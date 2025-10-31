मुकेश अंबानी की सुरक्षा कौन सी फोर्स करती है? जानें उनके सिक्योरिटी में कितने जवान रहते हैं तैनात

एजुकेशन
राजा राम | Oct 31, 2025, 10:44 PM IST
1.Z प्लस सिक्योरिटी मिला हुआ है
भारत के सबसे प्रभावशाली बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त और हाई-टेक मानी जाती है. उन्हें Z प्लस सिक्योरिटी मिला हुआ है, जो देश में मिलने वाली सबसे ऊंची श्रेणी की सुरक्षा है.
2.10 से अधिक एनएसजी कमांडो
इस सुरक्षा व्यवस्था में NSG (National Security Guard) और CRPF (Central Reserve Police Force) जैसे शीर्ष बल शामिल हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, अंबानी की सुरक्षा में लगभग 10 से अधिक एनएसजी कमांडो और 50 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान तैनात रहते हैं.
3.मुंबई पुलिस की लगातार तैनाती
मुंबई में स्थित अंबानी के घर एंटीलिया पर हमेशा सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी रहती है. यहां मुंबई पुलिस भी लगातार तैनात रहती है. जब भी अंबानी दूसरे राज्यों में यात्रा करते हैं, तो स्थानीय पुलिस भी इस सिक्योरिटी में शामिल हो जाती है.
4.देश की सबसे प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों में गिनती
आपको बताते चलें, एनएसजी कमांडो देश की सबसे प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों में गिने जाते हैं. इनकी ट्रेनिंग बेहद कठिन होती है और इन्हें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ जैसी फोर्सेज से चुना जाता है.
5.गृह मंत्रालय के अधीन
नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को की गई थी. यह गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है और आतंकवाद तथा वीआईपी सुरक्षा जैसे विशेष मिशनों में सक्रिय रहती है.
6.कितनी है सैलरी
सैलरी की बात करें तो एनएसजी कमांडो को उनके पदानुसार वेतन दिया जाता है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इनकी मासिक सैलरी करीब ₹50,000 से ₹60,000 तक होती है, हालांकि इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है. कुल मिलाकर, अंबानी की सिक्योरिटी भारत की सबसे सख्त और संगठित निजी सुरक्षा व्यवस्थाओं में गिनी जाती है, जो किसी भी स्थिति में सुरक्षा में सेंध नहीं लगने देती.