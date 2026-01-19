हिमालय की किस नदी को कहा जाता है Sky River? जानें इसे क्यों मिली यह अनोखी पहचान

3 . ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम

ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के अंगसी ग्लेशियर के पास होता है. तिब्बत में इसे यारलुंग त्सांगपो कहा जाता है. यह लगभग 5,300 मीटर की ऊंचाई से बहना शुरू करती है इसलिए इसे आकाश के बेहद निकट जन्म लेने वाली नदी माना जाता है. ऊंचे हिमालयी क्षेत्र से निकलकर यह ग्लेशियरों और पिघली हुई बर्फ का जल अपने साथ लाती है. इसी कारण इसे आकाश नदी या Sky River की पहचान मिली है.