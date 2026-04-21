दुनिया के किस देश में होता है सबसे ज्यादा अंडों का उत्पादन? जानें किस पायदान पर आते हैं भारत और चीन

5 . लगातार हो रही एग प्रोडक्शन में बढ़ोतरी

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वैश्विक स्तर पर अंडा उत्पादन में पिछले दो दशकों में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है. FAO के अनुमान बताते हैं कि साल 2000 में जहां दुनिया का कुल अंडा उत्पादन लगभग 50-52 मिलियन टन था, वहीं 2020 तक यह बढ़कर करीब 85-90 मिलियन टन के बीच पहुंच गया. इस बढ़ोतरी के पीछे बड़ी वजह बढ़ती जनसंख्या, प्रोटीन की बढ़ती मांग और पोल्ट्री सेक्टर में तकनीकी प्रगति है. आने वाले वर्षों खासकर भारत-चीन जैसे विकासशील देशों में यह ट्रेंड जारी रहने की संभावना है, क्योंकि अंडा यहां एक सस्ता और सुलभ न्यूट्रिशनल सोर्स बना हुआ है.

(Image Credit: Canva)

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