मुकेश अंबानी की सुरक्षा कौन सी फोर्स करती है? जानें उनके सिक्योरिटी में कितने जवान रहते हैं तैनात

6 . कितनी है सैलरी

6

सैलरी की बात करें तो एनएसजी कमांडो को उनके पदानुसार वेतन दिया जाता है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इनकी मासिक सैलरी करीब ₹50,000 से ₹60,000 तक होती है, हालांकि इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है. कुल मिलाकर, अंबानी की सिक्योरिटी भारत की सबसे सख्त और संगठित निजी सुरक्षा व्यवस्थाओं में गिनी जाती है, जो किसी भी स्थिति में सुरक्षा में सेंध नहीं लगने देती.

