FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
नदियों-झरनों या समुद्र में नहाना क्यों बन रहा खतरनाक? लिवर से लेकर लंग्स तक क्यों हो सकती है डैमेज?

नदियों-झरनों या समुद्र में नहाना क्यों बन रहा खतरनाक? लिवर से लेकर लंग्स तक क्यों हो सकती है डैमेज?

Astro Tips: हमेशा सीधे हाथ से ही क्यों दिया जाता है आशीर्वाद, ज्योतिष के साथ वैज्ञानिक रूप से भी जुड़ी है इसकी वजह

हमेशा सीधे हाथ से ही क्यों दिया जाता है आशीर्वाद, ज्योतिष के साथ वैज्ञानिक रूप से भी जुड़ी है इसकी वजह

India AI Impact Summit में शामिल होंगे बिल गेट्स, लिस्ट से नाम हटने की खबरों के बीच आया नया अपडेट

India AI Impact Summit में शामिल होंगे बिल गेट्स, लिस्ट से नाम हटने की खबरों के बीच आया नया अपडेट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
एक्ट्रेस श्रीलीला ने किस मेडिकल कॉलेज से किया है MBBS? जानें यहां कैसे मिलता है एडमिशन और कितनी है फीस

एक्ट्रेस श्रीलीला ने किस मेडिकल कॉलेज से किया है MBBS? जानें यहां कैसे मिलता है एडमिशन और कितनी है फीस

पवन चक्कियों की भूमि के रूप में किस देश को जाना जाता है? जानें इसे क्यों मिली यह खास पहचान

पवन चक्कियों की भूमि के रूप में किस देश को जाना जाता है? जानें इसे क्यों मिली यह खास पहचान

Surya Chandra Yuti: शनि पर सूर्य-चंद्रमा की युति से 4 राशियों की खुलेगी लॉटरी, पैसा से लेकर नई नौकरी के मिलेंगे ऑफर 

शनि पर सूर्य-चंद्रमा की युति से 4 राशियों की खुलेगी लॉटरी, पैसा से लेकर नई नौकरी के मिलेंगे ऑफर

HomePhotos

एजुकेशन

पवन चक्कियों की भूमि के रूप में किस देश को जाना जाता है? जानें इसे क्यों मिली यह खास पहचान

क्या आप जानते हैं कि लैंड ऑफ विंडमिल्स किस देश को कहा जाता है और इसे यह उपनाम मिलने के पीछे की वजह क्या है?

जया पाण्डेय | Feb 17, 2026, 01:14 PM IST

1.कौन सा देश है लैंड ऑफ विंडमिल्स?

कौन सा देश है लैंड ऑफ विंडमिल्स?
1

दुनिया में करीब 195 देश हैं और हर देश की अपनी अलग पहचान और उपनाम है. किसी को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है तो किसी को मुस्कान की भूमि. इसी तरह लैंड ऑफ विंडमिल्स यानी पवनचक्कियों की भूमि का उपनाम भी एक देश को दिया गया है. क्या आप इस देश का नाम जानते हैं? इस देश के बारे में आगे विस्तार से जानें.

(नोट-सभी तस्वीरें AI जनरेटेड हैं.)

Advertisement

2.नीदरलैंड्स है पवनचक्कियों की भूमि

नीदरलैंड्स है पवनचक्कियों की भूमि
2

इस सवाल का जवाब है नीदरलैंड्स. यह देश उत्तर-पश्चिमी यूरोप में जर्मनी और बेल्जियम के पास स्थित है. इसकी ऑफिशियल राजधानी एमस्टर्डम है जो अपनी नहरों, संग्रहालयों और ऐतिहासिक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है. नीदरलैंड्स को पवनचक्कियों की भूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इतिहास में यहां हजारों पारंपरिक विंडमिल्स बनाई गई थीं. 

3.नीदरलैंड्स को क्यों कहा जाता है पवनचक्कियों की भूमि?

नीदरलैंड्स को क्यों कहा जाता है पवनचक्कियों की भूमि?
3

अनुमान है कि 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच यहां 8,000 से 10,000 के आसपास पवनचक्कियां सक्रिय थीं. इनका उपयोग केवल अनाज पीसने तक सीमित नहीं था, बल्कि देश के निचले इलाकों से पानी निकालने, लकड़ी काटने, तेल निकालने और कई औद्योगिक कामों में भी किया जाता था. यही वजह है कि पवनचक्कियां इस देश की पहचान बन गईं.

4.पवनचक्कियों ने कैसे किया नीदरलैंड्स का उद्धार?

पवनचक्कियों ने कैसे किया नीदरलैंड्स का उद्धार?
4

नीदरलैंड्स का बड़ा हिस्सा समुद्र तल के बराबर या उससे नीचे स्थित है इसलिए यहां बाढ़ और जलभराव का खतरा हमेशा रहा. इस समस्या से निपटने के लिए डच इंजीनियरों ने नहरों, बांधों और पवनचक्कियों का विशाल नेटवर्क बनाया. पवनचक्कियां पानी को निचले क्षेत्रों से उठाकर नहरों और नदियों में पहुंचाती थीं जिससे जमीन सूखी रहती और खेती तथा बसावट संभव हो पाती. इस तकनीक ने देश को सुरक्षित और रहने योग्य बनाने में अहम भूमिका निभाई.

TRENDING NOW

5.पवनचक्कियों ने यूं बनाया जमीन को खेती योग्य

पवनचक्कियों ने यूं बनाया जमीन को खेती योग्य
5

17वीं शताब्दी के दौरान जिसे डच स्वर्ण युग भी कहा जाता है, पानी से जमीन वापस पाने की बड़ी परियोजनाएं शुरू हुईं. दलदलों और झीलों से पानी बाहर निकालकर पोल्डर नाम की नई भूमि बनाई गई यानी ऐसी जमीन जो समुद्र या झील से दोबारा हासिल की गई हो. पवनचक्कियां इस पूरी प्रक्रिया की अहम ताकत थीं क्योंकि वे लगातार पानी पंप करके बाहर निकालती थीं और जमीन को खेती योग्य बनाती थीं.

6.अर्थव्यवस्था के इंजन जैसी थीं पवनचक्कियां

अर्थव्यवस्था के इंजन जैसी थीं पवनचक्कियां
6

उस समय पवनचक्कियां देश की अर्थव्यवस्था के इंजन जैसी थीं. हजारों विंडमिल्स उद्योगों को ऊर्जा देती थीं और कई क्षेत्रों में मशीनों की तरह काम करती थीं. वे पवन ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में बदलकर जहाज निर्माण के लिए लकड़ी काटने, मसाले और अनाज पीसने, तेल निकालने और कागज बनाने जैसे कामों में उपयोग होती थीं. कई पवनचक्कियों में पानी उठाने के लिए Archimedes के सिद्धांत पर आधारित आर्किमिडीज स्क्रू लगाया जाता था, जो घूमते हुए पानी को ऊपर पहुंचाता था और बाढ़ नियंत्रण में मदद करता था.

7.नीदरलैंड्स की सांस्कृतिक धरोहर हैं डच पवनचक्कियां

नीदरलैंड्स की सांस्कृतिक धरोहर हैं डच पवनचक्कियां
7

आज भले आधुनिक पंप और तकनीक ने उनकी जगह ले ली हो, लेकिन पारंपरिक डच पवनचक्कियां अब भी सांस्कृतिक धरोहर और पर्यटन का बड़ा आकर्षण हैं. यही ऐतिहासिक भूमिका और इंजीनियरिंग कौशल नीदरलैंड्स को दुनिया में लैंड ऑफ विंडमिल्स के नाम से मशहूर बनाते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
एक्ट्रेस श्रीलीला ने किस मेडिकल कॉलेज से किया है MBBS? जानें यहां कैसे मिलता है एडमिशन और कितनी है फीस
एक्ट्रेस श्रीलीला ने किस मेडिकल कॉलेज से किया है MBBS? जानें यहां कैसे मिलता है एडमिशन और कितनी है फीस
पवन चक्कियों की भूमि के रूप में किस देश को जाना जाता है? जानें इसे क्यों मिली यह खास पहचान
पवन चक्कियों की भूमि के रूप में किस देश को जाना जाता है? जानें इसे क्यों मिली यह खास पहचान
Surya Chandra Yuti: शनि पर सूर्य-चंद्रमा की युति से 4 राशियों की खुलेगी लॉटरी, पैसा से लेकर नई नौकरी के मिलेंगे ऑफर 
शनि पर सूर्य-चंद्रमा की युति से 4 राशियों की खुलेगी लॉटरी, पैसा से लेकर नई नौकरी के मिलेंगे ऑफर
Top Hindu Population Countries: दुनिया के किस देश में रहते हैं सबसे ज्यादा हिंदू, आंकड़ों में देखें कहां कितनी है हिंदू आबादी?
दुनिया के किस देश में रहते हैं सबसे ज्यादा हिंदू, आंकड़ों में देखें कहां कितनी है हिंदू आबादी?
Vastu Tips For Dustbin: घर का डस्टबिन बिगाड़ सकता है आपकी किस्मत, गलत दिशा में रखने की वजह से लगता है वास्तुदोष
घर का डस्टबिन बिगाड़ सकता है आपकी किस्मत, गलत दिशा में रखने की वजह से लगता है वास्तुदोष
MORE
Advertisement
धर्म
Surya Nakshatra Parivartan: सूर्य ग्रहण के बाद बढ़ सकती हैं इन राशियों के लोगों की मुश्किलें, छोटी सी गलती करा सकती है बड़ा नुकसान
सूर्य ग्रहण के बाद बढ़ सकती हैं इन राशियों के लोगों की मुश्किलें, छोटी सी गलती करा सकती है बड़ा नुकसान
Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण के दिन जरूर करें इन 5 चीजों का दान, ग्रहों के राजा सूर्यदेव की कृपा से बदल जाएगा जीवन
सूर्य ग्रहण के दिन जरूर करें इन 5 चीजों का दान, ग्रहों के राजा सूर्यदेव की कृपा से बदल जाएगा जीवन
Holashtak 2026: होली के इतने दिन पहले से शुरू होंगे होलाष्टक, 8 दिनों तक नहीं कर सकेंगे कोई शुभ काम, जानें क्या हैं नियम
होली के इतने दिन पहले से शुरू होंगे होलाष्टक, 8 दिनों तक नहीं कर सकेंगे कोई शुभ काम, जानें क्या हैं नियम
Holi 2026: अगले हफ्ते से ही मथुरा वृंदावन में शुरू होगी होली, लड्डूमार से लेकर लट्ठमार होली तक का देखें पूरा शेड्यूल और तारीख
अगले हफ्ते से ही मथुरा वृंदावन में शुरू होगी होली, लड्डूमार से लेकर लट्ठमार होली तक का देखें पूरा शेड्यूल और तारीख
Garuda Purana: अकाल मौत के बाद भटकती रहती है आत्मा, जानें कैसे और कब मिलता है नया जन्म या मोक्ष
अकाल मौत के बाद भटकती रहती है आत्मा, जानें कैसे और कब मिलता है नया जन्म या मोक्ष
MORE
Advertisement