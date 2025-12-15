FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली में उड़ानों पर घने कोहरे का असर, कई इलाकों में विजिबिलिटी जीरों | दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी जीरो | सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर PM मोदी का पोस्ट, अखंड भारत में उनका अतुलनीय योगदान उनके योगदान को राष्ट्र कभी नहीं भुला सकता | सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर PM मोदी का पोस्ट, अखंड भारत में उनका अतुलनीय योगदान उनके योगदान को राष्ट्र कभी नहीं भुला सकता | सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर PM मोदी का पोस्ट, अखंड भारत में उनका अतुलनीय योगदान उनके योगदान को राष्ट्र कभी नहीं भुला सकता | मुंबई में ड्रग्स फैक्टरी का भंडाफोड़, 150-200 करोड़ की ड्रग्स फैक्टरी का भंडाफोड़, मीरा रोड इलाके में फैक्टरी का खुलासा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Saphala Ekadashi 2025: आज सफला एकादशी पर बन रहा अभिजीत मुहूर्त, जानें व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, आरती और मंत्र

आज सफला एकादशी पर बन रहा अभिजीत मुहूर्त, जानें व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, आरती और मंत्र

Road Accident: उत्तर प्रदेश में जानलेवा बना कोहरा! ट्रैक्टर से भिड़े बाइक सवार, मौके पर 3 की मौत

Road Accident: उत्तर प्रदेश में जानलेवा बना कोहरा! ट्रैक्टर से भिड़े बाइक सवार, मौके पर 3 की मौत

Weather Report: दिल्ली में आज कड़ाके की ठंड, कोहरे की चादर से ढका उत्तर प्रदेश, जानिए देशभर के मौसम का हाल

Weather Report: दिल्ली में आज कड़ाके की ठंड, कोहरे की चादर से ढका उत्तर प्रदेश, जानिए देशभर के मौसम का हाल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया में सबसे लंबे कद के लोग किन 5 देशों में रहते हैं? जानें किस पायदान पर आता है भारत

दुनिया में सबसे लंबे कद के लोग किन 5 देशों में रहते हैं? जानें किस पायदान पर आता है भारत

देश को 'भारत माता की जय' का नारा एक मुस्लिम नेता ने दिया था, इसके पीछे थी एक महत्वपूर्ण वजह

देश को 'भारत माता की जय' का नारा किस मुस्लिम नेता ने दिया था? इसके पीछे थी एक महत्वपूर्ण वजह

T20I में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीय खिलाड़ियों का नाम

T20I में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीय खिलाड़ियों का नाम

HomePhotos

एजुकेशन

दुनिया में सबसे लंबे कद के लोग किन 5 देशों में रहते हैं? जानें किस पायदान पर आता है भारत

आज हम आपको उन 5 देशों के बारे में बताएंगे जहां के लोगों की लंबाई सबसे ज्यादा है. यहां लंबी आबादी के मामले में भारत किस नंबर पर आता है...

जया पाण्डेय | Dec 15, 2025, 08:26 AM IST

1.दुनिया के किन देशों के लोगों की लंबाई होती है सबसे ऊंची

दुनिया के किन देशों के लोगों की लंबाई होती है सबसे ऊंची
1

किसी इंसान की लंबाई जेनेटिक्स , पोषण और उसके जीवन स्तर पर निर्भर करती है. कुछ देशों में दुनिया के सबसे लंबे लोग रहते हैं, जबकि कुछ देशों की आबादी की लंबाई कम है. आज हम आपको उन 5 देशों के बारे में बताएंगे जहां के लोगों की लंबाई सबसे ज्यादा है.

Advertisement

2.नीदरलैंड

नीदरलैंड
2

नीदरलैंड में दुनिया के सबसे लंबे लोग रहते हैं. यहां पुरुषों की औसत ऊंचाई 184 सेंटीमीटर (6 फीट) है, जबकि महिलाओं की औसत ऊंचाई 170 सेंटीमीटर (5 फीट 7 इंच) है. यहां लंबे कद के पीछे आनुवंशिकता, दूध और प्रोटीन से भरपूर आहार और बेहतर स्वास्थ्य सेवा जैसे कारण हो सकते हैं.

3.मोंटेनेग्रो

मोंटेनेग्रो
3

मोंटेनेग्रो के पुरुषों की औसत ऊंचाई 183 सेंटीमीटर (6 फीट) और महिलाओं की 170 सेंटीमीटर (5 फीट 7 इंच) है. मोंटेनेग्रो डिनारिक आल्प्स क्षेत्र में स्थित है. बाल्कन क्षेत्र अपने लंबे कद के लिए प्रसिद्ध है जिसका श्रेय वहां के आनुवंशिकी और प्राचीन खान-पान को जाता है.

4.एस्टोनिया

एस्टोनिया
4

एस्टोनियाई पुरुषों की औसत लंबाई 183 सेंटीमीटर (6 फीट) और महिलाओं की 169 सेंटीमीटर (5 फीट 6 इंच) है. देश की इस इतनी लंबाई का श्रेय आनुवंशिकी के साथ-साथ स्वतंत्रता के बाद खान-पान और जीवन स्तर में हुए सुधारों को दिया जाता है.

TRENDING NOW

5.बोस्निया और हर्जेगोविना

बोस्निया और हर्जेगोविना
5

बोस्नियाई पुरुषों की औसत लंबाई 182 सेंटीमीटर (6 फीट) है, जबकि महिलाओं की औसत लंबाई 167 सेंटीमीटर (5 फीट 6 इंच) है. मोंटेनेग्रो की तरह बोस्निया भी डिनारिक आल्प्स पर्वत श्रृंखला में स्थित है और यहां की अधिकांश आबादी आनुवंशिकता और स्थानीय खान-पान के कारण लंबी है.

6.आइसलैंड

आइसलैंड
6

आइसलैंड द्वीप में अधिकांश पुरुषों की लंबाई 182 सेंटीमीटर (6 फीट) और महिलाओं की लंबाई 169 सेंटीमीटर (5 फीट 7 इंच) है. यहां के नागरिक उच्च प्रोटीन युक्त आहार का आनंद लेते हैं जिसमें समुद्री भोजन की प्रचुरता होती है और यहां का सार्वजनिक स्वास्थ्य भी काफी मजबूत है. 

7.भारत

भारत
7

भारत दुनिया भर में इस लिस्ट में नीचे है, यहां पुरुषों की औसत लंबाई लगभग 167 cm है. पर्यावरण, पोषण और सामाजिक-आर्थिक वजहें इसमें बड़ी भूमिका निभाती हैं. सुधारों के बावजूद भारत की औसत लंबाई दुनिया के औसत से कम है जिसका मुख्य कारण बचपन में पोषण और हेल्थकेयर तक पहुंच में अंतर है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया में सबसे लंबे कद के लोग किन 5 देशों में रहते हैं? जानें किस पायदान पर आता है भारत
दुनिया में सबसे लंबे कद के लोग किन 5 देशों में रहते हैं? जानें किस पायदान पर आता है भारत
देश को 'भारत माता की जय' का नारा एक मुस्लिम नेता ने दिया था, इसके पीछे थी एक महत्वपूर्ण वजह
देश को 'भारत माता की जय' का नारा किस मुस्लिम नेता ने दिया था? इसके पीछे थी एक महत्वपूर्ण वजह
T20I में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीय खिलाड़ियों का नाम
T20I में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीय खिलाड़ियों का नाम
EPFO: PF ट्रांसफर को लेकर मिलने वाली है बड़ी राहत, खत्म होगा कर्मचारियों का बड़ा झंझट
PF ट्रांसफर को लेकर मिलने वाली है बड़ी राहत, खत्म होगा कर्मचारियों का बड़ा झंझट
ये भारतीय भाषा 4 देशों के नोटों पर अंकित है, आखिर क्यों इंडियन लेंग्वेज इन कंट्रीज ने अपनी करेंसी पर दी है
ये भारतीय भाषा 4 देशों के नोटों पर अंकित है, आखिर क्यों इंडियन लेंग्वेज इन कंट्रीज ने अपनी करेंसी पर दी है
MORE
Advertisement
धर्म
Mulank 6 Horoscope 2026: मूलांक 6 के लिए 2026 कैसा रहेगा? जानिए नौकरी, पैसा, सेहत और रिश्तों के लिए कैसा होगा पूरा साल
मूलांक 6 के लिए 2026 कैसा रहेगा? जानिए नौकरी, पैसा, सेहत और रिश्तों के लिए कैसा होगा पूरा साल
Mysterious Temple: आज तक कोई भी इस मंदिर में शिवलिंग की संख्या नहीं गिन सका, हर बार बदल जाती है संख्या 
आज तक कोई भी इस मंदिर में शिवलिंग की संख्या नहीं गिन सका, हर बार बदल जाती है संख्या
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग गुमनामी से अचानक बाहर निकलकर चमक जाते हैं, जैसे धुरंधर एक्टर अक्षय खन्ना ने किया कमबैक
इन तारीखों पर जन्मे लोग गुमनामी से अचानक बाहर निकलकर चमक जाते हैं, जैसे धुरंधर एक्टर अक्षय खन्ना ने किया कमबैक
Sleep Sign: क्या रोज अचानक सुबह 2:30 से 4:00 बजे के बीच खुलती है आपकी आंख? जानें ब्रह्म मुहूर्त में उठना क्या संकेत देता है
क्या रोज अचानक सुबह 2:30 से 4:00 बजे के बीच खुलती है आपकी आंख? जानें ब्रह्म मुहूर्त में उठना क्या संकेत देता है
Rashifal 13 December 2025: आज इन राशियों पर रहेगी भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा, पढ़ें मेष से लेकर मीन तक का राशिफल
आज इन राशियों पर रहेगी भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा, पढ़ें मेष से लेकर मीन तक का राशिफल
MORE
Advertisement