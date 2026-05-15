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यूपी का ऐसा कौन-सा लोकनृत्य है जिसमें नर्तकी अपने सिर पर जलते हुए दीपकों के स्तंभ को संतुलित करती है?

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यूपी का ऐसा कौन-सा लोकनृत्य है जिसमें नर्तकी अपने सिर पर जलते हुए दीपकों के स्तंभ को संतुलित करती है?

यूपी होमगार्ड 2026 की लिखित परीक्षा में यह सवाल पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा लोकनृत्य है जिसमें नर्तकी अपने सिर पर जलते हुए दीपकों के स्तंभ को संतुलित करती है? आज हम आपको इस सवाल का विस्तार से जवाब देने वाले हैं...

Jaya Pandey | May 15, 2026, 06:30 PM IST

1.उत्तर प्रदेश का अनोखा लोकनृत्य

उत्तर प्रदेश का अनोखा लोकनृत्य
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उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध चरकुला नृत्य अपनी अनोखी प्रस्तुति के लिए जाना जाता है. इस लोकनृत्य में महिलाएं सिर पर चरकुला नाम की लकड़ी की गोलाकार संरचना रखकर नृत्य करती हैं. एक के ऊपर एक कई चरकुला नर्तकी के सिर पर रखा होता है और महिला घूंघट में होती है. नर्तकी को चरकुला को संतुलित करते हुए कृष्ण भक्ति से जुड़े गीतों पर नृत्य करना होता है. 
(Image Credit: Social Media)

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2.चरकुला पर 108 जलते दिए

चरकुला पर 108 जलते दिए
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पारंपरिक रूप से चरकुला पर 108 जलते हुए दीपक सजाए जाते हैं. लेकिन जगह और मौके के मुताबिक इन दीपकों की संख्या घट या बढ़ सकती है. नृत्य करने वाली महिलाएं भारी चरकुला को सिर पर संतुलित रखते हुए बेहद कुशलता और धैर्य का प्रदर्शन करती हैं. यही इस कला की सबसे बड़ी खासियत भी है.
(Image Credit: Social Media)

3.कहां किया जाता है चरकुला नृत्य?

कहां किया जाता है चरकुला नृत्य?
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यह नृत्य खासतौर से ब्रज मंडल के मथुरा और वृंदावन के हिस्से में किया जाता है. होली के बाद आने वाले दिनों में यह नृत्य बेहद लोकप्रिय है. वहीं, कई जगहों पर इसे जन्माष्टमी और दूसरे धार्मिक आयोजनों पर भी किया जाता है.
(Image Credit: Social Media) 

4.चरकुला नृत्य को लेकर क्या है मान्यता?

चरकुला नृत्य को लेकर क्या है मान्यता?
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लोकमान्यता के अनुसार, जब राधा जी का जन्म हुआ तब उनकी दादी ने खुशी में सिर पर चरकुला रखकर गांव में यह शुभ समाचार सुनाया था. इसी घटना को चरकुला नृत्य की प्रेरणा माना जाता है और तब से यह नृत्य ब्रज संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन गया.
(Image Credit: Social Media)

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5.चरकुला नृत्य की एक और मान्यता

चरकुला नृत्य की एक और मान्यता
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ब्रज इलाके की संस्कृति का लगभग हर पक्ष भगवान कृष्ण और राधा से जुड़ा हुआ है इसलिए चरकुला नृत्य में भी कृष्ण भक्ति की झलक दिखाई देती है. एक दूसरी मान्यता के अनुसार, यह नृत्य गोवर्धन लीला और इंद्र के अहंकार पर भगवान कृष्ण की विजय के उत्सव से भी जुड़ा माना जाता है.
(Image Credit: Social Media) 

6.बैलेंस है इस नृत्य की सबसे बड़ी खासियत

बैलेंस है इस नृत्य की सबसे बड़ी खासियत
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नृत्य के दौरान महिलाएं भारी चरकुला को सिर पर उठाकर संतुलन बनाती हैं. यह नृत्य शक्ति, श्रद्धा और उत्सव की भावना का प्रतीक है. इस कारण चरकुला नृत्य केवल एक लोककला नहीं, बल्कि ब्रज की सांस्कृतिक पहचान, आस्था और आनंद का जीवंत प्रतीक माना जाता है.
(Image Credit: Social Media)

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