेक्शन
3

आनंद का गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ (GCMMF) आज अमूल ब्रांड के प्रोडक्ट्स को बेचता है. अमूल भारत के सबसे बड़े डेयरी ब्रांडों में से एक है और दूध, मक्खन, घी, पनीर, दही, आइसक्रीम और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए देशभर में मशहूर है. अपने सहकारी मॉडल की वजह से यह देश ही नहीं बल्कि दुनिभर में पहचान बना चुका है. इस मॉडल में लाखों किसान सीधे डेयरी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं. इस व्यवस्था ने छोटे और सीमांत किसानों को भी नेशनल मार्केट बाजार तक पहुंच दी.
(Image Credit: Canva)

4.भारत की श्वेत क्रांति यहीं से हुई थी शुरू

भारत की श्वेत क्रांति यहीं से हुई थी शुरू
4

आनंद का नाम भारत की श्वेत क्रांति से भी जुड़ा हुआ है. इस बदलाव के सूत्रधार डॉ. वर्गीज कुरियन थे. उन्हें भारत की श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है. उनके नेतृत्व में डेयरी सहकारी आंदोलन को नई गति मिली और 1970 में शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड नाम के प्रोग्राम ने भारत की मिल्क इंडस्ट्री में क्रांतिकारी बदलाव लाया. इसने देशभर में दूध को इकट्ठा करने, उनके प्रसंस्करण, परिवहन और बेचने की आधुनिक व्यवस्था का विकास किया. इससे भारत धीरे-धीरे दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बना और बाद में दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया.
(Image Credit: Canva)

TRENDING NOW

5.आनंद का डेयरी एजुकेशन और रिसर्च भी है अहम

आनंद का डेयरी एजुकेशन और रिसर्च भी है अहम
5

आनंद केवल अमूल का केंद्र ही नहीं है, बल्कि यह डेयरी एजुकेशन, रिसर्च और मैनेजमेंट का भी अहम केंद्र है. यहां की राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) और ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद (IRMA) जैसे संस्थानों ने डेयरी क्षेत्र और ग्रामीण विकास को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाई है. इन संस्थानों ने सहकारी मॉडल को मजबूत करने, किसानों की आय बढ़ाने और डेयरी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने में योगदान दिया है.
(Image Credit: Canva)

6.आनंद क्यों है भारत की दूध राजधानी?

आनंद क्यों है भारत की दूध राजधानी?
6

आज आनंद भारत के डेयरी उद्योग का एक प्रमुख केंद्र बना है. देश के डेयरी विकास, किसान सशक्तिकरण और सहकारी आंदोलन की सफलता की कहानी में इस शहर का योगदान काफी अहम है. अमूल, श्वेत क्रांति और सहकारी डेयरी मॉडल की विरासत के कारण आनंद को आज भी गर्व के साथ भारत की दूध राजधानी कहा जाता है.
(Image Credit: Canva)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत के किस शहर को कहते हैं Milk City of India? यहां आजादी से पहले शुरू हुई थी डेयरी क्रांति की कहानी
भारत के किस शहर को कहते हैं Milk City of India? यहां आजादी से पहले शुरू हुई थी डेयरी क्रांति की कहानी
1 जून से देश में लागू हुए 5 बड़े बदलाव, LPG सिलेंडर महंगा, कारों के बढ़े दाम, जानिए क्या-क्या बदला
1 जून से देश में लागू हुए 5 बड़े बदलाव, LPG सिलेंडर महंगा, कारों के बढ़े दाम, जानिए क्या-क्या बदला
Numerology: ये 3 मूलांक सात पीढ़ियों का भाग्य बदल के रख देते हैं, इनकी मेहनत का फल कई जेनरेशन बैठकर खाती है
ये 3 मूलांक सात पीढ़ियों का भाग्य बदल के रख देते हैं, इनकी मेहनत का फल कई जेनरेशन बैठकर खाती है
दुनिया का इकलौता देश कौन सा है जिसका नाम एक महिला पर रखा गया?
दुनिया का इकलौता देश कौन सा है जिसका नाम एक महिला पर रखा गया?
भारत का वो गांव जहां हर घर में है पहलवान और बाउंसर, लोग इन्हे 'गैंग्स ऑफ बाहुबली' कह कर बुलाते हैं 
भारत का वो गांव जहां हर घर में है पहलवान और बाउंसर, लोग इन्हे 'गैंग्स ऑफ बाहुबली' कह कर बुलाते हैं
MORE
Advertisement
धर्म
Shaniwar Ke Upay: साढ़ेसाती और ढैय्या से परेशान हैं? शनिदेव के इन 5 मंत्रों का जाप दिलाएगा राहत
साढ़ेसाती और ढैय्या से परेशान हैं? शनिदेव के इन 5 मंत्रों का जाप दिलाएगा राहत
Numerology: रुके काम होंगे पूरे और कर्ज से मिलेगी राहत, इन तारीखों में जन्मे लोगों पर मेहरबान रहेंगे सूर्य-केतु
रुके काम होंगे पूरे और कर्ज से मिलेगी राहत, इन तारीखों में जन्मे लोगों पर मेहरबान रहेंगे सूर्य-केतु
Bad Habits: इंसान की बर्बादी की वजह बनती हैं ये 5 आदतें, समय रहते नहीं सुधारीं तो हो सकते हैं कंगाल
इंसान की बर्बादी की वजह बनती हैं ये 5 आदतें, समय रहते नहीं सुधारीं तो हो सकते हैं कंगाल
Evil Eye Remedies: नजरदोष उतारने के हैं ये सबसे आसान उपाय, मिनटों में महसूस होगा फर्क
नजरदोष उतारने के हैं ये सबसे आसान उपाय, मिनटों में महसूस होगा फर्क
Numerology: जन्मतिथि में 2 और 7 ज्यादा होने वाले लोग गर्मियों में क्यों हो जाते हैं ज्यादा इमोशनल? जानें इसका दिलचस्प कनेक्शन
जन्मतिथि में 2 और 7 ज्यादा होने वाले लोग गर्मियों में क्यों हो जाते हैं ज्यादा इमोशनल? जानें इसका दिलचस्प कनेक्शन
MORE
Advertisement