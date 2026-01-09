प्रतीक जैन ने IIT से कौन सा इंजीनियरिंग कोर्स किया है? जानें IITian से I-PAC चीफ बनने तक की पूरी कहानी

4 . प्रतीक जैन ने IIT बॉम्बे से किया है कौन सा इंजीनियरिंग कोर्स?

प्रतीक जैन ने IIT बॉम्बे से Metallurgical Engineering and Materials Science में B.Tech की डिग्री हासिल की है. यह इंजीनियरिंग की एक अहम और रिसर्च-बेस्ड ब्रांच मानी जाती है. इस कोर्स में धातुओं, पॉलिमर, सिरेमिक और कंपोजिट जैसे मैटेरियल्स की संरचना, गुण, प्रोसेसिंग और उनके उपयोग की पढ़ाई कराई जाती है. इसमें परमाणु स्तर की संरचना से लेकर इंडस्ट्रियल और हाई-टेक एप्लिकेशन तक की जानकारी दी जाती है. यह ब्रांच फिजिक्स और केमिस्ट्री को इंजीनियरिंग से जोड़ती है और एयरोस्पेस, ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों के लिए मटीरियल डिजाइन पर फोकस करती है.