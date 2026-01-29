FacebookTwitterYoutubeInstagram
एजुकेशन

भारत के किस जिले को कहते हैं अरब सागर की आईब्रो? जानें इसे क्यों मिला यह अनोखा नाम

भारत का यह जिला अरब सागर से जुड़ा है और इसे अरब सागर की भौंह के नाम से जाना जाता है. जानें आखिर इसे क्यों मिली यह अनोखी पहचान और नाम...

जया पाण्डेय | Jan 29, 2026, 10:14 AM IST

1.अनूठी पहचान से भरपूर है भारत का पश्चिमी तट

अनूठी पहचान से भरपूर है भारत का पश्चिमी तट
1

भारत का पश्चिमी तट प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध इतिहास और अनूठी पहचान से भरपूर है. हालांकि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें उनके असली नामों की अपेक्षा लोग निक नेम्स से ज्यादा याद रखते हैं. ऐसा ही एक जिला अरब सागर से जुड़ा है और इसे अरब सागर की भौंह के नाम से जाना जाता है. 

(नोट-सभी तस्वीरें AI जनरेटेड हैं.)

Advertisement

2.किस जिले को कहा जाता है अरब सागर की भौंह?

किस जिले को कहा जाता है अरब सागर की भौंह?
2

अरब सागर की भौंह की खास उपाधि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में स्थित माहे को दी गई है. माहे बड़े शहरों की तरह तो प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन अपने नाम और स्थान के कारण इसका एक विशेष महत्व है. माहे से संबंधित अभिलेखों में इस उपाधि का आधिकारिक रूप से उल्लेख है और यह इसकी सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचान को दर्शाती है.

3.माहे को अरब सागर की भौंह क्यों कहा जाता है?

माहे को अरब सागर की भौंह क्यों कहा जाता है?
3

माहे को अरब सागर की भौंह कहने के पीछे का कारण स्थानीय भाषा और भूगोल में निहित है. मलयालम भाषा में माहे को मय्याझी (Mayyazhi) कहा जाता है. 'मय्या' का अर्थ है भौंह और 'आझी' का अर्थ है समुद्र या समुद्र का मुहाना.' इसलिए मय्याझी का शाब्दिक अर्थ हुआ समुद्र की भौंह. भौगोलिक दृष्टि से माहे अरब सागर के तट पर स्थित है. तटरेखा पर इसकी आकृति और स्थिति ने लोगों को इसकी तुलना समुद्र के ऊपर टिकी हुई भौंह से करने के लिए प्रेरित किया. इसी अर्थ और तटीय स्थिति के कारण माहे को काव्यात्मक रूप से अरब सागर की भौंह कहा जाने लगा.

4.कभी यहां था फ्रांसीसियों का शासन था

कभी यहां था फ्रांसीसियों का शासन था
4

पुडुचेरी के बाकी हिस्सों की तरह माहे भी फ्रांसीसी शासन के अधीन था. फ्रांसीसियों ने इस क्षेत्र पर 1720 से 1954 तक शासन किया. आज भी फ्रांस का प्रभाव इसकी पुरानी इमारतों, सड़कों की लेआउट और नगर नियोजन शैली में देखा जा सकता है. ऐसा माना जाता है कि माहे का नाम एक फ्रांसीसी गवर्नर के नाम पर रखा गया था, जिनके नाम में माहे शब्द शामिल था. इस औपनिवेशिक अतीत के कारण जिले में भारतीय और यूरोपीय संस्कृति का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है.

TRENDING NOW

5.भारत का सबसे छोटा जिला

भारत का सबसे छोटा जिला
5

माहे के नाम एक और खास रिकॉर्ड है कि यह भारत का सबसे छोटा जिला है. इसका क्षेत्रफल मात्र 9 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. यह लगभग पूरी तरह से केरल से घिरा हुआ है. छोटा होने के बावजूद माहे की एक मजबूत पहचान, समृद्ध इतिहास और एक ऐसा नाम है जो इसे सैकड़ों भारतीय जिलों के बीच अलग पहचान दिलाता है.

