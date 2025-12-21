FacebookTwitterYoutubeInstagram
कौन सा देश बिस्कुट के आटे का मुद्रा के तौर पर करता है इस्तेमाल? जानें दुनिया की सबसे अनोखी करेंसी की कहानी

आज हम आपको उस देश के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी करेंसी दुनिया में सबसे अनोखी है. यह देश कुकी के आटे का मुद्रा के तौर पर इस्तेमाल करता है, जानें इसकी अनोखी कहानी...

जया पाण्डेय | Dec 21, 2025, 12:57 PM IST

1.पैसे के पारंपरिक रूप बनाम अनोखी मुद्रा

पैसे के पारंपरिक रूप बनाम अनोखी मुद्रा
1

दुनियाभर में सिक्के, कागजी नोट और डिजिटल भुगतान को पैसे का सबसे आम रूप माना जाता है. सोना और चांदी जैसी कीमती धातुएं भी लंबे समय से मुद्रा और संपत्ति का प्रतीक रही हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां पारंपरिक पैसों के बजाय बिस्कुट के आटे से जुड़ी मुद्रा को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी जाती है?

(तस्वीर- AI और विकीमीडिया कॉमन्स)

2.इस देश की अनोखी है करेंसी

इस देश की अनोखी है करेंसी
2

यह बात सुनने में भले ही अजीब लगे लेकिन इसका उदाहरण अमेरिका के भीतर ही मौजूद है. यहां क्रेडिट कार्ड या आम नकदी नहीं, बल्कि एक अनोखी और प्रतीकात्मक मुद्रा को राष्ट्रीय करेंसी माना जाता है.

3.मोलोसिया गणराज्य का परिचय

मोलोसिया गणराज्य का परिचय
3

बिस्कुट या कुकी डो से जुड़ी मुद्रा अपनाने वाला देश मोलोसिया गणराज्य (Republic of Molossia) है. यह अमेरिका के नेवादा राज्य में स्थित एक स्व-घोषित माइक्रोनेशन है. हालांकि इसे अमेरिका सरकार या संयुक्त राष्ट्र से आधिकारिक मान्यता प्राप्त नहीं है लेकिन यह अपने स्तर पर एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह कार्य करता है जिसके अपने नियम, प्रतीक और व्यवस्थाएं हैं.

4.राष्ट्रपति केविन बॉघ और माइक्रोनेशन

राष्ट्रपति केविन बॉघ और माइक्रोनेशन
4

मोलोसिया की स्थापना राष्ट्रपति केविन बॉघ (Kevin Baugh) ने की थी. एक व्यक्तिगत कल्पना के रूप में शुरू हुआ यह विचार समय के साथ एक सुव्यवस्थित छोटे राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ. वर्तमान में राष्ट्रपति बॉघ अपनी पत्नी फर्स्ट लेडी एड्रिएन बॉघ के साथ मिलकर इस माइक्रोनेशन का संचालन करते हैं. मोलोसिया का अपना राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, आधिकारिक भाषा और यहां तक कि अलग समय क्षेत्र भी है.

5.प्रतीकात्मक मुद्रा और अमेरिकी डॉलर

प्रतीकात्मक मुद्रा और अमेरिकी डॉलर
5

मोलोसिया की आधिकारिक मुद्रा को मोलोसियन वलोरा (Molossian Valora) कहा जाता है. दिलचस्प बात यह है कि इस मुद्रा का मूल्य चॉकलेट चिप कुकी डो से जोड़ा गया है. मोलोसिया का दावा है कि एक वलोरा की कीमत निर्धारित मात्रा के कुकी डो के बराबर मानी जाती है.

6.मुद्रास्फीति से अप्रभावित मजेदार अवधारणा

मुद्रास्फीति से अप्रभावित मजेदार अवधारणा
6

हालांकि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि वलोरा एक प्रतीकात्मक (symbolic) मुद्रा है और मोलोसिया में व्यावहारिक लेन-देन आमतौर पर अमेरिकी डॉलर से ही किया जाता है. कुकी डो को मुद्रा से जोड़ने का उद्देश्य पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों पर व्यंग्य करना और एक स्थिर, मजेदार अवधारणा पेश करना है. मोलोसिया के अनुसार जहां सोने-चांदी जैसी संपत्तियों के मूल्य में उतार-चढ़ाव होता रहता है, वहीं कुकी डो से जुड़ी मुद्रा को मुद्रास्फीति से अप्रभावित बताया जाता है. यह अवधारणा आर्थिक से ज्यादा रचनात्मक और हास्यपूर्ण सोच को दर्शाती है.

