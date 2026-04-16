दुनिया को कौन सा देश पिला रहा है दूध? जानें किस पायदान पर आते हैं चीन-पाकिस्तान

3 . भारत की कृषि अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा है दूध उत्पादन

3

दूध उत्पादन आज भारत की कृषि अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है. राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के अनुसार यह क्षेत्र देश की जीडीपी में लगभग 4-5 प्रतिशत का योगदान देता है. खास बात यह है कि यह सेक्टर 8 करोड़ से अधिक किसानों और पशुपालकों को सीधे रोजगार देता है जिनमें बड़ी संख्या छोटे और सीमांत किसानों की है. डेयरी उद्योग को ग्रामीण आय और रोजगार का मजबूत आधार माना जाता है.

(Image Credit: Canva)