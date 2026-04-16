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दुनिया को कौन सा देश पिला रहा है दूध? जानें किस पायदान पर आते हैं चीन-पाकिस्तान

क्या आप जानते हैं कि दूध उत्पादन के मामले में कौन सा देश टॉप पर है और पाकिस्तान और चीन की स्थिति क्या है?

Jaya Pandey | Apr 16, 2026, 02:24 PM IST

1.कौन सा देश करता है सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन?

कौन सा देश करता है सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन?
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दूध हमारे भोजन का एक अहम हिस्सा है. यह कैल्शियम का अच्छा स्रोत है और हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ-साथ शरीर के विकास में भी मदद करता है. भारत में दूध और दुग्ध उत्पादों की खपत काफी ज्यादा है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश भी है.
(Image: AI Generated) 

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2.दुनिया के हर चौथे गिलास का दूध भारत से

दुनिया के हर चौथे गिलास का दूध भारत से
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PIB की रिपोर्ट के अनुसार, भारत दुनिया के कुल दूध उत्पादन का लगभग 23-25 प्रतिशत हिस्सा अकेले उत्पादन करता है. इसका मतलब है कि दुनिया के हर चौथे गिलास का दूध भारत से आता है. भारत को यह उपलब्धि हमारे मजबूत डेयरी सेक्टर और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसकी बड़ी भूमिका की वजह से मिली हुई है.
(Image Credit: Canva)

3.भारत की कृषि अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा है दूध उत्पादन

भारत की कृषि अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा है दूध उत्पादन
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दूध उत्पादन आज भारत की कृषि अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है. राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के अनुसार यह क्षेत्र देश की जीडीपी में लगभग 4-5 प्रतिशत का योगदान देता है. खास बात यह है कि यह सेक्टर 8 करोड़ से अधिक किसानों और पशुपालकों को सीधे रोजगार देता है जिनमें बड़ी संख्या छोटे और सीमांत किसानों की है. डेयरी उद्योग को ग्रामीण आय और रोजगार का मजबूत आधार माना जाता है.
(Image Credit: Canva)

4.दूध उत्पादन के मामले में दुनिया के टॉप 5 देश

दूध उत्पादन के मामले में दुनिया के टॉप 5 देश
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भारत के अलावा अगर दूध उत्पादन की लिस्ट में दूसरे देशों को देखें तो अमेरिका, पाकिस्तान, चीन और ब्राजील का नंबर आता है. यूरोपियन यूनियन को भी कई बार इस लिस्ट में शामिल किया जाता है लेकिन यह एक देश नहीं है बल्कि कई देशों का समूह है जहां अलग-अलग देश जैसे जर्मनी और फ्रांस से दूध का उत्पादन होता है.
(Image Credit: Canva)

TRENDING NOW

5.भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता में भी बढ़ोतरी

भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता में भी बढ़ोतरी
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भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता में भी पिछले कुछ साल में लगातार वृद्धि हुई है. 2023-24 के आसपास यह आंकड़ा 450 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से अधिक पहुंच गया है, जो कि वैश्विक औसत लगभग 320 ग्राम प्रतिदिन से काफी ज्यादा है. इससे पता चलता है कि देश में न सिर्फ उत्पादन बढ़ा है बल्कि लोगों तक इसकी पहुंच भी बेहतर हुई है.
(Image Credit: Canva)

6.भारत कैसे बना नंबर 1?

भारत कैसे बना नंबर 1?
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भारत का सहकारी डेयरी मॉडल भी इसकी सफलता की बड़ी वजह है. नेशनल डेयरी डेवलेपमेंट बोर्ड और अमूल जैसे सहकारी संगठनों के प्रयासों से गांव-गांव तक दूध को इकट्ठा कर उसका वितरण करना एक मजबूत व्यवस्था बन चुका है. देश में लाखों गांव डेयरी नेटवर्क से जुड़े हैं, जिससे किसानों को सीधे आमदनी होती है.
(Image Credit: Canva)

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