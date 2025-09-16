बिहार के CM नीतीश कुमार के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले यहां करते थे सरकारी नौकरी

Mother Dairy ने घटाई डेयरी प्रोडक्ट्स की कीमत, जानें दूध, पनीर, घी के साथ क्या-क्या हुआ सस्ता
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Sep 16, 2025, 01:40 PM IST
1. बख्तियारपुर में हुआ था नीतीश कुमार का जन्म
बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री और JDU के नेता नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर में एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार में हुआ था. उनके पिता कविराज राम लखन सिंह एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था. एक राजनीतिक रूप से जागरूक परिवार में पले-बढ़े नीतीश कुमार को बचपन से ही सेवा और नेतृत्व जैसे मूल्य मिले.
2.बख्तियारपुर के स्कूल से की पढ़ाई-लिखाई
बख्तियारपुर जैसे ऐतिहासिक महत्व वाले शहर से ही नीतीश कुमार की शिक्षा की यात्रा शुरू हुई. उन्होंने शुरू से ही पढ़ाई में अपनी प्रतिभा दिखाई. 1950 और 1960 के दशक में बख्तियारपुर के स्कूल शहर के स्कूलों जैसे तो संसाधन संपन्न नहीं थे, फिर भी साक्षरता और ज्ञान का एक ठोर आधार प्रदान करते थे. शिक्षकों ने उनकी क्षमता को पहचाना और उन्हें हायर स्टडीज के लिए प्रोत्साहित किया.
3.श्री गणेश हाई स्कूल से पास की हाई स्कूल की परीक्षा
श्री गणेश हाई स्कूल में नीतीश कुमार के हाई स्कूल के साल उनकी बौद्धिक क्षमताओं को निखारने में मददगार रहे. वे एक मेहनती छात्र के रूप में जाने जाते थे और अक्सर अपनी कक्षा में अव्वल आते थे. माध्यमिक विद्यालय में उनका प्रदर्शन जबर्दस्त था जिसने राज्य के प्रतिष्ठित साइंस कॉलेज में उनके एडमिशन का मार्ग प्रशस्त किया.
4.पटना साइंस कॉलेज से की 12वीं
नीतीश कुमार ने पटना साइंस कॉलेज से साइंस और मैथ्स की दुनिया में गहरी पैठ बनाई और इन्हीं विषयों ने आगे चलकर उनके राजनीतिक जीवन में भी उनके विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को प्रभावित किया. यह कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी का एक अभिन्न अंग है जो कई विद्वानों और नेताओं के लिए एक प्रेरणा स्थल रहा है.
5.बिहार कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग से किया बीटेक
1972 में नीतीश कुमार ने प्रतिष्ठित बिहार कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया, जिसे अब नेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूट पटना (एनआईटी, पटना) के नाम से जाना जाता है. यहां पढ़ाई के दौरान वह विभिन्न तकनीकी क्लबों के सदस्य रहे और कई प्रोजेक्ट और रिसर्च पर काम किया.
6.बिहार के बिजली विभाग में किया काम
इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करने के बाद नीतीश कुमार बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में शामिल हो गए, जो राज्य में बिजली वितरण के लिए ज़िम्मेदार संस्था है. बोर्ड में उनका काम बिजली आपूर्ति की तकनीकी चुनौतियों का समाधान करना था. उन्होंने बिजली वितरण प्रणाली की दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से कई परियोजनाओं पर काम किया और काफी अनुभव हासिल किया जो उनके भविष्य के राजनीतिक कामों में भी बहुत मददगार रहा.
7.राजनीति में कैसे मददगार रहा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड
नीतीश कुमार के इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ने उन्हें राजनीति में एंट्री लेने पर अनूठी दृष्टिकोण दिया. तकनीकी विषयों के उनके ज्ञान ने उन्हें बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में शामिल होने में सक्षम बनाया जिसकी वजह से ऊर्जा नीति तथा विकास योजना से संबंधित मामलों में अक्सर उनसे परामर्श लिया जाता था.
8.शिक्षा के क्षेत्र में किए कई काम
मुख्यमंत्री के रूप में भी नीतीश कुमार ने व्यक्तिगत रूप से और अपनी नीतियों में शिक्षा को प्राथमिकता देना जारी रखा है. वे बिहार में शैक्षिक सुधारों के पक्षधर रहे हैं और गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के अवसरों की जरूरत पर बल देते रहे हैं. उनकी सरकार ने साक्षरता दर और शैक्षिक बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कई पहल शुरू की हैं, जो शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति में उनके विश्वास को दिखाता है.
