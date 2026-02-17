पवन चक्कियों की भूमि के रूप में किस देश को जाना जाता है? जानें इसे क्यों मिली यह खास पहचान

6 . अर्थव्यवस्था के इंजन जैसी थीं पवनचक्कियां

उस समय पवनचक्कियां देश की अर्थव्यवस्था के इंजन जैसी थीं. हजारों विंडमिल्स उद्योगों को ऊर्जा देती थीं और कई क्षेत्रों में मशीनों की तरह काम करती थीं. वे पवन ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में बदलकर जहाज निर्माण के लिए लकड़ी काटने, मसाले और अनाज पीसने, तेल निकालने और कागज बनाने जैसे कामों में उपयोग होती थीं. कई पवनचक्कियों में पानी उठाने के लिए Archimedes के सिद्धांत पर आधारित आर्किमिडीज स्क्रू लगाया जाता था, जो घूमते हुए पानी को ऊपर पहुंचाता था और बाढ़ नियंत्रण में मदद करता था.