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दुनिया का कौन सा देश कर्मचारियों को सबसे ज्यादा सैलरी देता है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

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दुनिया का कौन सा देश कर्मचारियों को सबसे ज्यादा सैलरी देता है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

आखिर दुनिया के कौन से देश अपने कर्मचारियों को सबसे ज्यादा सैलरी देते हैं और इस मामले में भारत की स्थिति क्या है?

Jaya Pandey | Apr 13, 2026, 04:46 PM IST

1.दुनिया का कौन सा देश देता है सबसे ज्यादा सैलरी?

दुनिया का कौन सा देश देता है सबसे ज्यादा सैलरी?
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नोएडा में सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जारी है. ऐसे में आपके मन में भी यह सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर दुनिया के कौन से देश अपने कर्मचारियों को सबसे ज्यादा सैलरी देते हैं और इस मामले में भारत की स्थिति क्या है?
(Image: AI Generated)

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2.स्विट्जरलैंड

स्विट्जरलैंड
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वर्ल्ड ऑफ स्टेटिक्स डेटा के मुताबिक, दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी देने वाले देशों में स्विट्जरलैंड का नाम सबसे ऊपर आता है. इसकी मजबूत अर्थव्यवस्था, राजनीतिक स्थिरता और हाई-स्किल नौकरियों की वजह से यहां सैलरी काफी ज्यादा होती है. यहां हेल्थकेयर, इंजीनियरिंग और फाइनेंस जैसे सेक्टर में काम करने वाले लोगों को बहुत ऊंची आय मिलती है.
(Image Credit: Canva)
 

3.लक्जमबर्ग

लक्जमबर्ग
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इसके बाद लक्जमबर्ग का नंबर आता है. छोटा देश होने के बावजूद यहां की प्रति व्यक्ति आय और वेतन स्तर बहुत ऊंचा है. यहां बैंकिंग, फाइनेंस और कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को खासतौर पर बेहतर भुगतान मिलता है.
(Image Credit: Canva)

4.अमेरिका

अमेरिका
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अमेरिका भी दुनिया के सबसे ज्यादा सैलरी देने वाले देशों में शामिल है. खासकर टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर और मैनेजमेंट सेक्टर में यहां बहुत ऊंची सैलरी मिलती है. हालांकि यहां आय में असमानता भी ज्यादा है. कुछ लोगों की सैलरी बहुत ज्यादा होती है जबकि बाकी लोगों की अपेक्षाकृत कम हो सकती है.
(Image Credit: Canva)

TRENDING NOW

5.यूरोप

यूरोप
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यूरोप के डेनमार्क और आइसलैंड जैसे देशों में भी कर्मचारियों को अच्छी सैलरी मिलती है. इन देशों की खास बात यह है कि यहां मजबूत लेबर यूनियन और सरकारी नीतियां वेतन को संतुलित और सुरक्षित बनाए रखती हैं. यहां शुरुआती स्तर की नौकरियों में भी अच्छा भुगतान और बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस मिलता है.
(Image Credit: Canva)

6.भारत की क्या है स्थिति?

भारत की क्या है स्थिति?
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अगर भारत की बात करें, तो यहां औसत सैलरी इन देशों के मुकाबले काफी कम है. अलग-अलग रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में औसत मासिक वेतन कई सेक्टरों में 30,000 से 50,000 रुपये के बीच या उससे कम होता है, हालांकि यह शहर, स्किल और इंडस्ट्री के अनुसार काफी बदलता है. भारत में बड़ी आबादी और असंगठित क्षेत्र की अधिक हिस्सेदारी भी कम औसत वेतन का एक बड़ा कारण है.
(Image Credit: Canva)

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