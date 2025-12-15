दुनिया में सबसे लंबे कद के लोग किन 5 देशों में रहते हैं? जानें किस पायदान पर आता है भारत

दिल्ली में उड़ानों पर घने कोहरे का असर, कई इलाकों में विजिबिलिटी जीरों | दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी जीरो | सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर PM मोदी का पोस्ट, अखंड भारत में उनका अतुलनीय योगदान उनके योगदान को राष्ट्र कभी नहीं भुला सकता | सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर PM मोदी का पोस्ट, अखंड भारत में उनका अतुलनीय योगदान उनके योगदान को राष्ट्र कभी नहीं भुला सकता | सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर PM मोदी का पोस्ट, अखंड भारत में उनका अतुलनीय योगदान उनके योगदान को राष्ट्र कभी नहीं भुला सकता | मुंबई में ड्रग्स फैक्टरी का भंडाफोड़, 150-200 करोड़ की ड्रग्स फैक्टरी का भंडाफोड़, मीरा रोड इलाके में फैक्टरी का खुलासा
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Dec 15, 2025, 08:26 AM IST
1.दुनिया के किन देशों के लोगों की लंबाई होती है सबसे ऊंची
किसी इंसान की लंबाई जेनेटिक्स , पोषण और उसके जीवन स्तर पर निर्भर करती है. कुछ देशों में दुनिया के सबसे लंबे लोग रहते हैं, जबकि कुछ देशों की आबादी की लंबाई कम है. आज हम आपको उन 5 देशों के बारे में बताएंगे जहां के लोगों की लंबाई सबसे ज्यादा है.
2.नीदरलैंड
नीदरलैंड में दुनिया के सबसे लंबे लोग रहते हैं. यहां पुरुषों की औसत ऊंचाई 184 सेंटीमीटर (6 फीट) है, जबकि महिलाओं की औसत ऊंचाई 170 सेंटीमीटर (5 फीट 7 इंच) है. यहां लंबे कद के पीछे आनुवंशिकता, दूध और प्रोटीन से भरपूर आहार और बेहतर स्वास्थ्य सेवा जैसे कारण हो सकते हैं.
3.मोंटेनेग्रो
मोंटेनेग्रो के पुरुषों की औसत ऊंचाई 183 सेंटीमीटर (6 फीट) और महिलाओं की 170 सेंटीमीटर (5 फीट 7 इंच) है. मोंटेनेग्रो डिनारिक आल्प्स क्षेत्र में स्थित है. बाल्कन क्षेत्र अपने लंबे कद के लिए प्रसिद्ध है जिसका श्रेय वहां के आनुवंशिकी और प्राचीन खान-पान को जाता है.
4.एस्टोनिया
एस्टोनियाई पुरुषों की औसत लंबाई 183 सेंटीमीटर (6 फीट) और महिलाओं की 169 सेंटीमीटर (5 फीट 6 इंच) है. देश की इस इतनी लंबाई का श्रेय आनुवंशिकी के साथ-साथ स्वतंत्रता के बाद खान-पान और जीवन स्तर में हुए सुधारों को दिया जाता है.
5.बोस्निया और हर्जेगोविना
बोस्नियाई पुरुषों की औसत लंबाई 182 सेंटीमीटर (6 फीट) है, जबकि महिलाओं की औसत लंबाई 167 सेंटीमीटर (5 फीट 6 इंच) है. मोंटेनेग्रो की तरह बोस्निया भी डिनारिक आल्प्स पर्वत श्रृंखला में स्थित है और यहां की अधिकांश आबादी आनुवंशिकता और स्थानीय खान-पान के कारण लंबी है.
6.आइसलैंड
आइसलैंड द्वीप में अधिकांश पुरुषों की लंबाई 182 सेंटीमीटर (6 फीट) और महिलाओं की लंबाई 169 सेंटीमीटर (5 फीट 7 इंच) है. यहां के नागरिक उच्च प्रोटीन युक्त आहार का आनंद लेते हैं जिसमें समुद्री भोजन की प्रचुरता होती है और यहां का सार्वजनिक स्वास्थ्य भी काफी मजबूत है.
7.भारत
भारत दुनिया भर में इस लिस्ट में नीचे है, यहां पुरुषों की औसत लंबाई लगभग 167 cm है. पर्यावरण, पोषण और सामाजिक-आर्थिक वजहें इसमें बड़ी भूमिका निभाती हैं. सुधारों के बावजूद भारत की औसत लंबाई दुनिया के औसत से कम है जिसका मुख्य कारण बचपन में पोषण और हेल्थकेयर तक पहुंच में अंतर है.
