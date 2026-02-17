पवन चक्कियों की भूमि के रूप में किस देश को जाना जाता है? जानें इसे क्यों मिली यह खास पहचान

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Feb 17, 2026, 01:14 PM IST
1.कौन सा देश है लैंड ऑफ विंडमिल्स?
दुनिया में करीब 195 देश हैं और हर देश की अपनी अलग पहचान और उपनाम है. किसी को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है तो किसी को मुस्कान की भूमि. इसी तरह लैंड ऑफ विंडमिल्स यानी पवनचक्कियों की भूमि का उपनाम भी एक देश को दिया गया है. क्या आप इस देश का नाम जानते हैं? इस देश के बारे में आगे विस्तार से जानें.
(नोट-सभी तस्वीरें AI जनरेटेड हैं.)
2.नीदरलैंड्स है पवनचक्कियों की भूमि
इस सवाल का जवाब है नीदरलैंड्स. यह देश उत्तर-पश्चिमी यूरोप में जर्मनी और बेल्जियम के पास स्थित है. इसकी ऑफिशियल राजधानी एमस्टर्डम है जो अपनी नहरों, संग्रहालयों और ऐतिहासिक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है. नीदरलैंड्स को पवनचक्कियों की भूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इतिहास में यहां हजारों पारंपरिक विंडमिल्स बनाई गई थीं.
3.नीदरलैंड्स को क्यों कहा जाता है पवनचक्कियों की भूमि?
अनुमान है कि 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच यहां 8,000 से 10,000 के आसपास पवनचक्कियां सक्रिय थीं. इनका उपयोग केवल अनाज पीसने तक सीमित नहीं था, बल्कि देश के निचले इलाकों से पानी निकालने, लकड़ी काटने, तेल निकालने और कई औद्योगिक कामों में भी किया जाता था. यही वजह है कि पवनचक्कियां इस देश की पहचान बन गईं.
4.पवनचक्कियों ने कैसे किया नीदरलैंड्स का उद्धार?
नीदरलैंड्स का बड़ा हिस्सा समुद्र तल के बराबर या उससे नीचे स्थित है इसलिए यहां बाढ़ और जलभराव का खतरा हमेशा रहा. इस समस्या से निपटने के लिए डच इंजीनियरों ने नहरों, बांधों और पवनचक्कियों का विशाल नेटवर्क बनाया. पवनचक्कियां पानी को निचले क्षेत्रों से उठाकर नहरों और नदियों में पहुंचाती थीं जिससे जमीन सूखी रहती और खेती तथा बसावट संभव हो पाती. इस तकनीक ने देश को सुरक्षित और रहने योग्य बनाने में अहम भूमिका निभाई.
5.पवनचक्कियों ने यूं बनाया जमीन को खेती योग्य
17वीं शताब्दी के दौरान जिसे डच स्वर्ण युग भी कहा जाता है, पानी से जमीन वापस पाने की बड़ी परियोजनाएं शुरू हुईं. दलदलों और झीलों से पानी बाहर निकालकर पोल्डर नाम की नई भूमि बनाई गई यानी ऐसी जमीन जो समुद्र या झील से दोबारा हासिल की गई हो. पवनचक्कियां इस पूरी प्रक्रिया की अहम ताकत थीं क्योंकि वे लगातार पानी पंप करके बाहर निकालती थीं और जमीन को खेती योग्य बनाती थीं.
6.अर्थव्यवस्था के इंजन जैसी थीं पवनचक्कियां
उस समय पवनचक्कियां देश की अर्थव्यवस्था के इंजन जैसी थीं. हजारों विंडमिल्स उद्योगों को ऊर्जा देती थीं और कई क्षेत्रों में मशीनों की तरह काम करती थीं. वे पवन ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में बदलकर जहाज निर्माण के लिए लकड़ी काटने, मसाले और अनाज पीसने, तेल निकालने और कागज बनाने जैसे कामों में उपयोग होती थीं. कई पवनचक्कियों में पानी उठाने के लिए Archimedes के सिद्धांत पर आधारित आर्किमिडीज स्क्रू लगाया जाता था, जो घूमते हुए पानी को ऊपर पहुंचाता था और बाढ़ नियंत्रण में मदद करता था.
7.नीदरलैंड्स की सांस्कृतिक धरोहर हैं डच पवनचक्कियां
आज भले आधुनिक पंप और तकनीक ने उनकी जगह ले ली हो, लेकिन पारंपरिक डच पवनचक्कियां अब भी सांस्कृतिक धरोहर और पर्यटन का बड़ा आकर्षण हैं. यही ऐतिहासिक भूमिका और इंजीनियरिंग कौशल नीदरलैंड्स को दुनिया में लैंड ऑफ विंडमिल्स के नाम से मशहूर बनाते हैं.
