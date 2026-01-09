FacebookTwitterYoutubeInstagram
एजुकेशन

प्रतीक जैन ने IIT से कौन सा इंजीनियरिंग कोर्स किया है? जानें IITian से I-PAC चीफ बनने तक की पूरी कहानी

ईडी की रेड के बाद I-PAC के को-फाउंडर और डायरेक्टर प्रतिक जैन चर्चा में आ गए हैं. आज हम आपको बताएंगे कि प्रतीक जैन ने IIT से कौन सा इंजीनियरिंग कोर्स किया है और कैसे उन्होंने एक इंजीनियर से पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट तक का सफर तय किया...

जया पाण्डेय | Jan 09, 2026, 12:54 PM IST

1.अचानक सुर्खियों में कैसे आए प्रतीक जैन?

अचानक सुर्खियों में कैसे आए प्रतीक जैन?
1

ईडी ने गुरुवार को पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (I-PAC) के ऑफिस और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर रेड डाली. इसके बाद से प्रतीक जैन अचानक सुर्खियों में आ गए हैं और लोग उनके बैकग्राउंड, पढ़ाई और करियर के बारे में जानना चाहते हैं. आज हम आपको बताएंगे कि प्रतीक जैन ने IIT से कौन सा इंजीनियरिंग कोर्स किया है और कैसे उन्होंने एक इंजीनियर से पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट तक का सफर तय किया.
 

2.I-PAC के को-फाउंडर और डायरेक्टर हैं प्रतीक जैन

I-PAC के को-फाउंडर और डायरेक्टर हैं प्रतीक जैन
2

प्रतीक जैन इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (I-PAC) के को-फाउंडर और डायरेक्टर हैं. I-PAC को देश की सबसे प्रभावशाली पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म्स में गिना जाता है. यह संस्था राजनीतिक दलों और नेताओं को चुनावी रणनीति, डेटा एनालिसिस, ग्राउंड कैंपेन और गवर्नेंस आउटरीच में मदद करती है. प्रतीक जैन को चुनावी रणनीतियों और डेटा-ड्रिवन पॉलिटिक्स के लिए पर्दे के पीछे काम करने वाला अहम दिमाग माना जाता है.

3.प्रतीक जैन का आईआईटी से पढ़ाई का सपना

प्रतीक जैन का आईआईटी से पढ़ाई का सपना
3

प्रतीक जैन बचपन से ही पढ़ाई-लिखाई में काफी अच्छे रहे हैं. स्कूल के दिनों से ही उनका सपना IIT में पढ़ने का था. कड़ी मेहनत के बाद उनका चयन देश के टॉप इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक IIT बॉम्बे में हुआ.

4.प्रतीक जैन ने IIT बॉम्बे से किया है कौन सा इंजीनियरिंग कोर्स?

प्रतीक जैन ने IIT बॉम्बे से किया है कौन सा इंजीनियरिंग कोर्स?
4

प्रतीक जैन ने IIT बॉम्बे से Metallurgical Engineering and Materials Science में B.Tech की डिग्री हासिल की है. यह इंजीनियरिंग की एक अहम और रिसर्च-बेस्ड ब्रांच मानी जाती है. इस कोर्स में धातुओं, पॉलिमर, सिरेमिक और कंपोजिट जैसे मैटेरियल्स की संरचना, गुण, प्रोसेसिंग और उनके उपयोग की पढ़ाई कराई जाती है. इसमें परमाणु स्तर की संरचना से लेकर इंडस्ट्रियल और हाई-टेक एप्लिकेशन तक की जानकारी दी जाती है. यह ब्रांच फिजिक्स और केमिस्ट्री को इंजीनियरिंग से जोड़ती है और एयरोस्पेस, ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों के लिए मटीरियल डिजाइन पर फोकस करती है.

5.कॉरपोरेट सेक्टर में प्रतीक जैन का अनुभव

कॉरपोरेट सेक्टर में प्रतीक जैन का अनुभव
5

IIT में पढ़ाई के दौरान प्रतीक जैन ने Axis Mutual Fund में इंटर्नशिप भी की. इससे उन्हें फाइनेंशियल सेक्टर और डेटा-आधारित फैसले लेने की प्रक्रिया को समझने का मौका मिला. उन्होंने अच्छे अंकों के साथ अपनी इंजीनियरिंग पूरी की. इंजीनियरिंग के बाद प्रतीक जैन ने साल 2012 में Deloitte में एनालिस्ट के तौर पर काम शुरू किया. यहां उन्होंने डेटा एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी पर काम किया. इस अनुभव ने उन्हें बड़े संगठनों के कामकाज और डेटा के महत्व को करीब से समझने में मदद की.

6.प्रतीक जैन का राजनीति की ओर रुख

प्रतीक जैन का राजनीति की ओर रुख
6

कुछ समय बाद प्रतीक जैन की दिलचस्पी राजनीति और गवर्नेंस की ओर बढ़ने लगी. उन्होंने कॉरपोरेट करियर को छोड़कर कुछ नया करने का फैसला किया. साल 2013 में वे Citizens for Accountable Governance (CAG) नाम के एक छोटे समूह से जुड़े और इसके को-फाउंडर्स में शामिल रहे. इस पहल का उद्देश्य बेहतर शासन और जवाबदेह राजनीति को बढ़ावा देना था. यही समूह आगे चलकर उनके बड़े विजन की नींव बना.

7.कैसे हुई I-PAC की स्थापना?

कैसे हुई I-PAC की स्थापना?
7

साल 2015 में प्रतीक जैन ने विनेश चंदेल और ऋषि राज सिंह के साथ मिलकर I-PAC की सह-स्थापना की. I-PAC राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए चुनावी रणनीति, डेटा एनालिसिस, जमीनी स्तर पर कैंपेन और वोटर आउटरीच का काम करती है. प्रतीक जैन डायरेक्टर के रूप में संगठन का नेतृत्व करते हैं और रणनीतिक योजना, मैनेजमेंट और इम्प्लीमेंटेशन में अहम भूमिका निभाते हैं.

8.प्रतीक जैन का इंजीनियर से स्ट्रैटेजिस्ट तक का सफर

प्रतीक जैन का इंजीनियर से स्ट्रैटेजिस्ट तक का सफर
8

प्रतीक जैन का सफर एक IITian इंजीनियर से देश की सबसे चर्चित पॉलिटिकल कंसल्टेंसी के प्रमुख बनने तक का है. उनके नेतृत्व में I-PAC ने तेजी से विस्तार किया और भारतीय राजनीति में डेटा और प्रोफेशनल स्ट्रैटेजी के इस्तेमाल को नई दिशा दी.

