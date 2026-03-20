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दुनिया का कौन सा देश भारत को सबसे ज्यादा LPG की सप्लाई करता है? जानें किसके पास है Natural Gas का सबसे बड़ा भंडार

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दुनिया का कौन सा देश भारत को सबसे ज्यादा LPG की सप्लाई करता है? जानें किसके पास है Natural Gas का सबसे बड़ा भंडार

भारत दुनिया के सबसे बड़े एलपीजी उपभोक्ताओं में से एक है लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश को कौन सा देश सबसे ज्यादा एलपीजी गैस की सप्लाई करता है?

Jaya Pandey | Mar 20, 2026, 01:59 PM IST

1.एलपीजी का बड़ा उपभोक्ता है भारत

एलपीजी का बड़ा उपभोक्ता है भारत
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भारत दुनिया में एलपीजी का एक बड़ा उपभोक्ता देश है, जहां करोड़ों परिवार खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर पर निर्भर हैं. सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग 30 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन मौजूद हैं, जिनमें से 1 करोड़ परिवार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं. भारत में हर साल करीब 28–30 मिलियन टन (करीब 3 करोड़ टन) एलपीजी की खपत होती है. हालांकि इसमें से लगभग 55–60% जरूरत आयात के जरिए पूरी की जाती है, जबकि बाकी घरेलू उत्पादन से आता है.
(Image Credit: PTI)

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2.कौन सा देश भारत को करता है सबसे ज्यादा LPG की सप्लाई?

कौन सा देश भारत को करता है सबसे ज्यादा LPG की सप्लाई?
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भारत की एलपीजी जरूरतों को पूरा करने में कतर की अहम भूमिका है. यह लंबे समय से भारत का एलपीजी सप्लायर रहा है. इसके अलावा यूएई, अमेरिका, सऊदी अरब और ओमान जैसे देश भी भारत को एलपीजी और संबंधित गैस उत्पादों की आपूर्ति करते हैं. हालांकि एलपीजी (LPG) और एलएनजी (LNG) अलग-अलग ईंधन होते हैं, लेकिन हाल के वर्षों में भारत ने कतर के साथ एलएनजी आपूर्ति के लिए लंबी अवधि के समझौते किए हैं, जिससे ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया जा सके.
(Image Credit: Canva)

3.भारत में किस एलपीजी सिलेंडर का होता है सबसे ज्यादा इस्तेमाल?

भारत में किस एलपीजी सिलेंडर का होता है सबसे ज्यादा इस्तेमाल?
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देश में घरेलू उपयोग के लिए 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और इनकी हिस्सेदारी कुल खपत का बड़ा हिस्सा है, जबकि 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर का उपयोग होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यवसायों में होता है. तेजी से बढ़ती आबादी और शहरीकरण के कारण एलपीजी की मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे आयात पर निर्भरता भी बनी हुई है.
(Image Credit: Canva)

4.LPG आयात पर निर्भरता घटाने के लिए क्या कर रहा है भारत?

LPG आयात पर निर्भरता घटाने के लिए क्या कर रहा है भारत?
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आयात पर निर्भरता कम करने के लिए भारत सरकार घरेलू उत्पादन बढ़ाने, रिफाइनरी क्षमता विस्तार और वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा देने पर काम कर रही है. साथ ही अमेरिका, रूस और दूसरे देशों से सप्लाई बढ़ाकर स्रोतों में विविधता लाने की रणनीति अपनाई जा रही है, ताकि किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम हो सके.
(Image Credit: Canva)

TRENDING NOW

5.किस देश के पास है प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार?

किस देश के पास है प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार?
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ग्लोबल पर प्राकृतिक गैस भंडार की बात करें तो रूस, ईरान और कतर टॉप देशों में शुमार हैं जबकि अमेरिका उत्पादन के मामले में सबसे आगे है. ऐसे में भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आयात स्रोतों का संतुलन बनाए रखना और घरेलू उत्पादन बढ़ाना दोनों ही बेहद जरूरी हैं.
(Image Credit: Canva)

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