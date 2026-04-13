दुनिया का कौन सा देश कर्मचारियों को सबसे ज्यादा सैलरी देता है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

6 . भारत की क्या है स्थिति?

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अगर भारत की बात करें, तो यहां औसत सैलरी इन देशों के मुकाबले काफी कम है. अलग-अलग रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में औसत मासिक वेतन कई सेक्टरों में 30,000 से 50,000 रुपये के बीच या उससे कम होता है, हालांकि यह शहर, स्किल और इंडस्ट्री के अनुसार काफी बदलता है. भारत में बड़ी आबादी और असंगठित क्षेत्र की अधिक हिस्सेदारी भी कम औसत वेतन का एक बड़ा कारण है.

(Image Credit: Canva)

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