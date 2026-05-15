यूपी का ऐसा कौन-सा लोकनृत्य है जिसमें नर्तकी अपने सिर पर जलते हुए दीपकों के स्तंभ को संतुलित करती है?

6 . बैलेंस है इस नृत्य की सबसे बड़ी खासियत

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नृत्य के दौरान महिलाएं भारी चरकुला को सिर पर उठाकर संतुलन बनाती हैं. यह नृत्य शक्ति, श्रद्धा और उत्सव की भावना का प्रतीक है. इस कारण चरकुला नृत्य केवल एक लोककला नहीं, बल्कि ब्रज की सांस्कृतिक पहचान, आस्था और आनंद का जीवंत प्रतीक माना जाता है.

(Image Credit: Social Media)



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