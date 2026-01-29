भारत के किस जिले को कहते हैं अरब सागर की आईब्रो? जानें इसे क्यों मिला यह अनोखा नाम

3 . माहे को अरब सागर की भौंह क्यों कहा जाता है?

3

माहे को अरब सागर की भौंह कहने के पीछे का कारण स्थानीय भाषा और भूगोल में निहित है. मलयालम भाषा में माहे को मय्याझी (Mayyazhi) कहा जाता है. 'मय्या' का अर्थ है भौंह और 'आझी' का अर्थ है समुद्र या समुद्र का मुहाना.' इसलिए मय्याझी का शाब्दिक अर्थ हुआ समुद्र की भौंह. भौगोलिक दृष्टि से माहे अरब सागर के तट पर स्थित है. तटरेखा पर इसकी आकृति और स्थिति ने लोगों को इसकी तुलना समुद्र के ऊपर टिकी हुई भौंह से करने के लिए प्रेरित किया. इसी अर्थ और तटीय स्थिति के कारण माहे को काव्यात्मक रूप से अरब सागर की भौंह कहा जाने लगा.