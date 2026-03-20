दुनिया का कौन सा देश भारत को सबसे ज्यादा LPG की सप्लाई करता है? जानें किसके पास है Natural Gas का सबसे बड़ा भंडार

2 . कौन सा देश भारत को करता है सबसे ज्यादा LPG की सप्लाई?

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भारत की एलपीजी जरूरतों को पूरा करने में कतर की अहम भूमिका है. यह लंबे समय से भारत का एलपीजी सप्लायर रहा है. इसके अलावा यूएई, अमेरिका, सऊदी अरब और ओमान जैसे देश भी भारत को एलपीजी और संबंधित गैस उत्पादों की आपूर्ति करते हैं. हालांकि एलपीजी (LPG) और एलएनजी (LNG) अलग-अलग ईंधन होते हैं, लेकिन हाल के वर्षों में भारत ने कतर के साथ एलएनजी आपूर्ति के लिए लंबी अवधि के समझौते किए हैं, जिससे ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया जा सके.

(Image Credit: Canva)