बिहार के CM नीतीश कुमार के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले यहां करते थे सरकारी नौकरी

8 . शिक्षा के क्षेत्र में किए कई काम

मुख्यमंत्री के रूप में भी नीतीश कुमार ने व्यक्तिगत रूप से और अपनी नीतियों में शिक्षा को प्राथमिकता देना जारी रखा है. वे बिहार में शैक्षिक सुधारों के पक्षधर रहे हैं और गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के अवसरों की जरूरत पर बल देते रहे हैं. उनकी सरकार ने साक्षरता दर और शैक्षिक बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कई पहल शुरू की हैं, जो शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति में उनके विश्वास को दिखाता है.

