कौन सा देश एशिया और अफ्रीका दोनों महाद्वीपों पर है? जवाब कर देगा हैरान

5 . सिनाई प्रायद्वीप (एशियाई हिस्सा)

5

मिस्र के एशियाई क्षेत्र को सिनाई प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है. स्वेज नहर के पूर्व में स्थित यह भौगोलिक रूप से पश्चिमी एशिया का हिस्सा है. हालांकि यह मिस्र के कुल क्षेत्रफल का केवल एक छोटा सा हिस्सा कवर करता है. सिनाई प्रायद्वीप का बहुत अधिक रणनीतिक और ऐतिहासिक महत्व है जो दो महाद्वीपों के बीच एक भूमि पुल के रूप में काम करता है.