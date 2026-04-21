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दुनिया के किस देश में होता है सबसे ज्यादा अंडों का उत्पादन? जानें किस पायदान पर आते हैं भारत और चीन

दुनिया के किस देश में होता है सबसे ज्यादा अंडों का उत्पादन? जानें किस पायदान पर आते हैं भारत और चीन

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दुनिया के किस देश में होता है सबसे ज्यादा अंडों का उत्पादन? जानें किस पायदान पर आते हैं भारत और चीन

क्या आप जानते हैं कि दुनिया का कौन सा देश सबसे ज्यादा अंडों का उत्पादन करता है और इस लिस्ट में भारत और चीन किस नंबर पर आते हैं...

Jaya Pandey | Apr 21, 2026, 01:55 PM IST

1.दुनिया में अंडों का किंग कौन?

दुनिया में अंडों का किंग कौन?
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अंडा दुनिया में सबसे ज्यादा खाए जाने वाले एनिमल-बेस्ड फूड्स में से एक है. इसकी लोकप्रियता की वजह इसका किफायती होना, हाई क्वालिटी प्रोटीन, विटामिन्स (जैसे B12, D) और जरूरी मिनरल्स से भरपूर होना है. तेजी से बढ़ती आबादी और सस्ते पोषण की जरूरत ने पोल्ट्री सेक्टर को ग्लोबल लेवल पर मजबूत बनाया है और इसी की वजह से अंडों का उत्पादन भी लगातार बढ़ रहा है.
(Image AI Generated)

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2.अंडों के उत्पादन के मामले में कौन सा देश है टॉप पर?

अंडों के उत्पादन के मामले में कौन सा देश है टॉप पर?
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अगर दुनिया में सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन करने वाले देश की बात करें, तो चीन कई वर्षों से इस लिस्ट में टॉप पर बना हुआ है. Food and Agriculture Organization(FAO) के FAOSTAT डेटा के अनुसार, चीन वैश्विक अंडा उत्पादन में लगभग 35 प्रतिशत के आसपास योगदान देता है, जो किसी दूसरे देश से काफी ज्यादा है. 2023 में चीन का कुल उत्पादन 30 से 35 मिलियन मीट्रिक टन के बीच रहा है.
(Image Credit: Canva)

3.चीन इतनी बड़ी संख्या में कैसे कर पाता है अंडों का उत्पादन?

चीन इतनी बड़ी संख्या में कैसे कर पाता है अंडों का उत्पादन?
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चीन के इतने बड़े उत्पादन के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं. सबसे पहला कारण इसकी बड़ी आबादी है, जहां अंडों की घरेलू मांग बहुत ज्यादा है. इसके अलावा, यहां बड़े स्तर पर कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग, आधुनिक ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी, बेहतर फीड मैनेजमेंट और मजबूत सप्लाई चेन सिस्टम मौजूद है. चीन की सरकार भी कृषि और पशुपालन क्षेत्र को काफी सपोर्ट करती है जिसकी वजह से यहां उत्पादन काफी ज्यादा बढ़ जाता है.
(Image Credit: Canva)
 

4.टॉप 8 देशों में कौन-कौन?

टॉप 8 देशों में कौन-कौन?
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चीन के बाद अंडा उत्पादन में भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, मेक्सिको, जापान और रूस का नंबर आता है.  हालांकि, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चीन अकेले ही किसी दूसरे देश की तुलना में कहीं अधिक अंडे का उत्पादन करता है, जबकि अमेरिका और भारत ग्लोबल प्रोडक्शन में बहुत कम योगदान देते हैं.
(Image Credit: Canva)

TRENDING NOW

5.लगातार हो रही एग प्रोडक्शन में बढ़ोतरी

लगातार हो रही एग प्रोडक्शन में बढ़ोतरी
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वैश्विक स्तर पर अंडा उत्पादन में पिछले दो दशकों में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है. FAO के अनुमान बताते हैं कि साल 2000 में जहां दुनिया का कुल अंडा उत्पादन लगभग 50-52 मिलियन टन था, वहीं 2020 तक यह बढ़कर करीब 85-90 मिलियन टन के बीच पहुंच गया. इस बढ़ोतरी के पीछे बड़ी वजह बढ़ती जनसंख्या, प्रोटीन की बढ़ती मांग और पोल्ट्री सेक्टर में तकनीकी प्रगति है. आने वाले वर्षों खासकर भारत-चीन जैसे विकासशील देशों में यह ट्रेंड जारी रहने की संभावना है, क्योंकि अंडा यहां एक सस्ता और सुलभ न्यूट्रिशनल सोर्स बना हुआ है.
(Image Credit: Canva)

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