6 . मुद्रास्फीति से अप्रभावित मजेदार अवधारणा

हालांकि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि वलोरा एक प्रतीकात्मक (symbolic) मुद्रा है और मोलोसिया में व्यावहारिक लेन-देन आमतौर पर अमेरिकी डॉलर से ही किया जाता है. कुकी डो को मुद्रा से जोड़ने का उद्देश्य पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों पर व्यंग्य करना और एक स्थिर, मजेदार अवधारणा पेश करना है. मोलोसिया के अनुसार जहां सोने-चांदी जैसी संपत्तियों के मूल्य में उतार-चढ़ाव होता रहता है, वहीं कुकी डो से जुड़ी मुद्रा को मुद्रास्फीति से अप्रभावित बताया जाता है. यह अवधारणा आर्थिक से ज्यादा रचनात्मक और हास्यपूर्ण सोच को दर्शाती है.

