माघ पूर्णिमा कब है, जानें इसकी सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व

नितिन नबीन ने भरा नामांकन, बीजेपी को मिलने जा रहा है सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, जानिए इसके सियासी मायने

2016 में थीं MBBS की स्टूडेंट, 2017 में बनीं मिस इंडिया और फिर Miss World, मानुषी छिल्लर ने शेयर कीं 10 साल पुरानी यादें

हिमालय की किस नदी को कहा जाता है Sky River? जानें इसे क्यों मिली यह अनोखी पहचान

कितनी पढ़ी-लिखी हैं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव? जानें 9 साल तक कहां से ली म्यूजिक की प्रोफेशनल ट्रेनिंग

गहनों की शौकीन, करोड़ों की संपत्ति और 50000000 की कार.. जानिए कितनी अमीर हैं मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव

एजुकेशन

हिमालय की किस नदी को कहा जाता है Sky River? जानें इसे क्यों मिली यह अनोखी पहचान

क्या आप जानते हैं कि हिमालय की किस नदी को Sky River यानी आकाश नदी कहा जाता है और क्यों. इन अनोखी नदी के बारे में विस्तार से जानें...

जया पाण्डेय | Jan 19, 2026, 04:14 PM IST

1.कौन है स्काई रिवर ऑफ इंडिया?

कौन है स्काई रिवर ऑफ इंडिया?
1

भारत में कई नदियां हैं जो अपनी सुंदरता और विशेषताओं के लिए जानी जाती हैं. हिमालय से निकलने वाली नदियों को हिमालयन नदियां कहा जाता है. क्या आप जानते हैं कि हिमालय की किस नदी को Sky River यानी आकाश नदी कहा जाता है और क्यों.
 

2.ब्रह्मपुत्र नदी है हिमालय की Sky River

ब्रह्मपुत्र नदी है हिमालय की Sky River
2

ब्रह्मपुत्र दुनिया की सबसे शक्तिशाली और विशाल नदियों में से एक है. इसे Sky River इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका उद्गम बहुत अधिक ऊंचाई से होता है और यह सीधे हिमालय की बर्फीली चोटियों और ग्लेशियरों से निकलती है.

3.ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम

ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम
3

ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के अंगसी ग्लेशियर के पास होता है. तिब्बत में इसे यारलुंग त्सांगपो कहा जाता है. यह लगभग 5,300 मीटर की ऊंचाई से बहना शुरू करती है इसलिए इसे आकाश के बेहद निकट जन्म लेने वाली नदी माना जाता है. ऊंचे हिमालयी क्षेत्र से निकलकर यह ग्लेशियरों और पिघली हुई बर्फ का जल अपने साथ लाती है. इसी कारण इसे आकाश नदी या Sky River की पहचान मिली है.

4.कहां किस नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी?

कहां किस नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी?
4

तिब्बत में पूर्व की ओर बहने के बाद यह एक विशाल मोड़ लेकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे सियांग या दिहांग कहा जाता है. आगे चलकर असम में यह ब्रह्मपुत्र नाम से प्रसिद्ध होती है. इसके बाद यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जमुना नदी कहलाती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है.

5.ब्रह्मपुत्र नदी का सांस्कृतिक महत्व

ब्रह्मपुत्र नदी का सांस्कृतिक महत्व
5

हिंदू धर्म में ब्रह्मपुत्र को भगवान ब्रह्मा का पुत्र माना जाता है. असम और पूर्वोत्तर भारत में यह नदी जीवनरेखा की तरह मानी जाती है. यहां के त्योहार, परंपराएं और रोजमर्रा का जीवन इसी नदी से जुड़ा हुआ है. लोककथाओं, संगीत और संस्कृति में भी ब्रह्मपुत्र की विशेष भूमिका है.
 

6.ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख विशेषताएं

ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख विशेषताएं
6

यह नदी अपने तेज बहाव और विशाल जलराशि के लिए जानी जाती है. मानसून के समय इसका प्रवाह अत्यंत उग्र हो जाता है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है. इसकी लाई हुई गाद से माजुली जैसे बड़े नदी द्वीप बने हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीपों में गिना जाता है. ब्रह्मपुत्र एशिया की सबसे परिवर्तनशील नदियों में से एक है, जिसका मार्ग समय के साथ बदलता रहता है.

7.जैव विविधता और पर्यावरण महत्व

जैव विविधता और पर्यावरण महत्व
7

ब्रह्मपुत्र बेसिन में गंगा नदी डॉल्फिन, एक सींग वाला गैंडा, जल भैंस और कई दुर्लभ मछलियां पाई जाती हैं. यहां बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी भी आते हैं. इसकी आर्द्रभूमि और बाढ़ के मैदान जैव विविधता के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. हालांकि ब्रह्मपुत्र का प्राकृतिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है, लेकिन इसे जलवायु परिवर्तन, कटाव, बाढ़ और प्रदूषण जैसी कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

