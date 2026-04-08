कौन-सी पढ़ाई बनाती है CEO? जानें नटराजन चंद्रशेखर से लेकर आदित्य पुरी तक को किन डिग्रियों ने बनाया भारत का टॉप बिजनेस लीडर

1 . किस पढ़ाई ने बनाया इन CEOs को सफल

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बोर्ड परीक्षाएं लगभग खत्म हो चुकी हैं और कुछ के नतीजे आ चुके हैं, जबकि बाकी का इंतजार है. ऐसे समय में ज्यादातर स्टूडेंट्स अपने करियर और आगे की पढ़ाई को लेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं. कौन-सा कोर्स चुनें, किस फील्ड में जाएं, ऐसे सवाल आम हैं. ऐसे में देश की बड़ी कंपनियों के सफल लीडर्स की शिक्षा और करियर को जानना काफी मददगार हो सकता है. इससे समझ आता है कि सफलता सिर्फ एक खास डिग्री से नहीं, बल्कि सही स्किल, मेहनत और समय पर लिए गए फैसलों से मिलती है.